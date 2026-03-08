Doprovázet dítě na pracovní pohovor: nový zvyk generace Z

Dříve nás rodiče z dálky povzbuzovali na první pracovní pohovory a nabádali k vynalézavosti. Nyní s dětmi vstupují do firem a vedou je za ruku při vstupu do práce, stejně jako to dělali během jejich prvních dnů ve škole.
Je nová norma brát si na pohovor rodiče?
Mladí dospělí si užívají představu, že by mohli opustit rodinný dům , jíst sladkosti v kteroukoli hodinu, hrát hry celou noc, nechat nádobí hromadit se v dřezu a zůstat venku až do časných ranních hodin, aniž by se museli vysvětlovat. Navzdory této touze po nezávislosti se však snaží překročit hranice a spoléhají se na své rodiče s každým malým úkolem. Vnímají je jako své životní kouče, své osobní poradce. Volají jim, když se ztratí před ovládacím panelem pračky, a dokonce i když si nejsou jisti, zda je jejich hamburger správně upečený (ať už je rostlinný, či nikoliv).
Generace Z sice má v kapse chatGPT, ale stále raději žádá o odpovědi přímo svých rodičů. I když se ráda chová dospěle, jejich staré dětské zvyky se rychle vracejí, zejména v neznámém světě práce. Aby tito mladí dospělí u pracovních pohovorů zapůsobili, přicházejí s talismanem pro štěstí, který zabírá mnohem více místa než klíčenka ve tvaru čtyřlístku. Do firem chodí v doprovodu rodičů, kteří je už jen tak nevysazují na parkovišti. A to zdaleka není neobvyklé.
Podle nedávného průzkumu čtvrtina uchazečů o zaměstnání z generace Z ve věku 18 až 27 let přiznala, že si na pracovní pohovor vzala rodiče. To vyvolalo povzdechy u starších generací, které poukazují na „závislou generaci“. Rodiče zase doprovázejí své děti na pohovory s manažery, podobně jako to dělali na návštěvy u pediatra.
Praxe, která rozděluje generace
I když se tato praxe může zdát mírně zábavná, zároveň rozzuřuje starší generace – ty, které se odvážně ucházely o práci, které se do práce prodíraly násilím, místo aby se snažily, a které pracovaly z nutnosti od 16 let. Generace „baby boomers“ a ti před nimi jsou pobouřeni tím, co nazývají „pečovatelským rituálem“. Trh práce se však mezitím značně vyvinul a stal se konkurenčnějším. Mezi blížícím se příchodem umělé inteligence, tvrdou konkurencí a nekonečnými požadavky na určité pozice cítí mladí lidé potřebu posil.
Rodiče tam nejsou od toho, aby hráli na advokáty a obhajovali své děti, ale jednoduše od toho, aby jim poskytli legitimitu, která jim někdy chybí, a připomněli jim, že někam patří. Zatímco rodiče dohlížejí na domácí úkoly během školních let, někdy tuto praxi rozšiřují i po dospívání. Někteří z nich, kteří vykazují jemné známky „vrtulníkového rodičovství“, neváhají převzít iniciativu, aby svým dětem zajistili stabilní a bezpečnou budoucnost. Ve skutečnosti 75 % generace Z uvádí, že rodič již za ně podal žádost o zaměstnání. Ještě překvapivější je, že 65 % přiznává, že delegovalo test k podání žádosti o zaměstnání na rodiče, jako by se jednalo o jednoduchou prezentaci z dějepisu.
A když jsou jejich děti zaměstnány, ti nejodvážnější rodiče dokonce podávají stížnosti u svých zaměstnavatelů a požadují lepší uznání a flexibilní pracovní dobu. Tento scénář se již odehrál u dvou ze tří dětí generace Z. Někteří rodiče stále vnímají své děti jako bezmocné miminka, zatímco jiní zůstávají v jejich kariéře pouhými diváky.
Jak to vnímají manažeři
Vzít si na pracovní pohovor rodiče se mnohým z nás zdá nemyslitelné. Raději bychom měli bušení srdce, zpocené dlaně a knedlík v krku, než abychom se s matkou objevili jako dítě v mateřské školce. Báli bychom se, že by to poškodilo naše šance a udělalo špatný dojem. Přesto manažeři nejsou proti této rodičovské přítomnosti v tomto firemním individuálním setkání úplně.
Podle nich mohou rodiče poskytnout šťavnaté detaily o svých kandidátech a hlouběji se ponořit do životopisu, který je napsán tak, aby kandidáta prezentoval v co nejlepším světle. „Jejich ochota sdílet silné a slabé stránky svého dítěte by mi mohla poskytnout informace, které bych jinak nikdy neobjevil,“ poznamenává Gene Marks, majitel malé firmy, v rozhovoru pro The Guardian . Zatímco rodiče plní chvály na své potomky, jsou také první, kdo si stěžuje na jejich lenost, poukazuje na jejich neorganizovanost a přiznává i to, o čem se nedá mluvit. „Jako manažer pro nábor chcete tyto stížnosti slyšet, abyste získali jasnější představu o skutečné osobnosti dítěte a jeho potenciálu jako zaměstnance,“ vysvětluje manažer.
Jít na pracovní pohovor nikdy není moc uklidňující a za těchto okolností jsou rodiče trochu jako živoucí bezpečnostní deky. Generace Z se bez jejich přítomnosti neobejde a manažeři je vítají s otevřenou náručí. Ideální pro nahlédnutí pod povrch životopisu.