Věřit, že nemáte talent: jak umlčet ten kritický hlásek

Sport, umění, intelektuální aktivity, kutilské projekty. Zkoušel jsi všechno, ale v ničem nevynikáš. Zatímco tvoji přátelé a rodina mají svou oblíbenou aktivitu a dokonce i soutěží, ty nemáš žádný talent, kterým bys mohl/a chlubit. Zkoušíš nové koníčky v naději, že objevíš talent na pletení nebo šachy, ale tvé pokusy jen posilují tvou nejistotu. Jedinou zábavou, ve které jsi neporazitelný/á, je napodobování Calimera, a je čas to změnit.
Talent nemusí být nutně „velkolepý“.
Tanec? Máš obě levé nohy. Kreslení? Na tuto tvůrčí činnost nemáš dostatek fantazie. Zpěv? Ano, ale jen v koupelně. Kytara? Pokaždé, když se jí dotkneš, málem přetrhneš strunu. Poezie? Tvůj poslední pokus o básnění pochází ze základní školy a nebyl zrovna brilantní. Vaření? Zničíš každé jídlo, které ochutnáš. Proč ne divadlo? Po každém představení riskuješ, že po tobě budou házet rajčata. Nakonec, po zhodnocení své situace, dojdeš k tomuto smutnému závěru: „Nemám talent.“
Když se s přáteli účastníte kreativních dílen, cítíte se jako outsider. A i když se vás vaši blízcí snaží uklidnit podporou vašeho „abstraktního“ stylu „šíleného vědce“, uprostřed zázračných dětí se cítíte nedostateční. Nejprve se vraťme k základům. Ve slovníku je talent přirozená nebo získaná schopnost v nějakém oboru nebo činnosti. Nemusíte tedy umět hrát fotbal jako Mbappé nebo jeho rivalka Beyoncé, abyste ho měli.
Jinými slovy, všimnout si, když se vaše kamarádka necítí dobře, aniž by to řekla, je talent, stejně jako rozesmát lidi ve vypjatých chvílích nebo rovnoměrně posekat trávník. Ve společnosti, která neustále uctívá výkon a odměňuje pouze ty, kteří se účastní mistrovství a soutěží, však máme tendenci tyto malé dary bagatelizovat. „Protože využití našeho talentu je ‚snadné‘, předpokládáme, že to, čeho dosáhneme, není nic mimořádného. Ano, v naší výchově si výkon zasloužíte; musíte vynaložit úsilí, abyste ho dosáhli,“ vysvětluje Christian Sempéres, kouč osobního rozvoje.
Talent se skrývá v každém z nás.
Přiznávám, že nemáš na zdi visící desítky medailí ani vystavené trofeje v bytě. Jediná soutěž, které ses kdy zúčastnil, byl meziškolní běh na lyžích, který byl povinný. Tvoji rodiče se ve tobě snažili najít nějaké nadání, ale marně. Přesto nemá smysl se litovat nebo závidět kamarádům, kteří, jak se zdá, proměňují vše, čeho se dotknou, ve zlato.
Nakonec se všechno scvrkává na myšlení. Jak to Flaubert tak výstižně vyjádřil: „Abyste měli talent, musíte být přesvědčeni, že ho máte.“ Jinými slovy, musíte věřit sami sobě, abyste talent viděli tam, kde ho nejméně čekáte. Talent není jen dovednost; je to stav mysli. Zpěvák Ed Sheeran řekl, že měl „jako dítě omezený talent“, a dnes plní koncertní sály a prodává miliony desek. Jinými slovy, stačí jen mentální průlom k rozpoznání vašeho talentu, jakkoli skrytý může být.
Všímáte si detailů, které ostatní přehlížejí? To je talent: bystré oko pro detail. Dokážete na první pohled rozluštit instrukce? To je známka logického myšlení. Máte bujnou zahradu? To je talent: máte nadání pro zeleninu. Abyste to uvedli na pravou míru, můžete se podívat na show „Francie má talent“. Možná uvidíte ostřílené cirkusové umělce, špagetové akrobaty nebo tanečníky, jak choreografují znělky.
Denně si vážit vlastních talentů
Kromě pouhé identifikace je důležité naučit se je pěstovat a projevovat v každodenním životě. Nejde nutně o snahu o dokonalost nebo veřejné uznání, ale o uznání, že každý čin, každá dovednost, i ta nejmenší, má svou hodnotu. Všímání si vlastních úspěchů, ať už jsou jakkoli malé , pomáhá posílit sebevědomí a transformovat vnímání vlastních schopností.
Věnovat čas oslavě svých talentů, ať už se jedná o navazování kontaktů s ostatními, organizaci obytného prostoru nebo řešení praktického problému, vám umožní znovu se zaměřit na své silné stránky, nikoli na slabiny. Díky tomuto přístupu přestává být pojem talentu vzdáleným konceptem vyhrazeným pro elitu a stává se konkrétním zdrojem osobního uspokojení. Postupně se tyto činy, tyto dovednosti stávají hmatatelným důkazem toho, že jste v sobě vždy měli schopnost něco změnit, i když nenápadně.
Talent nespočívá jen v tom, že dokážete reprodukovat píseň podle sluchu bez jediné chybné noty nebo vytvořit díla hodná muzea. Někdy je jemnější, méně viditelný, ale jakmile ho objevíte, mění vnímání . Ne, nejste antihrdina, ale hrdina v popření.