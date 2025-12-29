Podle zkušeného učitele jsou studenti s těmito křestními jmény nejneklidnější.

Studenti, kteří se houpou sem a tam na židlích, ruší výuku povídáním a dostávají napomenutí v diářích, mají zřejmě jednu věc společnou: své křestní jméno. Na Redditu zkušený učitel sestavil neúplný seznam takzvaných rušivých studentů, běžněji označovaných jako „potížisté“. A i ta nejmelodičtější a nejpoetičtější jména mohou být hlupáci.
To jsou křestní jména, na která učitelé pohlížejí s nevraživostí.
Ve třídě jsou studenti, kteří sedí v první řadě, pozorně naslouchají učiteli a zvedají ruku na každou otázku. A v zadní části třídy je banda zlomyslných dětí s batohy, které si tajně podávají vzkazy pod lavicemi, vyrábějí si ofukovací pistole z kuličkových per a mluví bez dovolení. Tito studenti, obvinění z narušování výuky, dostávají napomenutí na každém vysvědčení. Jejich chování je nejhorším bodem jejich školní docházky a jejich rodiče jsou podráždění. A ti, kteří mají určitá křestní jména, jsou s větší pravděpodobností označeni za „neklidné“, „rušivé“ nebo dokonce „roztržité“.
I když křestní jméno může ovlivnit akademický úspěch a vzdělávací dráhu dítěte, může také určovat jeho chování ve třídě. Alespoň o tom je přesvědčena jedna učitelka. Na Redditu sestavila seznam jmen vyrušujících studentů – těch, kteří pravidelně dostávají napomenutí a jsou spojováni s tím, že jsou považováni za potížisty. A nenechte se mýlit: některá jména zní andělsky a nevinně, ale mohou prozrazovat nenapravitelného studenta.
Dívka vs. chlapec: jména neklidných studentů
Tito studenti, kteří mají místo svatozáře rohy, jsou naprosto imunní vůči učitelovým rozkazům. Dělají přesně, co se jim zlíbí, a hrozba kanceláře studentského poradce na ně už nemá žádný vliv. Vrtí se na židlích, baví se pitváním gum a improvizují za tabulí skutečné klaunské číslo. Když se učitel zamračí, ušklíbnou se a pokračují v zábavě třídy. Stačí říct, že těmto jménům je nejlepší se vyhnout, pokud chcete, aby vaše dítě mělo klidnou a bezproblémovou školní zkušenost.
Zde je seznam „problémových“ dívek:
Většina těchto jmen má anglosaský zvuk, což není překvapivé, jelikož profesor, který je sestavil, vyučuje ve Spojených státech. Pořadí by ve Francii bylo jistě jiné. Navíc po této publikaci učitelé seznam doplnili a rozšířili na základě vlastních zkušeností. Mezi jmény, na která se učitelé zaměřují, se tak objevují i Barbara, Rose, Mary a Jennifer.
Zde je seznam „problémových“ chlapců (Ducobu je ve srovnání s nimi anděl):
K tomuto seznamu můžeme přidat také George, Edwarda, Jamese, Michaela a Briana. Zvláštní zmínku si zaslouží i Kyle, jméno, které zní velmi „zlý kluk“. Jeden učitel potvrzuje: „Byl to jeden z nejhorších studentů, jaké jsem kdy měl, co se týče jeho hrozného chování… a byl tyran k ostatním studentům.“
Tento seznam je třeba brát s rezervou: křestní jméno není všechno.
Není pochyb o tom, že bychom tento seznam brali doslovně nebo definitivně odmítali tato jména ze strachu z řady předvolání. Křestní jméno formuje naši osobnost, prospívá nebo brání naší profesní kariéře a dokonce udává směr našemu milostnému životu. Věda to potvrdila: křestní jméno předem definuje, kým se staneme. Tato jména, která učitele dráždí už jen při pouhé zmínce, však ne vždy směřují k nepořádku a výtržnostem. Ve skutečnosti může explozivní chování vyvolat mnoho dalších faktorů.
Pokud jsou děti ve třídě neklidné, není to vždy proto, aby provokovaly nebo vzdorovaly autoritám. Někdy je to způsob, jak upoutat pozornost, jak externalizovat to, co je trápí , důsledek špatného spánku nebo trapná vzpoura proti stresující rodinné situaci. Může to být také vedlejší účinek ADHD.
Jméno vašeho dítěte může vysvětlovat jeho hrozné chování ve třídě. Někdy je však potřeba pátrat hlouběji, abyste našli skutečnou příčinu. Štítkování není nikdy dobrý nápad (s výjimkou snad sešitů).