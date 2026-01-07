Search here...

Probudí se z kómatu… a plynně mluví jazykem, který se nikdy nenaučil.

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Jonathan Borba/Pexels

Po rutinním chirurgickém zákroku Stephen Chase, třicetiletý Američan z Utahu , ohromil zdravotnický personál: po probuzení mluvil plynně španělsky. Problém byl v tom, že nikdy nestudoval jazyk Cervantese. Tento vzácný jev, zdokumentovaný americkým tiskem, znovu oživuje debatu o záhadách lidského mozku a nevědomé jazykové paměti.

Probuzení poznamenané nevysvětlitelným

Stephenovi bylo 19 let, když podstoupil svou první operaci po fotbalovém zranění. Po probuzení spontánně mluvil téměř 20 minut španělsky, než se vrátil ke své rodné angličtině. Od té doby se zdá, že každá celková anestezie spouští stejný scénář: dočasný návrat k tomuto jazyku, který vědomě neovládá. Znepokojivé je, že ačkoli Stephen nikdy neabsolvoval formální kurzy španělštiny, vyrůstal ve španělsky mluvící čtvrti. Věří, že jeho mozek mohl „zaznamenat“ zvuky, slova a větné struktury, aniž by si to uvědomoval.

Mozek, nečekaná knihovna

Neurologové popisují vzácnou poruchu známou jako syndrom cizího jazyka. Tento jev se někdy vyskytuje po úrazu hlavy, operaci nebo kómatu. Mozek, probuzený nebo „přeprogramovaný“ anestetiky, přistupuje k dříve spícím oblastem paměti. Podle časopisu Babbel mohou určité mozkové léze nebo stimulace „aktivovat“ skryté jazykové okruhy, což umožňuje člověku dočasně používat jazyk, který se pasivně naučil nebo který byl dávno zapomenut.

Od lékařské zvědavosti k novým dovednostem

Od té epizody chtěl Stephen najít smysl v tomto nečekaném daru. Dva roky žil v Chile, kde zdokonaloval svou španělštinu na úroveň téměř rodného jazyka. „Je fascinující objevovat, co si mozek dokáže uchovat, aniž bychom si to uvědomovali,“ říká. Dnes jeho případ studuje několik specialistů na jazykovou paměť a neuroplasticitu, kteří v něm vidí slibnou cestu k pochopení toho, jak se jazyky vtiskují – a někdy i znovu probouzejí – do našich nervových obvodů.

Příběh Stephena Chase slouží jako připomínka toho, že lidský mozek zůstává do značné míry neprozkoumaným územím. Mezi pohřbenými vzpomínkami, pasivním učením a stále špatně pochopenými mechanismy vědomí tento fascinující případ stírá hranice mezi přirozeností a výchovou.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
V případě nehody je toto sedadlo v autě tím, které by zachránilo nejvíce životů.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V případě nehody je toto sedadlo v autě tím, které by zachránilo nejvíce životů.

Když nasedáme do auta, při výběru sedadla jen zřídka přemýšlíme o své bezpečnosti. Ze zvyku, z pohodlí nebo...

Tento malý krok ve vaší ranní rutině by vám mohl zlepšit náladu na celý den.

Co kdyby stačily jen dvě minuty každé ráno k tomu, abyste se následující noc cítili klidnější, energičtější a...

Jednoduché gesto, které si můžete osvojit před celodenní prací vsedě (a je to vynikající)

Pokud máte sedavé zaměstnání a jste přilepení ke své kancelářské židli téměř sedm hodin v kuse, vaše tělo...

Proč byste nikdy neměli používat horkou vodu z kohoutku k pití nebo vaření

Rychlé, pohodlné a lákavé: horká voda z kohoutku vytváří dojem, že šetří čas v kuchyni. Za tímto zdánlivým...

Syndrom hyperdostupnosti: Když se říkat „ano“ stává reflexem a zátěží

Možná vám je tento pocit známý: váš program je přeplněný, telefon vám neustále vibruje a i přes vyčerpání...

Myslíte si, že jste „černá ovce“ ve své rodině? Tento terapeut luští znamení

Pocit outsidera ve vlastní rodině vás může vést k pocitu, že jste nechvalně známá „černá ovce“. Není to...

© 2025 The Body Optimist