Vsedě si klepete nohou, ale odkud se tento reflex bere?

Mnoho lidí si instinktivně podupává nohama, když sedí. Toto automatické, často nevědomé gesto vzbuzuje zvědavost. Proč to děláme? Pojďme to zjistit.
Reflex spojený s tělem a myslí
Poklepávání nohama, pohybování nohama nebo třesení s nimi vsedě může odrážet několik vnitřních potřeb. Z psychologického hlediska je toto gesto často způsobem, jak uvolnit nahromaděné napětí, reflexem proti stresu nebo nervozitě. Podle psychologa někdy také slouží jako uvolňovací ventil a pomáhá mozku regulovat přebytečnou energii nebo udržovat koncentraci. Někteří lidé mají citlivější nervový systém a snaží se udržet určitou úroveň bdělosti nebo se vyhnout ospalosti či nudě. Tento pohyb se pak stává zvykem, automatickou reakcí, které už ani nevěnujeme pozornost.
Hluboké kořeny v našich archaických reflexech
Na fyziologičtější úrovni lze tento pohybový reflex spojit s archaickými reflexy, které jsou přítomny od narození. Například plantární úchopový reflex u novorozenců způsobuje stahování prstů na nohou při stimulaci chodidla. Tento automatický reflex, pozůstatek naší evoluce, obvykle mizí v prvních měsících života, ale ilustruje, jak jsou určité reakce našich dolních končetin hluboce zakořeněny v našem nervovém systému.
Přirozené gesto pro podporu krevního oběhu
Z praktického hlediska pohyb nohou vsedě také napomáhá krevnímu oběhu. Průtok krve k srdci je usnadněn svalovými kontrakcemi spojenými s opakovanými pohyby nohou. Poklepávání nohou proto může také bojovat proti stagnaci krve a předcházet nepříjemným pocitům, jako je brnění nebo necitlivost.
Kdy byste se měli obávat?
Ve většině případů je tento reflex neškodný a neubližuje dané osobě ani jejímu okolí. Pokud se však tento pohyb stane nadměrným, narušuje spánek nebo soustředění, nebo je doprovázen bolestí, může být užitečné poradit se s odborníkem. Někdy toto chování naznačuje poruchy, jako je syndrom neklidných nohou.
Stručně řečeno, toto jednoduché gesto – poklepávání nohou vsedě – odhaluje jemné signály z těla i mysli, které odrážejí naši přirozenou potřebu rovnováhy a pohody. Naslouchejte mu a pochopte ho, abyste se cítili lépe.