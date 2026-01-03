Search here...

Její reakce, která je kritizována za svůj styl výchovy, se stala virální

Léa Michel
@monicaaaleigh/TikTok

Monica Van Houten žije v Mercedu a vychovává svou pětiletou dceru Lu, které byl v roce 2024 diagnostikován „autismus 2. stupně“. Původně se věnovala tvůrčímu obsahu specializujícímu se na módu a životní styl, ale nikdy si nepředstavovala, že zveřejňování videí z každodenního života její dcery se stane tak politickým a hluboce lidským činem. Všechno to začalo, když se rozhodla ukázat oblečení, které Lu nosí během sezení s aplikovanou behaviorální analýzou (ABA).

Když se móda setkává s terapií

Luin program je intenzivní: šest hodin terapie denně, pět dní v týdnu. Tato sezení se zaměřují na komunikaci, porozumění jednoduchým instrukcím a řešení určitých složitých projevů chování. Pro Moniku není cílem obtíže zamaskovat, ale zmírnit. Poté začíná měsíčně sdílet shrnutí outfitů své dcery: barevné, pohodlné a veselé oblečení, navržené jako záblesky radosti v náročných dnech.

Fialové svetry v kombinaci s lilkově zbarvenými háčkovanými čepicemi, záměrně nadměrné siluety inspirované Adamem Sandlerem a jasné odkazy na Matildu nebo svět Junie B. Jonesové: každý outfit je oslavou svobodného těla, pohybu a osobního vyjádření. V rámci série „Style Monday“ jsou předplatitelé dokonce vyzváni k hlasování pro outfity týdne, čímž se jejich terapeutická rutina promění v zábavný a kolektivní zážitek.

@monicaaaleigh Naše měsíční shrnutí outfitů🥹🫶🏻✨ #outfitinspo #kidsfashion #styletok #autismabeauness #momsoftiktok ♬ FANTASTICKÝ PAN LIŠKA - amaramation

Viditelnost, která ruší… a pak sjednocuje

Komentáře se velmi rychle hrnuly. Někteří uživatelé internetu soudili, zpochybňovali a kritizovali Monicinu výchovu s přesvědčením, že to „přehání“ nebo že svou dceru „odhaluje“. Tváří v tvář těmto reakcím mladá matka přiznala, že dlouho váhala se zveřejněním Luiny diagnózy z úcty k soukromí svého manžela, který je sám autista. Neustálé pohledy a nedorozumění, s nimiž se setkávala na veřejnosti, ji přesvědčily, že musí promluvit.

Podle ní má mnoho lidí pouze teoretický nebo stereotypní pohled na autismus. Ukázání radostné, učící se, někdy unavené, ale vždy důstojné holčičky se pak stává způsobem, jak obnovit jemnější pravdu. Příspěvek zveřejněný 14. července má přes 4 miliony zhlédnutí a proměnil rodinný záznam ve skutečně pozitivní přehlídku každodenního života s autismem.

Lu, vyzařující sebevědomí

Na obrazovce se Lu jeví jako živé dítě, které se cítí dobře ve své kůži a rádo se zapojuje do dění. Pózuje, směje se a do kamery křičí své slavné „Sýr!“. Monica ji popisuje jako klubko sebevědomí, dítě, které rozkvétá svým vlastním tempem. Vysvětluje také, že Lu nepřikládá zvláštní důraz na samotné oblečení, ale oceňuje pozornost, hru a uznání, které jí tyto chvíle přinášejí. Vzhled se pak stává jedním z mnoha nástrojů, které posilují sebevědomí a připomínají nám, že každé dítě si zaslouží být vnímáno jako celistvá osobnost, ne jako diagnóza.

Dopad daleko za hranice obrazovek

Videa vyvolávají láskyplná srovnání s kreslenými postavičkami, ale především záplavu podpůrných zpráv. Mnozí děkují rodině za normalizaci autismu a za demonstraci láskyplného, kreativního a nespoutaného rodičovství. Tváří v tvář několika negativním komentářům se Monika a její manžel rozhodli zaměřit se na to nejdůležitější: blaho své dcery.

@monicaaaleigh „Sýrové kousky“. Jsem vděčná, vděčná, vděčná🤎🥹🍂 #díkůvzdání #rodinnýtok #momsoftiktok #momtok #povědomíoautismech ♬ původní zvuk - Momnicaleigh

Toto digitální dobrodružství dokazuje, že radostná, uctivá a sebevědomá viditelnost může změnit vnímání. Humanizací autismu a demystifikací ABA terapie nám Monica Van Houten připomíná, že odlišnost není problém, který bychom měli skrývat, ale realita, kterou bychom měli chápat a oslavovat.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Toto rozkošné gesto, které tato matka vymyslela se svou dcerou, rozhodně stojí za kopírování.

