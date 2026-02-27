Search here...

Se svými pihami tato modelka ztělesňuje autentickou krásu.

Tělo pozitivní
Fabienne Ba.
Co kdyby se krása už neměřila konformitou, ale sebevědomím, energií a autenticitou? Na molech i v módních kampaních francouzská modelka Odile Gautreau vnáší změny a oslavuje pluralitní, živou a asertivní estetiku.

Trajektorie vzdálená od rigidních standardů

Odile Gautreau je zrzavá modelka míšené rasy: ztělesňuje rozmanitost, která je ve francouzském módním průmyslu stále příliš vzácná. Od samého začátku ji její vzhled odlišoval od zažitých norem: pihatá pleť a ohnivě rudé vlasy. Tam, kde někteří mohli vidět „rozdíly, které je třeba zahladit“, ona viděla sílu, kterou je třeba přijmout.

Ve Francii představuje její přítomnost na focení a módních přehlídkách, včetně účasti během pařížského týdne módy, významný posun. Pro ni není chůze po těchto molech bezvýznamná: je to smysluplné gesto, další krok k přesnějšímu ztvárnění těl, s nimiž se setkáváte v reálném životě.

Pihy jako podpis

Pro Odile Gautreau nejsou pihy jen „okouzlujícím detailem“. Jsou jejím charakteristickým znakem. Ve světě, kde jsou tváře stále často retušovány a homogenizovány, volí pravdu své pleti. I její tělo odráží tuto logiku naprostého a absolutního přijetí. Svou asertivní přítomností a pevným držením těla ukazuje, že křivky mohou být silné a elegantní, aniž by se kdy snažily být diskrétnější. Zde se setkáváte s ztělesněnou krásou, nikoli se standardizovaným ideálem.

Tento postoj jde nad rámec estetiky. Odráží zpochybňování omezujících norem, které dlouho diktovaly, co bylo považováno za „reprezentativní“ a co ne. Prosazením své individuality Odile Gautreau rozšiřuje okruh možností pro všechny, kteří se neztotožňovali s ultrastandardizovanými siluetami.

Hlas francouzské body positivity

Odile Gautreau je součástí hnutí body positivity, které vzniklo ve Spojených státech v 60. letech 20. století a od roku 2010 se hojně šíří prostřednictvím sociálních médií. Ve Francii toto hnutí nabývá specifického charakteru, někde mezi „tichým aktivismem“ a osobní afirmací. Ve svých veřejných prohlášeních Odile spojuje svou viditelnost s jasným cílem: zviditelnit tzv. „atypická“ těla. Ne jako okázalé výjimky, ale jako obyčejné, legitimní reality, krásné ve své rozmanitosti.

Navíc ji zastupuje několik mezinárodních agentur se sídlem v Paříži, New Yorku, Londýně a Amsterdamu. Tato přítomnost v různých módních metropolích svědčí o solidní kariéře. Reklamní kampaně, editoriály, přehlídky na mole: její kariéra je plně integrována do profesionálního života. Její profil, daleko od historických standardů, dokazuje, že jiná tvář módy je nejen možná, ale i vyhledávaná.

Odile Gautreau, zrzavá modelka smíšené rasy, ztělesňuje hmatatelný vývoj ve světě módy. Nesnaží se zmizet za standardizovanými normami. Plně zaujímá daný prostor. Její pihy vyprávějí příběh. Její tělo hovoří o svobodě. Prostřednictvím ní objevíte, že autenticita a ambice se vzájemně nevylučují. Pravá modernita spočívá právě v tom, že necháme každé tělo zářit takové, jaké je.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
