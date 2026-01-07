Search here...

Tento malý krok ve vaší ranní rutině by vám mohl zlepšit náladu na celý den.

Pohoda
Léa Michel
benzoix/Freepik

Co kdyby stačily jen dvě minuty každé ráno k tomu, abyste se následující noc cítili klidnější, energičtější a lépe spali? Tato jednoduchá a vědecky ověřená činnost spočívá v vystavení se přirozenému světlu ihned po probuzení. Minimální reflex, ale s maximálním účinkem.

Proč otevření záclon všechno změní

Ráno se náš mozek jemně probouzí z nočního cyklu, v němž dominuje melatonin, spánkový hormon. Zachycením přirozeného světla, a to i rozptýleného, naše oči vysílají do mozku signál: je čas se probudit.

Tento proces blokuje produkci melatoninu a spouští produkci serotoninu, často nazývaného „hormon dobré nálady“. Tento hormon hraje klíčovou roli v regulaci nálady, chuti k jídlu a stresu. Výsledkem je méně mozkové mlhy, stabilnější nálada a vyšší hladina energie od prvních hodin dne.

Efekt uznaný vědou

Podle několika studií, zejména v chronobiologii a psychiatrii, může vystavení přirozenému světlu ráno – mezi 10 a 30 minutami v závislosti na ročním období – snížit depresivní příznaky o 20 až 30 % u lidí citlivých na pokles světla v zimě (sezónní afektivní porucha). Výhody tím nekončí: tento zvyk také pomáhá synchronizovat vnitřní biologické hodiny, což zlepšuje kvalitu spánku, regulaci chuti k jídlu a kognitivní výkon.

Jak zavést tento rituál, aniž byste změnili svou rutinu

Dobrou zprávou je, že toto gesto nevyžaduje ani vojenskou disciplínu, ani vstávání za úsvitu. Lze ho snadno začlenit do prvních okamžiků vašeho dne:

  • Než vstanete z postele: Zatáhněte závěsy nebo žaluzie, aby dovnitř pronikalo světlo. I v zimě je rozptýlené přirozené světlo prospěšné.
  • Když vstanete: Vypijte sklenici vody, když stojíte čelem k oknu. V ideálním případě nenoste sluneční brýle: vaše oči by měly přímo zachycovat světlo (samozřejmě bez pohledu do slunce).
  • Pokud máte balkon nebo zahradu: Jděte se dvouminutově projít naboso nebo se nadechněte čerstvého vzduchu na přímém slunci.
  • A v zimě? Pokud je světlo příliš slabé, umístěte se poblíž okna orientovaného na jihozápad nebo použijte jako doplněk světelnou lampu.

Tajemství spočívá v důslednosti. Osvojením si tohoto zvyku každé ráno se váš mozek postupně přizpůsobí a vytvoří tak pozitivní cyklus: zlepšení nálady, lepší soustředění a snížení chuti na cukr související se stresem.

Přírodní antidepresivum… zdarma

Nejedná se o prchavý wellness trend, ale o doporučení založené na chronobiologii, vědě o biologických rytmech. Ranní světlo působí jako přirozený regulátor našeho nervového systému, a to bez vedlejších účinků nebo nákladů.

Stručně řečeno, jednoduché gesto, otevřené okno, zachycené světlo – a váš den začíná mnohem jasněji.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Jednoduché gesto, které si můžete osvojit před celodenní prací vsedě (a je to vynikající)
Article suivant
V případě nehody je toto sedadlo v autě tím, které by zachránilo nejvíce životů.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V případě nehody je toto sedadlo v autě tím, které by zachránilo nejvíce životů.

Když nasedáme do auta, při výběru sedadla jen zřídka přemýšlíme o své bezpečnosti. Ze zvyku, z pohodlí nebo...

Jednoduché gesto, které si můžete osvojit před celodenní prací vsedě (a je to vynikající)

Pokud máte sedavé zaměstnání a jste přilepení ke své kancelářské židli téměř sedm hodin v kuse, vaše tělo...

Proč byste nikdy neměli používat horkou vodu z kohoutku k pití nebo vaření

Rychlé, pohodlné a lákavé: horká voda z kohoutku vytváří dojem, že šetří čas v kuchyni. Za tímto zdánlivým...

Syndrom hyperdostupnosti: Když se říkat „ano“ stává reflexem a zátěží

Možná vám je tento pocit známý: váš program je přeplněný, telefon vám neustále vibruje a i přes vyčerpání...

Myslíte si, že jste „černá ovce“ ve své rodině? Tento terapeut luští znamení

Pocit outsidera ve vlastní rodině vás může vést k pocitu, že jste nechvalně známá „černá ovce“. Není to...

Zde je kolik dovolených ročně potřebujete, abyste se vyhnuli depresi, tvrdí vědci.

Kdo nepocítil v prvních dnech mimo práci nával pohody? Věda potvrzuje, že tento pocit není jen iluze: více...

© 2025 The Body Optimist