Kolem padesátého roku věku nemusí být přibývání na váze nutně způsobeno menopauzou.

Dosažení padesátky s sebou u žen často přináší tělesné změny. Jednou z nejviditelnějších a někdy i obávaných je přibírání na váze. I když se menopauza často viní, realita je mnohem složitější. Pochopení toho, proč se tělo mění, vám umožní přijmout je s klidem, bez viny a studu.
Časté příčiny přibírání na váze po 50. roce věku
Prvním faktorem, který je třeba zvážit, je přirozené zpomalení metabolismu. S věkem svalová hmota postupně ubývá. Svaly v klidu spalují více kalorií než tuk. Pokles svalové hmoty tedy automaticky vede k poklesu energetického výdeje. Pak je snazší přibírat na váze.
Hormonální změny také hrají roli, ale v mnohem jemnějším měřítku, než se často předpokládá. Během menopauzy pokles hladiny estrogenu podporuje přerozdělování tuku, často směrem k břichu. Stejně velký vliv na vaši hmotnost však mají i další hormony. Kortizol, stresový hormon, může v případech chronického stresu nebo nedostatku spánku podporovat hromadění břišního tuku. Poruchy spánku, které jsou běžné po 50. roce věku, mohou navíc narušit pocit hladu a sytosti, což vede k méně zdravému výběru potravin.
Ústřední roli hraje i životní styl. Snížení fyzické aktivity, stravovací návyky s vyšším příjmem kalorií nebo užívání některých léků může přibírání na váze zhoršit. Proto menopauza není jediným viníkem; často je na vině kombinace faktorů. Pokud si tedy všimnete pár kilo navíc, neznamená to, že je to „vy“ nebo že menopauza je jediným viníkem. Vaše tělo se přirozeně mění a tato změna si zaslouží respekt a pozornost.
Přijetí vlastního těla: změna perspektivy
Přibírání na váze kolem padesátky není ani tragédie, ani něco, za co byste se měli stydět. Vaše tělo se mění, je to normální a zaslouží si, abychom mu naslouchali, a ne ho soudili. Mnoho žen prožívá toto období jako těžké, protože porovnávají svou současnou postavu s postavou z mladších let. Každé tělo však vypráví příběh a svědčí o zkušenostech, odolnosti a vitalitě.
Přijetí pozitivního přístupu k tělu může změnit váš vztah k vnímání vlastního těla. Znamená to zaměřit se na to, co vaše tělo dokáže, spíše než na to, jak vypadá, a oslavovat svou energii, sílu, mobilitu a celkovou pohodu. Nejste definováni číslem na váze ani velikostí oblečení.
Redefinování vztahu k tělu
Padesátka je příležitostí předefinovat svůj vztah k vlastnímu tělu a nahradit vinu a společenský tlak přijetím a vděčností. Vidět, jak se vaše tělo mění, není vždy snadné, ale pokud zaujmete laskavý a soucitný přístup, můžete tyto proměny přijmout s klidem.
Je normální, že se tělo s věkem mění. Není to chyba, není to tragédie a nijak to nesnižuje vaši krásu, půvab ani vitalitu. Pochopením, že přibírání na váze není způsobeno pouze menopauzou, se můžete zaměřit na pohodu spíše než na dokonalost, na zdraví spíše než na čísla.
Stručně řečeno, přibírání na váze kolem 50. roku věku je komplexní, multifaktoriální jev ovlivněný stárnutím, hormony, životním stylem a někdy i určitými zdravotními stavy. Menopauza by neměla být automaticky považována za jediného viníka. Klíčem je sebepřijetí a soucit se sebou samým. Každá tělesná změna je přirozená a zaslouží si být vítána s respektem a vděčností.