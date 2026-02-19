Tato modelka, která má Downův syndrom, dokazuje, že móda může být inkluzivní.

Krása nikdy nebyla o přísných standardech. Portoričanka Sofía Jirau je toho zářným příkladem. Žije s Downovým syndromem, prochází po mole pro velké značky a mění formu odvětví, které bylo dlouho obviňováno z vyloučení. Její cesta dokazuje, že styl a sebevědomí neznají hranic.
Splněný dětský sen
Sofía Jirau si už od deseti let představovala sebe na přehlídkovém mole. Tam, kde by jiní mohli vidět nedosažitelnou ambici, ona viděla cíl. Její školní docházka začala ve specializované instituci, než v šesti letech nastoupila do běžné školy. Studium dokončila v 19 letech a své odhodlání prokazovala již od útlého věku.
Objevil ji módní fotograf a začala se věnovat modelingu. V roce 2020 si splnila celoživotní sen: prošla se po mole na newyorském týdnu módy. Tento okamžik znamenal zlom nejen pro ni, ale pro celou generaci mladých žen, které se neviděly v tradičních standardech. Na mole nejen „reprezentovala“ Downův syndrom, ale ztělesňovala sebevědomou, elegantní a asertivní ženu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Historická premiéra pro Victoria's Secret
V únoru 2022 dosáhla Sofía Jirau dalšího symbolického milníku. Stala se první modelkou s Downovým syndromem, která spolupracovala s Victoria's Secret na kolekci „Love Cloud“.
Spolu se 17 ženami různých typů postav se účastní kampaně, která oslavuje pluralitu těl a identit. Pro značku, která byla dlouho kritizována za nedostatek inkluzivity, představuje tato volba významný posun. Na sociálních sítích sdílí svou radost: dětský sen se stal skutečností. Její poselství je jednoduché a silné: vytrvalost dokáže proměnit nemožné ve skutečnost.
Její přítomnost v této kampani není jen náhodná. Slouží jako připomínka toho, že půvab a sebevědomí nejsou vyhrazeny pro jeden typ postavy ani pro „standardní“ cestu. Vaše tělo, ať už je jakýkoli tvar, si zaslouží být oslavováno.
Oddaný podnikatel
Sofía Jirau se neomezuje pouze na přehlídkové molo. V roce 2019 spustila vlastní online butik Alavett – zkratka pro „I love it“ (Miluji to). Prostřednictvím této značky vyjadřuje svou kreativitu a podnikatelského ducha. Její motto: „Uvnitř i venku neexistují žádné limity“ .
Využívá svou slávu ke zvyšování povědomí o Downově syndromu a k podpoře profesní nezávislosti. Její poselství je jasné: lidé s Downovým syndromem mohou pracovat, zakládat firmy, tvořit a uspět. Odmítá se nechat definovat svou diagnózou. Definuje se svým talentem, energií a vizí. Tento postoj je inspirativní daleko za hranicemi světa módy. Povzbuzuje nás, abychom se dívali spíše na schopnosti než na odlišnosti.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Móda, která se konečně vyvíjí
Sofía Jirau je součástí širšího hnutí za inkluzi, které postupně transformuje toto odvětví. Spolu s dalšími modelkami s postižením pomáhá rozšiřovat definici krásy. Móda, dlouho vnímána jako uzavřený svět, se pomalu stává prostorem, kde se může více žen vidět v jejím odrazu. A na tom záleží. Protože reprezentace ovlivňuje sebevědomí. Protože vidět sebe sama v odrazu v kampani může zvýšit sebevědomí.
Sofiina cesta nakonec ukazuje, že krása se neměří konformitou, ale autenticitou. Nežádá o povolení existovat v módě; zaujímá své místo se sebevědomím a talentem. Její příběh vám připomíná jednu zásadní věc: vaše hodnota nikdy nezávisí na škatulkách, které se vám společnost snaží nastolit.