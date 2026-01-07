Probudí se z kómatu… a plynně mluví jazykem, který se nikdy nenaučil.

Po rutinním chirurgickém zákroku Stephen Chase, třicetiletý Američan z Utahu , ohromil zdravotnický personál: po probuzení mluvil plynně španělsky. Problém byl v tom, že nikdy nestudoval jazyk Cervantese. Tento vzácný jev, zdokumentovaný americkým tiskem, znovu oživuje debatu o záhadách lidského mozku a nevědomé jazykové paměti.
Probuzení poznamenané nevysvětlitelným
Stephenovi bylo 19 let, když podstoupil svou první operaci po fotbalovém zranění. Po probuzení spontánně mluvil téměř 20 minut španělsky, než se vrátil ke své rodné angličtině. Od té doby se zdá, že každá celková anestezie spouští stejný scénář: dočasný návrat k tomuto jazyku, který vědomě neovládá. Znepokojivé je, že ačkoli Stephen nikdy neabsolvoval formální kurzy španělštiny, vyrůstal ve španělsky mluvící čtvrti. Věří, že jeho mozek mohl „zaznamenat“ zvuky, slova a větné struktury, aniž by si to uvědomoval.
Mozek, nečekaná knihovna
Neurologové popisují vzácnou poruchu známou jako syndrom cizího jazyka. Tento jev se někdy vyskytuje po úrazu hlavy, operaci nebo kómatu. Mozek, probuzený nebo „přeprogramovaný“ anestetiky, přistupuje k dříve spícím oblastem paměti. Podle časopisu Babbel mohou určité mozkové léze nebo stimulace „aktivovat“ skryté jazykové okruhy, což umožňuje člověku dočasně používat jazyk, který se pasivně naučil nebo který byl dávno zapomenut.
Od lékařské zvědavosti k novým dovednostem
Od té epizody chtěl Stephen najít smysl v tomto nečekaném daru. Dva roky žil v Chile, kde zdokonaloval svou španělštinu na úroveň téměř rodného jazyka. „Je fascinující objevovat, co si mozek dokáže uchovat, aniž bychom si to uvědomovali,“ říká. Dnes jeho případ studuje několik specialistů na jazykovou paměť a neuroplasticitu, kteří v něm vidí slibnou cestu k pochopení toho, jak se jazyky vtiskují – a někdy i znovu probouzejí – do našich nervových obvodů.
Příběh Stephena Chase slouží jako připomínka toho, že lidský mozek zůstává do značné míry neprozkoumaným územím. Mezi pohřbenými vzpomínkami, pasivním učením a stále špatně pochopenými mechanismy vědomí tento fascinující případ stírá hranice mezi přirozeností a výchovou.