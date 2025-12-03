Tento srdeční příznak se zhoršuje během prázdnin.

Sváteční období se třpytí magií, setkáními a útulnými chvilkami. Ale za třpytivými světly a okázalými hostinami se skrývá mnohem méně slavnostní jev. Vaše srdce, ten impozantní motor života, může být podrobeno zkoušce.
Když kouzlo Vánoc změní váš tep
Když se řekne Vánoce, okamžitě si představíme velká shromáždění kolem stolu, smích, který hřeje atmosféru, a útulnou atmosféru, která vás zahalí jako teplá deka. I když jsou tyto okamžiky vzácné, přinášejí také chování, které, aniž byste si to uvědomovali, může narušit váš srdeční rytmus. A mezi ně patří nechvalně známý syndrom svátečního srdce , nevítaný host.
Tento syndrom, jehož název zní skoro jako by patřil do vánoční romantické komedie, je nicméně velmi reálný. Je to srdeční arytmie vyvolaná nadměrnou konzumací alkoholu. Ať už pijete šampaňské na oslavu, dobré červené víno k jídlu nebo ten domácí punč, který vám strýc nalil trochu moc, vaše srdce může reagovat nepředvídatelně.
Alkohol: zákeřný nepřítel vašeho srdce
Den po přejedení není neobvyklé pociťovat palpitace, pocit rychlého tlukotu srdce, jako by se vaše srdce náhle rozběhlo maraton, zatímco jste se jen snažili zotavit z předchozí noci. Podle Dr. Géralda Kierzeka, lékaře urgentního příjmu, by se tato arytmie – nazývaná fibrilace síní – neměla brát na lehkou váhu. Dokonce zvyšuje riziko mrtvice. Poukazuje na to, že každá čtvrtá mrtvice je spojena s epizodou fibrilace síní.
Studie z roku 2020 poskytuje biologická vysvětlení tohoto jevu. Ethanol, klíčová složka vašich oblíbených nápojů, působí přímo na esenciální enzym: proteinkinázu C. Narušením elektrických signálů, které umožňují plynulý srdeční tep, může způsobit arytmii. Toto narušení se obvykle objeví do 8 hodin po konzumaci a zmizí do 24 hodin. Pokud již máte sklony k srdečním problémům, je nejlepší se alkoholu úplně vyhnout, doporučuje Dr. Kierzek.
Zima: roční období, které komplikuje práci srdce
A alkohol není jediným viníkem. Zima sama proti vám spikne. Podle Americké kardiologické asociace se úmrtí na infarkty v tomto ročním období zvyšují přibližně o 10 %, s vrcholem kolem Vánoc a Nového roku. Proč se toto emocionálně teplé období stává pro vaše srdce tak chladným?
Kombinuje se několik faktorů. Zaprvé, chladné počasí způsobuje vazokonstrikci tepen, čímž se zmenšuje jejich průměr. Vaše srdce pak musí více pracovat na cirkulaci krve. Připočtěte k tomu jídla s vysokým obsahem tuku a soli, která představují skutečnou metabolickou výzvu, a máte koktejl, který neprospívá zdraví vašeho srdce. A nezapomínejme na stres – ano, i když milujete přípravy na Vánoce – který se může stát přitěžujícím faktorem. Hledání „dokonalého“ dárku, organizace jídla, zvládání rodinných návštěv: to vše zatěžuje vaše tělo. A nakonec ještě jeden často přehlížený bod: během svátků mnoho lidí váhá s vyhledáním lékařské pomoci, pokud se necítí dobře, ze strachu, že by někoho obtěžovali. Tomuto reflexu je třeba se vyhnout.
Jak si užít klidné svátky, aniž byste si udělali lítost u srdce?
Dr. Kierzek zdůrazňuje tento bod: pokud pociťujete nepříjemné pocity, bolest, dušnost nebo nepravidelný puls, nikdy neodkládejte vyhledání lékařské pomoci. Vaše zdraví je vzácné a vaše srdce si zaslouží vaši plnou pozornost. Abyste si svátky užili naplno, aniž byste se vzdali toho, co máte rádi, nabízí Americká kardiologická asociace několik jednoduchých tipů.
- V případě nepříjemných pocitů jednejte rychle: pokud pocítíte bolest na hrudi, dušnost nebo celkovou nevolnost, okamžitě volejte 15. Je lepší vyhledat lékařskou pomoc příliš často než dostatečně často.
- Umírněte se v jídle a konzumaci alkoholu: vychutnávejte si sezónní jídlo a zároveň dbejte na své limity.
- Zvládejte stres: dýchejte, delegujte, dejte věci do perspektivy. Nemusíte všechno nést na svých bedrech.
- Udržujte fyzickou aktivitu: chůze, lekce jógy, trochu tance, cokoli je dobré pro aktivaci vašeho těla.
- Nezanedbávejte své léčebné postupy: pokud podstupujete léčbu, dodržujte ji svědomitě, a to i uprostřed svátečního vzrušení.
Oslavujte s laskavostí: nejkrásnější dárek pro vaše srdce
Sváteční období je časem lásky a sdílení. Slavit však neznamená zanedbávat sami sebe. Zaujmete-li laskavý a starostlivý přístup ke svému tělu, můžete si dopřát začátek roku plný pohody. Můžete se smát, slavit a připít si, pokud chcete, a zároveň si zachovat rovnováhu, která vám umožní vychutnat si každý okamžik, aniž byste riskovali své srdce.
Zkrátka, vaše srdce je věrným společníkem: věnujte mu úctu, pozornost a něhu, kterou si zaslouží. Takto si užijete krásné svátky a nový rok, který začne tím nejlepším možným způsobem.