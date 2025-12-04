Patříte k těm ženám, které sedí „jako žába“? Nejste samy.

Pokud jste zvyklé sedět v „žabí“ pozici, vězte, že tento reflex sdílíte s mnoha ženami po celém světě. Tato spontánní a přirozená poloha prozrazuje o vašem těle a pohodě mnohem více, než si dokážete představit. Zdaleka se nejedná o jednoduché dětské gesto, skrývá nečekané fyzické a emocionální výhody.
Sezení v „žabí“ pozici: běžný… a zdravý reflex
Mnoho žen nevědomky zaujímá dřepy neboli „žabí“ polohu, aby si mohly číst knihu, povídat si s blízkými nebo si prostě jen odpočinout na podlaze. Ačkoli ji někteří často vnímají jako regresivní nebo dětinskou, tato poloha je ve skutečnosti univerzální a hluboce zakořeněná v našich tělech.
V praxi sezení v pozici žáby zahrnuje pokrčení kolen, položení chodidel naplocho na podlahu a přiblížení hýždí k zemi, čímž se vytvoří přirozený úhel mezi trupem a nohama. Tato poloha připomíná instinktivní dřepění žáby, která je připravena každou chvíli skočit. Zdaleka se nejedná o pouhý reflex pro pohodlí, ale o demonstraci vysokého stupně pohyblivosti kloubů a tělesné flexibility, na kterou se v dospělosti často zapomíná.
Biomechanická a kulturní vysvětlení
Kromě pohodlí má tato poloha kořeny také v historii a kultuře. V mnoha částech Asie a Afriky zůstává dlouhodobé dřepy běžnou praxí při jídle, mluvení nebo vykonávání každodenních úkonů. Není to jen otázka zvyku: dřepy podporují přirozené spojení se zemí a harmonické držení těla.
Z biomechanického hlediska sezení v pozici žáby otevírá kyčle, protahuje kotníky a jemně, ale účinně mobilizuje svaly dolní části těla. Tato pozice stimuluje klouby, posiluje šlachy a zlepšuje krevní oběh v nohou. Některé jógové praktiky, jako například Mandukasana (pozice žáby), dokonce zdůrazňují její přínos pro uzemnění a celkovou vitalitu. Tento instinktivní pohyb tedy zdaleka není bezvýznamný: pomáhá udržovat zdraví kloubů a svalů, které je často opomíjeno dlouhými hodinami strávenými sezením v moderních židlích.
Přínos pro fyzickou i emocionální pohodu
Výhody pozice „žáby“ se neomezují pouze na tělo. Tato pozice může také zmírnit bolesti zad a zlepšit trávení tím, že nabízí přirozenější úhel pro trup a vnitřní orgány. Pro mnoho žen poskytuje pocit pohodlí a bezpečí, téměř návrat do prvotního tělesného stavu.
Některé alternativní terapie doporučují tuto pozici k otevření pánve, uvolnění napětí a opětovnému propojení s vlastní vitální energií. Podporuje vnímání těla a umožňuje cítit každý sval, každý kloub a každý dech. Tímto jednoduchým gestem vyjadřujete pozorné naslouchání potřebám svého těla a schopnost ctít své fyzické já.
Proč tento reflex přitahuje pozornost?
V západních společnostech dřepy v dospělosti téměř vymizely. Dospělí tráví většinu času sezením na židlích nebo pohovkách, přesto si mnoho žen tento instinktivní reflex zachovává, což je známka jejich mobility a fyzické pohody. Bohužel je tato poloha někdy stigmatizována. Je spojována s dětstvím nebo s „nesprávným“ chováním podle určitých společenských norem. Tento názor je zcela mylný. Sezení v žabí pozici není regrese: je to důkaz vaší schopnosti naslouchat svému tělu, přizpůsobit držení těla svým potřebám a ctít svou fyzickou pohodu.
„Žábí“ držení těla a sebevědomí
Kromě fyzických výhod může sezení v pozici žáby zvýšit vaše sebevědomí. Přijetí přirozeného držení těla, často považovaného za „abnormální“, znamená přijmout své tělo takové, jaké je. To podporuje pozitivní spojení se svaly, klouby a flexibilitou. Znovu se spojíte sami se sebou svým vlastním tempem, osvobozeni od omezení estetických nebo společenských norem.
Tato poloha také podporuje emocionální uzemnění. Dřepy na podlaze s chodidly naplocho vás doslova spojují se zemí a vaším těžištěm. To může vytvořit pocit vnitřní stability a klidu, jako by každý dech přirozeně nacházel rovnováhu. Poté zažijete jemnou a uklidňující intimitu se svým tělem, formu aktivní meditace, kde pohyb a klid harmonicky koexistují.
Jak začlenit tuto pozici do svého každodenního života
Abyste mohli sklízet výhody pozice žáby, nemusíte trávit hodiny v dřepech. Můžete ji cvičit několik minut denně, ať už při čtení, hraní s dětmi nebo si prostě jen na chvíli odpočinout. Důležité je naslouchat svému tělu a respektovat své limity.
Tuto polohu můžete také kombinovat s jemnými cviky na protahování kyčlí a kotníků, abyste si zlepšili pohodlí a mobilitu. Postupem času zjistíte, že se tato instinktivní poloha stává cenným zdrojem pro vaše tělo a pohodu.
Stručně řečeno, sezení v pozici žáby není rozmar ani vzpomínka z dětství: je to instinktivní, přirozené a prospěšné gesto. Ve světě, kde trávíme příliš mnoho času sezením na pevných židlích, je znovuobjevení této rodové pozice skutečným darem pro vaše tělo. Pokud se tedy přistihnete, že spontánně dřepíte, buďte na to hrdí: jste jednou z mnoha žen, které ctí svá těla.
Cette posture (telle qu’on la voit sur la photo) est impossible pour 90 % des occidentaux (sinon 99 % !). Déjà, pratiquez-la en ouvrant les genoux et pas genoux serrés, c’est un peu plus facile. Et là, gros souci, la plupart des personnes vont forcer sur leurs genoux pour arriver à poser leurs pieds à plat. Il faut arriver à garder la ligne des genoux au-dessus du deuxième orteil. Mais avec de la pratique, comme toujours, on peut y arriver.
Attention, il y a aussi des réalités physiologiques : certaines personnes n’ont pas une ouverture de hanches suffisante. Alors pourquoi la plupart des non-occidentaux y arrivent ? Parce-qu’ils/elles pratiquent cette posture régulièrement dès l’enfance et que les os du bassin ne se soudent qu’après 12 ans. Nandini Garcès