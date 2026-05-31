Čichání k prstům nemusí být tak zvláštní gesto, jak by si člověk mohl myslet.

Někteří lidé si okusují nehty, třesou nohou tak silně, že se pohovka chvěje, nebo si pokaždé, když mají chvilku na přemýšlení, třesou vlasy. Jiní si čichají k prstu, jako když dítě vdechuje svou bezpečnostní deku, která nebyla roky praná. S ukazováčkem zastrčeným pod nosem nebo rukou u úst se uklidňují vlastním tělesným pachem.
Proč máme sklony vnímat vlastní pachy?
Každý si pamatuje ten obrázek trenéra německé fotbalové reprezentace během Eura 2016. V tomto videoklipu, který se stal virálním memem, ho vidíme, jak čichá k prstům se stejnou vervou jako ke zmrzlinovému kornoutu. Je to proto, že náš čich má velmi specifické spojení s naším mozkem. Na rozdíl od jiných smyslů se pachy šíří po nervovém okruhu úzce spojeném s pamětí a emocemi. Jakmile se molekula pachu dostane do nosu, spustí kaskádu signálů, které putují do oblastí mozku zapojených do vzpomínek, instinktů a emočních reakcí.
Proto vás také jednoduchá vůně může okamžitě přenést zpět do domova z dětství, k letní vůni nebo k okamžiku pohodlí . Náš vlastní tělesný pach není výjimkou. Každý má skutečně jakýsi osobní „čichový podpis“. Díky kožní mikrobiotě – miliardám bakterií přirozeně přítomných na kůži – genetice, stravě a dokonce i imunitnímu systému, žádná dvě těla nevoní úplně stejně.
Gesto rozšířenější, než by se mohlo zdát
Co se zdá být ojedinělou zvláštností, může být ve skutečnosti poměrně běžným lidským chováním. Studie provedená izraelskými vědci pozorovala překvapivý jev: mnoho lidí si během dne spontánně přikládá ruce k nosu, někdy aniž by si to uvědomovali. Tento zvyk, často přirovnávaný k problematické formě obsedantně-kompulzivní poruchy, zdokumentovali vědci z Weizmannova institutu v Izraeli.
Ještě překvapivější je, že se tento reflex zřejmě zesílil po tak běžné sociální interakci, jako je podání ruky. Vědci to považují za jemnou formu čichového „shromažďování informací“. I když se nejedná o rozsáhlou zvířecí komunikaci, naše nosy tiše analyzují naše sociální prostředí. V konečném důsledku se jedná o téměř primitivní reflex. Pro srovnání, psi používají stejnou strategii při čichání jiných věcí (není třeba to rozvádět, každý chápe, o co jde).
Uklidňující mechanismus pro mozek?
Kromě smyslové zvědavosti někteří odborníci navrhují i další vysvětlení: vnímání vlastní vůně by mohlo mít uklidňující účinek. Stejně jako známý oděv, osobní polštář nebo milovaná bezpečnostní deka prodchnutá čichovými vzpomínkami by i naše vůně představovala intimní referenční bod.
U některých úzkostlivých nebo stresovaných jedinců může čichání k prstům nevědomě přispívat k potřebě ujištění, tichému způsobu, jak najít důvěrnou důvěru v nestabilním prostředí. Jinými slovy, toto gesto nemusí nutně odrážet fascinaci tělesným pachem, ale spíše hledání smyslového bezpečí.
Kdy bychom se měli znepokojovat?
Ve velké většině případů se s tímto chováním není třeba obávat. Občasné, téměř automatické čichání je většinou záležitostí zvyku nebo podvědomí. Pokud se však gesto stane rušivým, opakujícím se, obtížně kontrolovatelným nebo doprovázeným přetrvávající úzkostí, může být někdy součástí širšího obsedantního vzorce. Pouze v této souvislosti může být užitečná rada odborníka na duševní zdraví.
Nakonec, čichání k prstům nemusí být tak zvláštní chování, jak si představujeme. Je to především nenápadná připomínka toho, že náš čich, i ve věku obrazovek a kosmetických filtrů, nadále řídí překvapivě prvořadou součást našeho vztahu k sobě samým.