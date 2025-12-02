Search here...

Kolem padesátého roku věku nemusí být přibývání na váze nutně způsobeno menopauzou.

Pohoda
Léa Michel
Freepik

Dosažení padesátky s sebou u žen často přináší tělesné změny. Jednou z nejviditelnějších a někdy i obávaných je přibírání na váze. I když se menopauza často viní, realita je mnohem složitější. Pochopení toho, proč se tělo mění, vám umožní přijmout je s klidem, bez viny a studu.

Časté příčiny přibírání na váze po 50. roce věku

Prvním faktorem, který je třeba zvážit, je přirozené zpomalení metabolismu. S věkem svalová hmota postupně ubývá. Svaly v klidu spalují více kalorií než tuk. Pokles svalové hmoty tedy automaticky vede k poklesu energetického výdeje. Pak je snazší přibírat na váze.

Hormonální změny také hrají roli, ale v mnohem jemnějším měřítku, než se často předpokládá. Během menopauzy pokles hladiny estrogenu podporuje přerozdělování tuku, často směrem k břichu. Stejně velký vliv na vaši hmotnost však mají i další hormony. Kortizol, stresový hormon, může v případech chronického stresu nebo nedostatku spánku podporovat hromadění břišního tuku. Poruchy spánku, které jsou běžné po 50. roce věku, mohou navíc narušit pocit hladu a sytosti, což vede k méně zdravému výběru potravin.

Ústřední roli hraje i životní styl. Snížení fyzické aktivity, stravovací návyky s vyšším příjmem kalorií nebo užívání některých léků může přibírání na váze zhoršit. Proto menopauza není jediným viníkem; často je na vině kombinace faktorů. Pokud si tedy všimnete pár kilo navíc, neznamená to, že je to „vy“ nebo že menopauza je jediným viníkem. Vaše tělo se přirozeně mění a tato změna si zaslouží respekt a pozornost.

Přijetí vlastního těla: změna perspektivy

Přibírání na váze kolem padesátky není ani tragédie, ani něco, za co byste se měli stydět. Vaše tělo se mění, je to normální a zaslouží si, abychom mu naslouchali, a ne ho soudili. Mnoho žen prožívá toto období jako těžké, protože porovnávají svou současnou postavu s postavou z mladších let. Každé tělo však vypráví příběh a svědčí o zkušenostech, odolnosti a vitalitě.

Přijetí pozitivního přístupu k tělu může změnit váš vztah k vnímání vlastního těla. Znamená to zaměřit se na to, co vaše tělo dokáže, spíše než na to, jak vypadá, a oslavovat svou energii, sílu, mobilitu a celkovou pohodu. Nejste definováni číslem na váze ani velikostí oblečení.

Redefinování vztahu k tělu

Padesátka je příležitostí předefinovat svůj vztah k vlastnímu tělu a nahradit vinu a společenský tlak přijetím a vděčností. Vidět, jak se vaše tělo mění, není vždy snadné, ale pokud zaujmete laskavý a soucitný přístup, můžete tyto proměny přijmout s klidem.

Je normální, že se tělo s věkem mění. Není to chyba, není to tragédie a nijak to nesnižuje vaši krásu, půvab ani vitalitu. Pochopením, že přibírání na váze není způsobeno pouze menopauzou, se můžete zaměřit na pohodu spíše než na dokonalost, na zdraví spíše než na čísla.

Stručně řečeno, přibírání na váze kolem 50. roku věku je komplexní, multifaktoriální jev ovlivněný stárnutím, hormony, životním stylem a někdy i určitými zdravotními stavy. Menopauza by neměla být automaticky považována za jediného viníka. Klíčem je sebepřijetí a soucit se sebou samým. Každá tělesná změna je přirozená a zaslouží si být vítána s respektem a vděčností.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Zastavené hubnutí: tichý signál, který vám tělo vysílá, aniž byste o tom věděli
Article suivant
Syndrome des ovaires polykystiques : voici des solutions pour soulager les symptômes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zastavené hubnutí: tichý signál, který vám tělo vysílá, aniž byste o tom věděli

Myšlenka hubnutí se stala všudypřítomnou, a to do té míry, že mnozí nakonec uvěří, že zhubnout musí bezpodmínečně....

Vsedě si klepete nohou, ale odkud se tento reflex bere?

Mnoho lidí si instinktivně podupává nohama, když sedí. Toto automatické, často nevědomé gesto vzbuzuje zvědavost. Proč to děláme?...

Váš mozek zůstává „adolescentním“ mnohem déle, než si představujete.

Nedávná studie Univerzity v Cambridgi odhaluje, že lidský mozek se vyvíjí v pěti odlišných fázích, přičemž „adolescentní“ období...

Podle psychologů sdílejí nejspokojenější důchodci tuto společnou vlastnost.

Po odchodu do důchodu se zdá, že někteří lidé lépe nacházejí rovnováhu a trvalou pohodu. Psychologové ukazují ,...

Proč se rádi schoulíme na gauči jako kočky (a co to prozrazuje)

Schoulit se na gauči jako kočka je zvyk, kterému mnoho lidí neodolá. Tato poloha, intuitivní i relaxační zároveň,...

Zvyk mávat nohou? Nevědomé signály, které vysíláte, aniž byste si to uvědomovali

Mávání nohou je zdánlivě neškodné gesto, které mnoho z vás provádí, aniž by si to uvědomovalo. Tento malý,...

© 2025 The Body Optimist