Poslouchání rozhovorů jiných lidí: psychologie dešifruje tento diskrétní reflex

V restauraci nebo na lavičce v metru se občas přistihnete, že posloucháte útržky rozhovorů. Když se hlasy zvyšují nebo páry sdílejí intimní chvíle při svíčkách, ztlumíte si sluchátka. Rozhovory ostatních se pak samy o sobě stávají rozptýlením. Vaše zvědavost je probuzena. Tento mírně dotěrný zvyk z vás nedělá rozeného drbnu ani stalkera. Psychologové mají uklidňující vysvětlení.
Odraz nadřazené zvědavosti
Zjišťujete, že sbíráte informace od vedlejšího stolu nebo vstřebáváte neoficiální historky skupin přátel v přeplněných vlacích. Někdy neúmyslně, jindy úmyslně. Napínáte uši, abyste zachytili každou historku kolem sebe. Předstíráte, že čtete román nebo sledujete rytmus nějaké falešné hudby, ale ve skutečnosti jste zcela pohlceni dobrodružstvími vyprávěnými vaším spolusedajícím nebo vášnivými debatami páru.
Vaše uši se stanou radary na drby . I když se tyto šťavnaté historky týkají úplně cizích lidí, nemůžete si pomoct a věnovat jim pozornost. Na sociálních sítích se z toho stal téměř běžný vtip. Mnoho uživatelů toto dotěrné chování satirizuje.
Jakmile se zvýší hlas nebo se přes místnost ozve lehce sugestivní slovo, náš sluch se zatoulá a podlehne pokušení odposlouchávat. Je třeba říci, že tyto rozhovory v okolí jsou někdy zábavnější než podcast o skutečných zločinech. Navíc je tento přístup ve stylu „Zoufalých manželek“ poměrně univerzální. I když se o zvědavosti říká, že je neřest, je hluboce zakořeněna v lidské povaze. Někteří lidé však mají predispozice ke špehování. Podle neurovědce Jaaka Pankseppa lze tento rozdíl vysvětlit aktivací odměňovacího okruhu v našem mozku zvaného „vyhledávací systém“.
Znamení aktivního naslouchání
Pokud máte tendenci se slyšitelně vměšovat do konverzací jiných lidí a narušovat soukromí těchto anonymních jedinců, není to jen proto, že si užíváte pozornosti. Ne, není to psychopatická strategie ani neurotický rituál; je to jednoduše příklad vnímavého a emocionálně angažovaného člověka. Patříte k tomu, co psychologie nazývá „dobrým publikem“.
„Aktivní naslouchání je úmyslný, záměrný akt, kdy se člověk plně dává k dispozici druhé osobě, naslouchá jejím slovům s upřímnou touhou jim porozumět bez soudů,“ vysvětluje Christel Petitcollin na stránkách knihy Doctissimo . Někteří lidé naslouchají pozorně. Chtějí pochopit příběh, všimnout si detailu nebo předvídat situaci. Je to selektivní a vědomé naslouchání: každé slovo je analyzováno, každý tón hlasu se stává vodítkem.
Na rozdíl od pasivního naslouchání vyžaduje kognitivní úsilí a zapojuje specifické dráhy pozornosti. V tomto případě jste zapojeni do konverzace, která není určena vám. Zůstáváte fyzicky odstupovaní, ale emocionálně blízcí. A vnitřně je to oslava. Mlčky reagujete na každé odhalení, což je známkou kvality.
Mezi voyeurismem a emočním učením
Poslouchání rozhovorů jiných lidí se může zdát jako čistě dotěrné, ale realita je jiná. Na jedné straně existuje voyeurismus: provinilé potěšení z vyzvědávání intimních detailů, zaslechnutí tajemství nebo srovnávání se se zkušenostmi ostatních. Tato forma naslouchání často pramení ze sociální zvědavosti, přirozeného impulsu s evolučními kořeny. V našich rodových společnostech umožňovalo pochopení vztahů a záměrů druhých lidem lépe se orientovat ve skupině a předvídat nebezpečí.
Na druhou stranu existuje méně zřejmý, ale stejně reálný přínos: emoční učení . Pečlivým nasloucháním dialogům a interakcím dekódujeme indicie o tom, jak jednotlivci vyjadřují své emoce, zvládají konflikty nebo sdílejí svou radost. Bez přímé účasti si naše mozky procvičují rozpoznávání tónů, výrazů a vztahových vzorců. Je to trochu jako volná sociální laboratoř: pozorujeme, analyzujeme a asimilujeme lidské chování, což obohacuje naši empatii a emoční inteligenci.
Poslouchání rozhovorů jiných lidí proto není známkou špatných sociálních dovedností. Psychologové dokonce doporučují jít ještě dál a navázat kontakt s těmito cizími lidmi, jejichž kompletní osobní údaje nyní znáte. Rozhovory s cizími lidmi považují za téměř terapeutické.