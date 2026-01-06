Jednoduché gesto, které si můžete osvojit před celodenní prací vsedě (a je to vynikající)

Pokud máte sedavé zaměstnání a jste přilepení ke své kancelářské židli téměř sedm hodin v kuse, vaše tělo tiše trpí. A krátká procházka během obědové pauzy škody nenapraví. Abyste podpořili své tělo a vyhnuli se další zátěži v této vsedě, vyměňte kávu za hrnek horké čokolády. Kakao je nejen lahodné, ale také skvělým spojencem pro kancelářské pracovníky.
Pití kakaa před dnem sezení: neobvyklý tip
Hrnek horké čokolády je obvykle vyhrazen pro útulná odpoledne pod dekou a deštivé zimní neděle. Tento uklidňující nápoj, který neustále evokuje dětské svačiny, je častěji spojován s pípáním Netflixu než s cvakáním klávesnice. Přesto byste si měli v šuplíku stolu nechat plechovku surového kakaa a začít den čokoládovou pochoutkou. Tento nápoj je jako lektvar, zvláště když od rána do večera sedíte v klidu u počítače. Je mnohem slibnější (a lahodnější) než vodnatá věc, kterou si dáte v práci.
Ve Francii více než třetina dospělých kombinuje vysokou míru sedavého chování s nedostatečnou fyzickou aktivitou. Vaše práce vás může nutit k pasivnímu postoji: chodidla na podlaze a nohy přilepené k sedadlu. Neustále se pohybují pouze svaly v prstech. Problém je v tom, že vaše tělo si s tím dobře neporadí. Kardiovaskulární onemocnění, cukrovka 2. typu, rakovina, obezita, muskuloskeletální poruchy a dopady na duševní zdraví – organizace veřejného zdraví mají v tomto ohledu jasno.
Kakao samozřejmě nenahradí deset tisíc kroků denně ani cvičení, které naruší každodenní rutinu. Tento uklidňující prášek však aktivně pomáhá tělu, zejména když sedí. To je potěšující závěr nedávné studie publikované v časopise The Journal of Psychology .
Zlepšený krevní oběh pro trvalé pohodlí
Pro provedení své studie vědci najali 40 mužů, všichni ve výborném zdravotním stavu a v perfektní fyzické kondici. Před zahájením práce vsedě všichni vypili kakaový nápoj – ne takový, jaký si vaše chuťové pohárky pamatují z dětství. Autentický nápoj, nezměněný žádnými chemickými procesy.
Aby potvrdili svou teorii, pozorovali funkci cév účastníků a bingo! Po dvou hodinách sezení byl u všech účastníků pozorován pokles cévní funkce bez ohledu na jejich fyzickou kondici. Konzumace nápoje s nízkým obsahem flavanolů také vedla k poklesu této funkce, zatímco nápoj bohatý na flavanoly udržoval cévní funkci na počáteční úrovni po celou dobu sezení, přičemž naměřené hodnoty zůstaly stabilní nebo se dokonce mírně zvýšily. Jinými slovy: pravá horká čokoláda, zdroj flavonolů, podporuje zdraví cév i během delšího sezení.
Horká čokoláda, kterou dělávaly naše babičky, ta s charakterem a chutí, není jen relaxační nápoj. Je to „elixír mládí“ a také skvělý povzbuzovač pro ty, kteří potřebují duševní stimulaci. Flavonoidy v kakau zvyšují průtok krve do mozku, což podporuje zvýšenou bdělost a jasnější mysl. Jen další důvod, proč si vychutnat tento jednoduchý a uklidňující nápoj.
Tyto potraviny také pomáhají sedavým pracovníkům
Pití horké čokolády v otevřené kanceláři není nezralé. Ne, je to zodpovědné gesto, chvilka pohody jen jeden hrnek od vás. Milovníci matcha latte a kávovarníci s tím možná nesouhlasí. V podrobnostech studie vědci uvádějí, že použili 150 mg epikatechinu, což je druh flavonolu.
Chcete-li si tyto výhody vychutnat k šálku čaje, můžete si přidat i velkorysou hrst červených bobulí nebo velké jablko. A pro zpestření a vyhnutí se předávkování kakaem si můžete dát zelený čaj, který také obsahuje flavonoly.
Kakaový prášek neslouží jen k zahřátí chuťových pohárků uprostřed zimy a zdravému uspokojení chuti na čokoládu. Je skvělým přítelem pro ty, kteří pracují z domova. Od kojenecké lahvičky s motivem Disneyho až po hrnek s nápisem „zaměstnanec roku“ je to jen lžička daleko.