12 sekund na uspání dítěte? Toto video vyvolalo rozruch

Kristina Paukshtite/Pexels

Uspat dítě za pouhých 12 sekund: ta představa se zdá být až příliš dobrá na to, aby to byla pravda. Přesto se nedávno na sociálních sítích stalo virálním video natočené v profesionálním prostředí. Ukazuje zdravotní sestru, jak uklidňuje kojence řadou přesných pohybů. Během několika okamžiků se obličej uvolní, ramena se uvolní a nastane klid.

Krátká, ale vysoce kodifikovaná gesta

Ve videu se vše odvíjí od přesnosti a jemnosti. Sestřička umístí dítě čelem k sobě do uklidňující polohy. Její ruce pak jemně hladí teplé, baculaté tvářičky dítěte. Pohyby jsou pravidelné a rytmické. Poté se její prsty přesunou k čelu a spánkům, citlivým oblastem, kde dotek může podpořit uvolnění. Poklepávání je jemné a pevné zároveň. Zdá se, že tělíčko, do té doby napjaté, znovu získává pocit bezpečí a spánek přebírá kontrolu.

Přílivová vlna na TikToku a Instagramu

Video, které bylo původně sdíleno na rodičovských účtech, rychle překonalo miliony zhlédnutí. Nadšené komentáře se hrnuly: ulevení rodiče, vděčné novopečené matky a otcové překvapení jeho zjevnou účinností. Někteří uvedli, že metodu úspěšně otestovali, zatímco jiní hovořili o „okamžitém uklidnění“ po hodinách pláče. Sdílení influencery zaměřenými na rodičovství tento fenomén zesílila a proměnila tento tip v zásadní téma nočních diskusí mezi unavenými rodiči.

Inspirace čerpaná ze světa medicíny

Za tímto povykem se skrývá dobře zavedený vědecký základ. Technika je inspirována metodou Dr. Roberta Hamiltona, amerického pediatra, která se před několika lety zpopularizovala pod názvem „The Hold“ (Držení). Původně tento přístup spočíval v držení dítěte v podpůrné poloze, jemném zkřížení paží a vyvíjení mírného tlaku na určité oblasti obličeje. Cílem bylo znovu vytvořit pocit tělesné kontinuity podobný tomu, jaký se prožívá v děloze. Zdravotní sestra tento princip upravuje pro velmi malé děti, zejména mezi nulou a třemi měsíci, což je věk, kdy je potřeba omezování a tělesných podnětů obzvláště silná.

Mezi nadšením a opatrností

Tato metoda, prezentovaná jako „rychlá a účinná“, nicméně vyvolala smíšené reakce. Někteří rodiče hlásí selhání, dokonce i zesílený pláč, a někteří uživatelé internetu jdou ještě dál a tvrdí, že video je falešné, protože bylo vygenerováno umělou inteligencí.

Zdravotničtí pracovníci však nabádají k opatrnosti: tento přístup může pomoci unaveným nebo mírně přebuzeným dětem, ale není vhodný pro každou situaci. Hladové dítě, kojenec trpící kolikou nebo prožívající fyzické nepohodlí se neuklidní jednoduchými gesty, jakkoli dobře míněnými. Odborníci také zdůrazňují, že by se tato metoda neměla stát jediným rituálem, jak se vyhnout závislosti na jediné pomůcce na spaní.

Stručně řečeno, toto video má tu výhodu, že zdůrazňuje přístup, který je pravděpodobně ohleduplný k tělu dítěte. Je to jeden z mnoha návrhů, jak překonat ty někdy nekonečné noci a vždy pamatovat na to, že každé dítě je jedinečné.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
