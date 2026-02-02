Search here...

Tento parasportovec si svou neuvěřitelnou cestou vynucuje obdiv

Tělo pozitivní
Fabienne Ba.
Extrait vidéo Air Canada/YouTube

Jeho příběh sahá daleko za hranice ledové plochy. Cesta Tylera McGregora, významné osobnosti kanadského para hokeje, ilustruje mentální sílu utvořenou v nepřízni osudu a naprostou oddanost sportu na vysoké úrovni.

Život se obrátil vzhůru nohama v útlém věku

Jako teenager byl Tyler McGregor diagnostikován se vzácnou formou rakoviny kostí. Aby se zastavila progrese nemoci, byla nutná částečná amputace nohy. Ve věku, kdy mnozí sní pouze o akademických soutěžích, se musel znovu naučit chodit a poté zvážit návrat ke sportu. Tento náhlý neúspěch mohl ukončit jeho ambice. Místo toho se stal výchozím bodem nové cesty, vybudované kolem náročné disciplíny: paralympijského hokeje, paralympijské verze hokeje.

[vložit]https://www.youtube.com/watch?v=FAZk3S6bdwI[/vložit]

Para hokej jako motor rekonstrukce

Tyler McGregor v tomto sportu velmi rychle znovuobjevil intenzitu, týmového ducha a soutěživost, které ho vždy přitahovaly. Para hokej se hraje na saních, přičemž dvě hokejky se používají jak k pohonu, tak k ovládání puku, což vyžaduje mimořádně vysokou úroveň koordinace a síly horní části těla. V průběhu let se zlepšil, až se stal členem kanadského národního týmu, s nímž se zúčastnil několika mistrovství světa a paralympijských her. Jeho odhodlání, důslednost a přirozené vůdčí schopnosti ho dovedly až k tomu, že se stal kapitánem týmu.

Kapitán, ale také mluvčí paralympijského sportu

Kromě svých výkonů na ledě se Tyler McGregor věnuje zvyšování popularity paralympijského sportu. Pravidelně přednáší ve školách, na sportovních akcích a v osvětových kampaních, aby povzbudil osoby se zdravotním postižením k účasti na sportu. Jeho poselství je silné: přístup ke sportu je silným motorem sebevědomí, zdraví a sociálního začlenění. Zdůrazňuje také potřebu zvýšit viditelnost paralympijských disciplín, které se i přes vysokou úroveň soutěživosti a velkolepost stále dostávají příliš málo mediální pozornosti.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený společností Air Canada (@aircanada)

Na cestě do milánské Cortiny 2026

S blížícími se paralympijskými zimními hrami 2026 v Miláně (6.–15. března 2026) pokračuje Tyler McGregor ve svém tréninku s cílem dovést svůj tým na nejvyšší úroveň. V sázce je více než jen individuální výkon: jde také o reprezentaci generace sportovců, kteří proměnili svou životní cestu v hnací sílu sebezdokonalování.

Jeho příběh nám připomíná, že sportovní výkon není jen o medailích, ale je postaven na vytrvalosti, přijetí těžkostí a schopnosti navzdory všemu mířit k novým cílům.

Zdroj inspirace daleko za hranicemi sportu

Tylerova McGregorova cesta rezonuje s širokým publikem, včetně těch mimo svět sportu. Konkrétně ilustruje, jak se traumatická událost může stát výchozím bodem pro ambiciózní proces obnovy, aniž by popírala obtížnost této cesty. „Bez řeči“ zdůrazňuje často neviditelnou realitu: za každým paralympijským výkonem se skrývají roky rehabilitace, pochybností, adaptace a tvrdé práce. Realita, která si vynucuje respekt – a obdiv.

Tyler McGregor v konečném důsledku ztělesňuje mnohem víc než jen špičkového sportovce: je symbolem aktivní odolnosti, zaměřené na budoucnost a kolektiv. Jeho prostřednictvím získává celý paralympijský sport na viditelnosti, důvěryhodnosti a inspiraci.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
