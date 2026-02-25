Search here...

Plyšová hračka v podobě jeho dědečka s amputovanou končetinou: velmi něžné gesto.

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
doudou à l'image de son grand-père
@toribug20/Instagram

V baculatých dětských ručičkách se často nacházejí chlupatí hnědí medvídci, králíci s roztřepenými těly a lišky s hedvábnými tlapkami. Tato holčička však drží neobvyklejší plyšovou hračku: má po celém těle modré tartanové vzory a chybí jí nožička. Je to spíše než kamarádka na hraní nebo společnice na spaní, ale měkká verze jejího dědečka, který je amputovaný. A pouto, které sdílí s touto plyšovou hračkou vyrobenou na míru, je skutečně hřejivé.

Dojemná pocta

Jeho plyšová hračka nevypadá obyčejně: je na rozdíl od všech ostatních. Tuto hračku nenajdete v dětských obchodech, tedy v útulcích pro neživá zvířata. Její silueta je zahalena do modré kostkované košile, ale co je nejdůležitější, má pod bříškem přišitou pouze jednu nohu. A ne, není to výrobní vada. O tu druhou nepřišla v hádce. Ani to není důsledek cestovní nebo dobrodružné nehody.

Zatímco plyšový medvídek Lotso z Příběhu hraček chodí s holí poté, co vypadl z kufru auta, tato plyšová hračka je textilní reinkarnací dědečka malé holčičky, který zemřel na vysilující nemoc. Než dědeček našel klid v posmrtném životě, sdíleli s vnučkou Millie vzácné a hluboké pouto. Matka je dokonce označila termínem „spřízněná duše“. V pouhých šesti letech mu pekla domácí koláče. Holčička, jejíž radost ze života září z tváře, jí neúnavně připomínala její lásku a někdy se dokonce ujala role miniaturní zdravotní sestry.

Zatímco některé děti obdivují Supermana, Barbie nebo Tlapkovou patrolu, její hrdina neměl plášť ani plastové nohy; měl chodítko, krmnou sondu a amputovanou nohu. I když je nyní odděluje obloha, tato symbolická plyšová hračka spojuje jejich světy a připomíná jí přítomnost jejího nejdražšího přítele: jejího dědečka.

Silné mezigenerační pouto

Děti obvykle při návštěvách prarodičů váhají, při každém pozdravu si otírají tváře a nudou naříkají. Ne vždy jsou si se staršími blízké, ale tato holčička byla výjimkou. Když její dědeček ještě seděl v křesle a neproměnil se v andílka, spěchala k němu na klín, aby se pomazlila, dobrovolně mu nosila jídlo a stavěla mu u nohou útulné pevnosti. Ti dva byli nerozluční.

Toto duo, láskyplně známé jako Kaktus a Kovboj, jako odkaz na jejich vyprahlý domov v Nevadě, vždy nacházelo v obyčejném něco mimořádného. A tato plyšová hračka, dokonalá replika dědečkova vzhledu, tuto tradici pokračuje svým vlastním způsobem. Zatímco plyšová hračka je silným zdrojem emocionální podpory, v tomto příběhu, který přesahuje generace, zmírňuje smutek. Má pro ni nezměrnou sentimentální hodnotu. Mladá dívka je ve skutečnosti ke své personalizované hračce zcela připoutaná. Nikdy ji neopouští a znovu napodobuje něžná gesta, která dříve projevovala svému lidskému protějšku.

Důležitost reprezentací

V kočárcích nebo v postýlkách, v pokojích mateřských škol a na barevných skluzavkách vypadají všechny plyšové hračky stejně bezchybně. Všechny jsou dokonale upravené, jen lehce poskvrněné slinami nebo projevy náklonnosti. Některé vykazují známky opotřebení, ale to je jen důkaz jejich neuvěřitelné užitečnosti. Přesto jsou na trhu s hračkami „atypické“ plyšové hračky odsouzeny ke stejnému osudu jako nestandardní ovoce a zelenina v regálech: vyhnány ze scény.

Naštěstí na místní úrovni nezávislí řemeslníci usilovně pracují na výrobě unikátních hadrových panenek. Například brazilský dědeček šije plyšové hračky s motivem vitiliga, zatímco americká matka navrhuje panenky, které odrážejí postižení každého z jejích mladých majitelů. Jiní dokonce používají dětské kresby jako vzory k vytváření plyšových hraček podle své fantazie. Aby Milliina matka přivedla k životu svého zesnulého dědečka a zachovala hmatatelnou vzpomínku, požádala o pomoc kamarádku s řemeslným talentem.

Je to víc než jen plyšová hračka, je to decentní gesto, dojemná pocta. Kromě svých obvyklých funkcí – utírání slz a naslouchání tajemstvím – krásně uctívá památku milované osoby. Je to také krásný způsob, jak vyjádřit svou individualitu.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Příliš svalnatá na uniformu? Tahle letuška boří zažité stereotypy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Příliš svalnatá na uniformu? Tahle letuška boří zažité stereotypy.

Má postavu vymodelovanou vzpíráním a ocelovou postavu, ale v pracovní uniformě se jí bicepsy zdají být stísněné. Letuška...

Tato modelka, která má Downův syndrom, dokazuje, že móda může být inkluzivní.

Krása nikdy nebyla o přísných standardech. Portoričanka Sofía Jirau je toho zářným příkladem. Žije s Downovým syndromem, prochází...

V 62 letech praktikuje parkour s lehkostí, která boří stereotypy.

Zatímco mnozí věří, že věk je přítěží nebo dokonce pomalým fyzickým úpadkem, tato 62letá Singapurka dokazuje opak a...

Precious Lee, modelka s „křivkami“, která nově definuje standardy krásy

Móda se rychle vyvíjí a některé osobnosti tento trend brilantně urychlují. Precious Lee je jednou z nich: afroamerická...

V 56 letech se osvobodila od módních pravidel, která byla kdysi považována za „nedotknutelná“.

Od padesáti let se od žen očekává, že se budou přizpůsobovat objemným úpletům a fádním kalhotám. Časopisy jim...

„Hormonální břicho“: mezi tělesnou realitou a estetickým tlakem

Na rozdíl od „pivního břicha“ u mužů, které odráží nadbytek piva, „hormonální břicho“ není výsledkem epikurejského životního stylu....

© 2025 The Body Optimist