Zapomeňte na vzhled: tyto osobnostní rysy rozplývají každého.

V době, kdy je vzhled absolutní prioritou, často přehlížíme vlastnosti duše, ty, které žádná chirurgie nemůže nahradit. Fyzický vzhled se v průběhu let mění, zatímco osobnost zůstává nedotčena navzdory plynutí času. Pravá krása není vidět; je vyjádřena a prožívána. V této době botoxu, výplní rtů a předčasných kosmetických zákroků je klíčové vážit si vnitřního bohatství.
Osobnost před fyzickým vzhledem
Dnes si desetileté dívky už dělají starosti s vráskami, které ani nemají, dvacetileté ženy utrácejí svou první výplatu za injekce a muži se hrnou do Turecka, aby si napravili své vlasové nedostatky . Fyzický vzhled už není jen detail; je to základní kritérium, estetický doplněk, ba dokonce i prvek, který zvyšuje půvab.
Přesto je to jen fasáda, pouhá výloha. Pokud je v knihkupectví prvním vizuálním prvkem, který upoutá naši pozornost, obsah je mnohem důležitější než forma. U lidí je to v podstatě stejné. Fyzický vzhled je jistě důležitý, ale osobnost vítězí a může si získat naše srdce.
Na rozdíl od fyzického vzhledu je osobnost jen zřídka proměnlivá. Je nemožné zamaskovat svou pravou podstatu: vždy se znovu vynoří s pomstou, navzdory všem pokusům o její skrývání. Autentičtější, syrovější a méně tvárná osobnost je naším nejcennějším aktivem. Ve studii publikované v časopise Archives of Sexual Behavior brazilští vědci objevili dva atributy, které jsou výraznější než plné rty a postava přesýpacích hodin.
Tyto charakterové vlastnosti, které dělají ten rozdíl
V této rozsáhlé studii , provedené na 778 cisgenderových Brazilcích ve věku 18 až 64 let, vědci předložili účastníkům jednoduché cvičení. Cílem? Vytvořit kompozitní náčrt jejich ideálního partnera. Nešlo o to, aby se části modelů z časopisů spojily do jednoho těla. Cílem bylo vytvořit psychologický profil jejich ideálního partnera. Dostali body, které mohli dle libosti rozdělit do pěti charakteristik: inteligence, laskavost, fyzická přitažlivost, zdraví a socioekonomický status.
A proti všem očekáváním respondenti přikládali větší důraz na inteligenci a laskavost. Podle této poučné a hluboce uklidňující studie jsou to základní kritéria, klíčové dílky psychologické skládačky. I když v jazyce lásky je někdy zdvořilým způsobem, jak odmítnout něčí návrhy, zdá se, že vypovídá o mnohém.
Jinými slovy, inteligence v kombinaci s laskavostí vítězí nad fyzickým vzhledem a finančním postavením. Ponaučení z příběhu: je lepší zdokonalit a ukázat to, co už máte, než chtít to, co nemáte. „V každém případě, pokud chcete přilákat více potenciálních partnerů, práce na vašem mozku a osobnosti se zdá být vaším nejlepším přínosem,“ řekl João Francisco Goes Braga Takayanagi serveru PsyPost .
Krása spočívá jinde než na těle.
V době, kdy je téměř normální natírat se krémem proti stárnutí v 18 letech a kde je krása redukována na vulgární soutěž podobnosti, se vnitřní krása jeví jako vzdálený pojem. V době, která netoleruje stárnutí a je nakloněna chirurgickým zákrokům, příliš často zapomínáme oslavovat ty vlastnosti, které unikají oku, ale promlouvají k srdci.
Přesto za zahnutým nosem, křivým úsměvem, buclatými tvářičkami nebo tlustými brýlemi se skrývá neocenitelný poklad: altruismus, empatie, štědrost, humor a inteligence. Tělo je jen šperkovnice plná diamantů.
Nebojte se tedy být ve společenských situacích sami sebou a projevovat svou osobnost. Tyto vlastnosti, které jsou často chváleny , ale ne vždy doceňovány pro svou skutečnou hodnotu, jsou vašimi silnými stránkami.