Podle studie mohou tři barvy okamžitě zvýšit sebevědomí.

Oblékání nikdy není neutrální akt. A podle několika studií v sociální psychologii mají tři barvy obzvláště silný vliv na sebevědomí – jak sebevědomí, které cítíme, tak sebevědomí, které projektujeme na ostatní. Zde je to, co to je a proč.
Červená, barva vyrovnanosti a dominance
Je to bezpochyby nejvíce studovaná barva. Slavná studie Russella Hilla a Roberta Bartona ukázala, že sportovci, kteří na olympijských hrách v roce 2004 nosili červenou, vyhrávali své zápasy výrazně častěji než ti, kteří nosili modrou. Tato výrazná statistická výhoda, připisovaná několika faktorům – od subjektivního vnímání rozhodčích až po psychologický vliv na soupeře.
Kromě sportu červená evokuje hluboké asociace s energií, vášní a samotnou myšlenkou dominance. Několik studií v oblasti psychologie oblečení potvrdilo, že lidé nosící červenou barvu jsou vnímáni jako silnější a asertivnější – a že naopak ti, kteří ji nosí, zažívají zvýšení sebevědomí. Ideální je proto pro důležitý pohovor, veřejné vystoupení nebo schůzku, kde se chcete vyhnout zastrašování.
Jedna malá výhrada: v nadměrném množství může být červená vnímána jako agresivní nebo ohromující. Konzultanti pro image proto doporučují zavádět ji v malých dávkách – halenka, sukně, doplňky, rtěnka – spíše než jako outfit od hlavy až k patě, zejména v profesionálním prostředí.
Černá, brnění kontrolované sebedůvěry
Pokud červená představuje energii, pak černá představuje autoritu. Průkopnická studie Marka Franka a Thomase Giloviche ukázala, že sportovci v černém byli vnímáni jako silnější a impozantnější než ti, kteří nosili světlé barvy. Toto vnímání sahá daleko za hranice sportovního hřiště.
V odborných kruzích zůstává černá symbolem vážnosti, důslednosti a kontroly. Výzkum provedený na Univerzitě v Severní Dakotě potvrdil, že černá barva vyjadřuje jak kompetenci, tak nezávislost – proto je široce zastoupena v luxusním, finančním, právním a kreativním sektoru.
A zdokumentovaný zrcadlový efekt : nošení černé, podle konceptu „zahalené kognice“, který v roce 2012 vyvinuli Hajo Adam a Adam Galinsky, pomáhá člověku cítit se více pod kontrolou – jako by barva fungovala jako měkké brnění. Je to tedy barva, kterou je třeba použít, když je požadované sebevědomí založeno na klidu, pevnosti a vyrovnanosti – spíše než na okázalé energii.
Tmavě modré, spolehlivé a kompetentní pojištění
Třetím pilířem této trojice důvěry je tmavě modrá. Zatímco červená je rušivá a černá impozantní, tmavě modrá je uklidňující. Veškerý výzkum v sociální psychologii se shoduje na tomto bodě: je to barva, která je nejkonzistentněji spojována se spolehlivostí, stabilitou a vnímanou kompetencí. Klíčová studie Andrewa Elliota a Markuse Maiera syntézovala četné studie, které ukazují, že modrá vyvolává uklidňující účinek, ale co je důležitější, naopak posiluje dojem vážnosti a kontroly.
Proto ji tolik firem používá ve své vizuální identitě, proč ji diplomaté a politici upřednostňují pro své formální oblečení a proč ji konzultanti pro image důsledně doporučují těm, kteří chtějí vzbudit sebevědomí během první obchodní schůzky. Decentnější než černá, uklidňující než červená: tmavě modrá ztělesňuje sebevědomí, aniž byste museli zvyšovat hlas.
Když efekt daleko přesahuje to, co si ostatní myslí
Kromě vnějšího vnímání se zdá, že vliv těchto tří barev ovlivňuje i nositele. To je přesně ústřední princip konceptu „oděného poznávání“, který ukazuje, že oblečení mění duševní stav nositele. Konkrétně řečeno: nošení barvy spojené se sebevědomím nejen mění obraz, který člověk vytváří na ostatní – ale také mění, někdy trvale, obraz sebe sama. Jde tedy o jakýsi pozitivní cyklus, kdy oblečení může dělat mnohem víc než nositel.
Červená, černá a tmavě modrá: tři barvy, tři variace stejného slibu – inspirovat a ztělesňovat větší sebevědomí. Otázkou zůstává: která z nich bude v dané situaci fungovat nejlépe? Navenek energická? Zvolte červenou. Asertivní autorita? Zvolte černou. Uklidňující spolehlivost? Tmavě modrá je vaším nejlepším spojencem. A co kdyby ideálem bylo umět žonglovat se všemi třemi barvami v závislosti na kontextu, vašich touhách – a verzi sebe sama, kterou chcete ten den projevit?