„Láska k lidem“: Souvisí obtížnost říkat ne s osobnostní vlastností, která je u žen běžná?

Říkat ano, když myslíte ne, vyhýbat se napětí, chtít, aby byli všichni šťastní… Pokud vám to zní povědomě, nejste sami. Toto chování, často nazývané „udělat lidem radost“, fascinuje psychology a vyvolává otázku: odkud pramení tato obtížnost s nastavením hranic?
Co přesně znamená „potěšit lidi“?
„Snaha potěšit lidi“ není lékařská diagnóza, ale spíše způsob, jak popsat tendenci upřednostňovat potřeby druhých před svými vlastními. To se může projevovat jako snaha o uznání, strach ze zklamání ostatních nebo reflex vyhýbání se konfliktu.
V psychologii je toto chování někdy spojováno s mechanismy zvládání, které se časem vyvinuly. Jinými slovy, možná jste se vědomě či nevědomě naučili, že když se druhým budete líbit, pomůže vám to být přijati, oceněni nebo si kolem sebe udržet klid.
Některé výzkumy také spojují tento sklon s osobnostní vlastností zvanou „příjemnost“, odvozenou z modelu „Velké pětky“. Ta se týká ochoty spolupracovat, projevovat empatii a upřednostňovat harmonické vztahy. To jsou cenné vlastnosti, ale někdy vás mohou vést k zanedbávání sebe sama.
Proč je tato vlastnost často spojována se ženami?
Několik studií v oblasti společenských věd naznačuje, že toto chování může být ovlivněno tím, jak jsme socializováni. Od mladého věku mohou být někteří lidé – a zejména ženy – povzbuzováni k ohleduplnosti, smířlivosti, nekonfliktnosti a empatii. Tato očekávání nejsou univerzální, ale přetrvávají v mnoha kulturních kontextech.
V důsledku toho může být odmítnutí někdy vnímáno jako „hrubé“, „sobecké“ nebo „příliš přímočaré“, což může ztížit prosazování se. Postupem času se tyto normy mohou zakořenit a ovlivnit to, jak vyjadřujete své potřeby. To neznamená, že všechny ženy jsou „lákačky lidí“, ani že se toto chování týká výhradně jich. Sociální tlak však může hrát v jeho rozvoji významnou roli.
Když se touha potěšit stane vyčerpávající
Být pečlivý, pozorný a empatický jsou skutečné silné stránky. Pokud se to však neustále děje na úkor vlastních potřeb, rovnováha se může stát křehkou. Odborníci na duševní zdraví zdůrazňují , že obtíže s říkáním ne mohou vést k emocionálnímu vyčerpání, stresu nebo pocitům frustrace. Neustálou snahou splnit očekávání druhých můžete ztratit ze zřetele to, co je pro vás důležité.
Tato dynamika může také vést k nevyváženým vztahům, zvláště pokud vaše hranice nejsou jasně definované. To neznamená, že se musíte stát lhostejnými k ostatním. Úkolem je spíše najít rovnováhu mezi štědrostí a sebeúctou.
Naučit se říkat ne (bez pocitu viny)
Dobrá zpráva: stanovování hranic je dovednost, kterou se lze naučit. Psychologové často hovoří o asertivnosti, což je schopnost jasně vyjádřit své potřeby a zároveň respektovat potřeby druhých. To může začít jednoduchými věcmi: chvilka přemýšlení před odpovědí, přeformulování žádosti nebo klidné vyjádření odmítnutí.
Říct ne z vás nedělá špatného člověka. Naopak vám to umožňuje zachovat si energii, rovnováhu a autentičtější vztahy. Cílem není vzdát se empatie – která je skutečným přínosem – ale zahrnout ji do příběhu, kde i vy máte význam.
Koncept „přání si lidí“ tak zdůrazňuje nuance reality: touha potěšit ostatní je lidská, ale neměla by být na úkor vlastního blaha. Neexistuje jediný správný způsob, jak říct ne nebo stanovit hranice. Důležité je vybudovat si způsob vztahu, který respektuje jak vaši štědrost, tak váš osobní prostor. Protože péče o druhé je ještě udržitelnější, když do toho zahrnete i sebe.