Její gesto směrem k matce v 17 letech dojalo uživatele internetu

Sedmnáctiletý britský teenager Aman Duggal se nedávno dostal na titulní stránky novin tím, že splatil dluhy celé své rodiny penězi vydělanými z jeho internetového obchodu. Začátkem ledna 2026 zveřejnil na Instagramu video, ve kterém dal své matce 10 000 liber v hotovosti, což je přibližně 11 500 eur. Dojemná scéna se rychle stala virální.
Elektronické obchodování, páka pro brzkou emancipaci
Aman, odhodlaný převzít kontrolu nad svou budoucností, opustil školu, aby se věnoval elektronickému obchodování. Během roku se mu podařilo vygenerovat dostatečný příjem, aby zbavil svou rodinu těžké finanční zátěže. Toto symbolické, ale konkrétní gesto znamenalo zlom: převzal nyní účty za domácnost a obrátil tradiční role ve prospěch své rodiny.
"Je to něco, co jsem chtěl udělat už dlouho."
Ve videu Aman se slzami v očích podává své matce balík peněz: „Miluji tě, tohle jsem chtěl udělat už dlouho. Děkuji ti za všechno, co jsi pro mě udělal. Jsi ten nejvýjimečnější člověk v mém životě.“ Jeho matka, viditelně zdrcená, se snaží najít slova, než syna obejme. Tento okamžik, sdílený na sociálních sítích, hluboce dojal uživatele internetu.
Vyznání lásky a vděčnosti
V popisku svého příspěvku Aman vyjádřil vděčnost: „Moje matka mi dala všechno a vždycky tu pro mě byla. Jsem tak šťastný a hrdý, že se o ni konečně můžu starat. Slova nemohou popsat, jak se cítím.“ Příspěvek během několika dní získal přes 600 000 lajků a vyvolal vlnu podpory a obdivu z celého světa.
Zdroj inspirace pro celou generaci
Reakce se rychle hrnuly: „To je dojemné video“, „Inspiroval jsi mě, abych udělal totéž pro své rodiče“ a „Respekt, bratře.“ Jeho činy jsou mnohem víc než jen prostý akt laskavosti, ztělesňují schopnost mladých lidí převzít kontrolu nad svým vlastním osudem a osudem svých rodin, často v obtížné ekonomické situaci.
Příběh Amana Duggala rezonuje obzvláště silně s teenagery, kteří čelí těžkým situacím. Během pouhého jednoho roku se z obyčejného studenta stal živitelem rodiny a dokázal, že online podnikání může být nástrojem k posílení postavení dětí.
Stručně řečeno, video mladého Amana Duggala vysílá silné poselství: v 17 letech je možné něco změnit, něco vrátit a vybudovat si solidní budoucnost. Je to příběh, který v sobě spojuje odhodlání, vděčnost a naději – a který inspiruje daleko za hranice sociálních médií.