„Hormonální břicho“: mezi tělesnou realitou a estetickým tlakem

Na rozdíl od „pivního břicha“ u mužů, které odráží nadbytek piva, „hormonální břicho“ není výsledkem epikurejského životního stylu. Znázorňuje ženské tělo, které žije a někdy trpí rozmary hormonů. Toto přibírání na váze, které je stále špatně pochopeno a často chybně interpretováno jako známka lenosti, je mimo naši kontrolu. K „léčbě“ tohoto hormonálního břicha je nejlepším lékem sebeláska a především sebepochopení, i kdyby to znamenalo držet drastické diety.
Hormonální břicho: jak mu porozumět a lépe ho přijmout
V mainstreamových ženských časopisech články ostře odsuzují tu tvrdohlavou rolku tuku usazenou v koutcích břicha a jemně naznačují, že je to na naší siluetě nežádoucí. K problému přistupují ze špatného úhlu a zaměřují se na vzhled spíše než na příčinu tohoto vyboulení. Když si vygooglíte „hormonální břicho “, většinou najdete rady, jak se ho „zbavit“, nebo cviky na jeho „opravu“, jako by na tom záviselo celé naše kouzlo. To vše je dáno nešťastným mýtem o plochém břiše, který nás pronásleduje od chvíle, kdy jsme byli dost staří na to, abychom si mohli číst.
Přesto toto hormonálně podmíněné břicho, které se nachází ve výšce boků a někdy přesahuje džíny, není ani vadou přírody, ani známkou přejídání. Není to jen „přebytečný tuk“, ale tichý signál těla, který je někdy obtížné rozluštit. Články udržují naši nevědomost a udržují nás v popírání reality, přičemž diety prezentují jako jediné řešení.
Hormonální břicho je však detoxikačními šťávami a dietními saláty zcela ovlivněno. Na rozdíl od břicha po jídle, které nás nutí rozepnout si kalhoty, je toto tvořeno viscerálním tukem, což znamená, že jde nad rámec pouhé estetiky. V odrazu hraje roli i poloha dělohy, která vytváří dojem vyboulení pod pupkem. Protože se hodiny biologie dotkly ženských hormonů a menstruačního cyklu jen letmo, je čas zaplnit mezery a ukončit tento nekonečný boj o vnímání vlastního těla.
To může způsobovat hormonální břišní tuk
Během menstruačního cyklu se břicho dramaticky mění a my se před zrcadlem necháváme zmatené. Během menstruace se zdvojnásobí a zůstává napjaté jako balón, zatímco během folikulární fáze se zploští o několik centimetrů. Jedná se o biologický jev. Neustále viditelné hormonální břicho však naznačuje vnitřní nerovnováhu, kterou by dvouhodinová kardio lekce nedokázala vyřešit. Tělo „neukládá tuk náhodně“: často se jedná o biologickou reakci na stres, únavu nebo přirozené hormonální výkyvy.
Úloha kortizolu (stresového hormonu)
Kortizol je jedním z hlavních viníků. Když se stres stane chronickým (psychické přetížení, tlak, nedostatek spánku), tělo přejde do režimu přežití a ukládá více energie jako břišní tuk. To je často doprovázeno chutěmi na jídlo, tvrdším nebo napjatějším břichem a přetrvávající únavou. Příliš intenzivní cvičení nebo přísné diety mohou problém zhoršit, protože také zvyšují vnitřní stres.
Řízení inzulínu a cukru
Inzulín reguluje hladinu cukru v krvi. Pokud jídla často způsobují výkyvy hladiny cukru v krvi (častá konzumace cukru, svačiny, nízký příjem bílkovin nebo vlákniny), hladina inzulínu zůstává vysoká, což podporuje ukládání tuku, zejména v oblasti břicha. Člověk proto může mít vystouplé břicho, i když celkově nemá nadváhu.
Ženské hormony v konfliktu
U žen má menstruační cyklus, vysazení nebo zahájení hormonální antikoncepce, PCOS, endometrióza nebo perimenopauza silný vliv na břišní oblast. Kolísání estrogenu může vést k zadržování vody a ukládání tuku v podbřišku. Nízká hladina progesteronu může přispívat k nadýmání, zpomalenému trávení a pocitu nafouklého břicha.
Hormonální břicho nahlas prozrazuje, co tělo potichu prožívá.
Hormonální břicho není zátěží ani do očí bijící fyzickou nespravedlností. Spíše je to indikátor, bod analýzy. Místo snahy o jeho odstranění drastickými, ba dokonce barbarskými metodami je lepší se nejprve naučit ho interpretovat a rozumět jeho řeči, která se skrývá za povrchem. Toto hormonální břicho, nespravedlivě démonizované, je tichým signálem, nikoli zdrojem zármutku. Potřebuje rovnováhu, ne omezení.
Zapomeňte na ty bylinné čaje „na spalování tuků“, které ve vás vyvolávají jen pocity viny, a místo toho se řiďte léčivými rostlinami, které nabízejí skutečné výhody pro hormonální pohodu. Například macerát z pupenů maliníku je velmi užitečný pro regulaci estrogenu, zatímco meduňka je účinná v boji proti stresu.
Vaše tělo touží po něze a lásce, ne po trestu. Snaží se vám něco říct, ale ten tichý hlásek příkazů vám někdy brání v naslouchání. Problém nejste vy; problém je ve společnosti a jejích nespočetných příkazech .