Tato maminka oblečená v plážovém oblečení oslavuje své strie a své tělo po těhotenství.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) nedávno na Instagramu dojala tisíce sledujících sdílením své fotografie v plážovém oblečení, na které hrdě ukazuje stopy mateřství. Daleko od filtrů a retuší tento příspěvek doprovodila silným poselstvím o přijetí těla a soucitu se sebou samým.
"Nejsi číslo, jsi lidská bytost."
Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) pod svým příspěvkem napsala dojemná slova: „Tak dlouho nás učili měřit naši hodnotu čísly: váhou na váze, velikostí oblečení, kaloriemi nebo lajky. Ale nic z toho nás nedefinuje. Nejste číslo. Nejste svůj odraz v příliš drsném zrcadle. Jste celistvá lidská bytost – komplexní, zářivá, důstojná.“ Vyzývá nás tak, abychom přehodnotili osobní hodnotu nikoli optikou vzhledu, ale skrze vděčnost za tělo, schopné dávat život, hýbat se, smát se a vytvářet vzpomínky.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Oslava tělesné laskavosti
Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) nám ve svém příspěvku také připomíná, že pozitivní přístup k tělu neznamená milovat každou část sebe sama za všech okolností. Pro ni to znamená zacházet k sobě s laskavostí, respektovat své tělo, i když se vnímání sebe sama stává kritičtějším. Její poselství je ódou na svobodu: odvážit se nosit oblečení, které se nám líbí, jíst to, co nás vyživuje, starat se o sebe bez výčitek svědomí a především cítit se „dost“ takoví, jací jsme, tady a teď.
Vlna pozitivních reakcí
Pod příspěvek se hrnuly komentáře: „Jsi úžasná“, „Děkuji za tento dojemný vzkaz“, „Opravdová inspirace!“ Stovky uživatelů internetu chválily toto autentické svědectví této matky, které zdůrazňuje skutečnou krásu, často daleko od nerealistických standardů sociálních médií.
Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) se svým přístupem, který se odráží nad rámec pouhé fotografie, zdůrazňuje stále aktuálnější hnutí: smíření s vlastním tělem, zejména po těhotenství, s jeho známkami, změnami... a celou jeho historií.