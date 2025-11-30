Search here...

Vsedě si klepete nohou, ale odkud se tento reflex bere?

Pohoda
Léa Michel
lifeforstock/Freepik

Mnoho lidí si instinktivně podupává nohama, když sedí. Toto automatické, často nevědomé gesto vzbuzuje zvědavost. Proč to děláme? Pojďme to zjistit.

Reflex spojený s tělem a myslí

Poklepávání nohama, pohybování nohama nebo třesení s nimi vsedě může odrážet několik vnitřních potřeb. Z psychologického hlediska je toto gesto často způsobem, jak uvolnit nahromaděné napětí, reflexem proti stresu nebo nervozitě. Podle psychologa někdy také slouží jako uvolňovací ventil a pomáhá mozku regulovat přebytečnou energii nebo udržovat koncentraci. Někteří lidé mají citlivější nervový systém a snaží se udržet určitou úroveň bdělosti nebo se vyhnout ospalosti či nudě. Tento pohyb se pak stává zvykem, automatickou reakcí, které už ani nevěnujeme pozornost.

Hluboké kořeny v našich archaických reflexech

Na fyziologičtější úrovni lze tento pohybový reflex spojit s archaickými reflexy, které jsou přítomny od narození. Například plantární úchopový reflex u novorozenců způsobuje stahování prstů na nohou při stimulaci chodidla. Tento automatický reflex, pozůstatek naší evoluce, obvykle mizí v prvních měsících života, ale ilustruje, jak jsou určité reakce našich dolních končetin hluboce zakořeněny v našem nervovém systému.

Přirozené gesto pro podporu krevního oběhu

Z praktického hlediska pohyb nohou vsedě také napomáhá krevnímu oběhu. Průtok krve k srdci je usnadněn svalovými kontrakcemi spojenými s opakovanými pohyby nohou. Poklepávání nohou proto může také bojovat proti stagnaci krve a předcházet nepříjemným pocitům, jako je brnění nebo necitlivost.

Kdy byste se měli obávat?

Ve většině případů je tento reflex neškodný a neubližuje dané osobě ani jejímu okolí. Pokud se však tento pohyb stane nadměrným, narušuje spánek nebo soustředění, nebo je doprovázen bolestí, může být užitečné poradit se s odborníkem. Někdy toto chování naznačuje poruchy, jako je syndrom neklidných nohou.

Stručně řečeno, toto jednoduché gesto – poklepávání nohou vsedě – odhaluje jemné signály z těla i mysli, které odrážejí naši přirozenou potřebu rovnováhy a pohody. Naslouchejte mu a pochopte ho, abyste se cítili lépe.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Váš mozek zůstává „adolescentním“ mnohem déle, než si představujete.
Zastavené hubnutí: tichý signál, který vám tělo vysílá, aniž byste o tom věděli

