V 62 letech praktikuje parkour s lehkostí, která boří stereotypy.

Zatímco mnozí věří, že věk je přítěží nebo dokonce pomalým fyzickým úpadkem, tato 62letá Singapurka dokazuje opak a vzpírá se předsudkům. Sprintuje po rampách a skáče přes mosty s hbitostí batolete. Daleko od toho, aby měla rezavé klouby a tělo opotřebované léty, předvádí parkourové pohyby jako opravdová parkourová expertka. Je dobré zestárnout.
Salta a skoky do výšky v 62 letech
Zatímco dvacetiletí si už stěžují na bolesti zad a neuralgii v prstech, tento šedesátník s prošedivělými vlasy překypuje energií a pohybuje se jako nindža. V kolektivní představivosti je šedesátka dobou křížovek, procházek po trhu, meditací a dlouhého zdřímnutí v houpacím křesle.
Mnoho lidí věří, že šedesátka je „začátkem konce“, frenetickým obdobím, kdy sebemenší chybný krok může způsobit zlom a kdy se televize stává plnohodnotným koníčkem. Ve skutečnosti jsou však lidé po šedesátce někdy aktivnější a dynamičtější než mladší generace.
Sing je ukázkovým příkladem vitality. Nenosí hůl, ale zdá se, že ji pohánějí pružiny. Dvaašedesátiletá Singapurka, bývalá mistryně lindy hopu, vysoce akrobatického tanečního stylu, dokazuje, že senioři nejsou dobří jen v pletení nebo Scrabble. Plazí se pod sítěmi, provádí sérii kotoulů na asfaltu, šplhá po nízkých zídkách a šplhá po pouličním mobiliáři, aniž by kdy projevila známky únavy.
Její tělo ji v tomto náročném pouličním sportu zdaleka nepředstavuje jako břemeno, ale naopak ji doprovází. Pro tuto seniorku, opravdového svobodného ducha, je tento parkourový okruh téměř procházkou růžovým sadem. Zatímco šedivé vlasy prozrazují její věk, její tělo si zachovalo hbité reflexy z dětství.
Okruhy speciálně upravené pro seniory
Senioři si obvykle vyplňují volný čas relaxací v lázních nebo cvičením lotosové pozice na pěnových podložkách. Když necvičí vodní aerobik s bazénovými nudlemi, zahradničí si při pískání nebo dávají světu pokoj s klubkem příze v rukou. Alespoň to nám chtějí namluvit reklamy, jako by existovala věková hranice pro vzrušení a odvážné aktivity.
V Singapuru nabízí organizace „movement“ jiný druh zábavy, méně konvenční a zábavnější. Seznamuje seniory s parkourem prostřednictvím kurzů na míru a přizpůsobených programů. Je to trochu jako hřiště, po kterých jsme se procházeli jako děti, ale v „zralejší“ verzi. Tady to nejsou blond hlavy, ale bílé hlavy, které se kroutí mezi překážkami a sebevědomě přeskakují kovové konstrukce. Právě zde trénuje Sing, nejdrsnější babička na internetu, a soupeří s pohyby Lary Croft. Lepší než fitness centrum, je to její fontána mládí, její prostor pro vitalitu.
Věk je především stav mysli.
Sing překonává fyzické, ale i psychické bariéry. Proplétá se mezi okázalými sloupky parků pro seniory, šplhá po lampách a lešení a boří předsudky o věku. Věnuje se specifickému sportu, který je zřídka propagován staršímu publiku. A když ji jen sledujete, cítíte bolest a pot přímo s ní. Vedle ní se téměř cítíte jako slimák.
Sing svými vystoupeními předává cennou životní lekci: věk je jen číslo a neurčuje naši hodnotu, natož naše zdraví. Parkour je navíc kromě technických dovedností a efektu „cool“ kompletním sportem. Buduje vytrvalost, zpevňuje svaly a udržuje rovnováhu, a to vše při zábavě. A co je ještě lepší, zachovává dětského ducha, kterého nelze obnovit „omlazujícími“ krémy.
Zatímco Sing se věnuje parkouru, jiné babičky seskakují s padákem, cestují po světě a dělají si řidičské průkazy na motorku. Ještě není pozdě si odškrtnout věci, které jsme si nechali na seznamech přání pro teenagery. Zkrátka, o tom je žít život naplno.