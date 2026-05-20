Mnoho lidí si před nanesením zubní pasty namočí zubní kartáček: proč někteří zubaři to nedoporučují

Téměř 70 % lidí si před nanesením zubní pasty opláchne zubní kartáček pod vodou, protože se domnívají, že to zlepšuje čištění. Několik zubních lékařů však varuje, že tento zvyk snižuje účinnost čištění. Studie publikovaná v časopise International Journal of Dental Hygiene to potvrzuje.
Voda ředí aktivní složky v zubní pastě.
Navlhčení štětin mění jejich povrchové napětí, čímž se snižuje přilnavost zubní pasty. V důsledku toho se fluorid, antibakteriální látky a abraziva vyplachují příliš rychle a ztrácejí 20–30 % své účinnosti, uvádí studie. K aktivaci produktu stačí sliny – předem navlhčené vodou plýtvá jeho klíčovými složkami.
Chloupky změknou, kartáčování se stane méně účinným.
Měkké zubní kartáčky se již doporučují a mokré štětiny je činí ještě měkčími. Studie naměřila 15% snížení schopnosti odstraňovat plak. „Suché“ čištění zubů (přímá aplikace zubní pasty) lépe odstraňuje zbytky, zejména na stoličkách a dásních.
Příliš rychlé pěnění = předčasné oplachování
Voda okamžitě vytváří nadměrnou pěnu. Instinktivně produkt vyplivneme dříve, čímž omezíme dobu kontaktu fluoridu se sklovinou (ideálně 2 minuty). Po vyčištění zubů si také nevyplachujte ústa: nechte fluorid působit dalších 30 sekund.
Dobrý, vědecky ověřený postup
- Suchý kartáček + zubní pasta.
- 2 minuty, ze všech stran měkké a vláčné.
- Žádné okamžité vyplachování úst.
- Sklopte hlavu kartáče dolů a nechte schnout 24 hodin.
Navlhčení zubního kartáčku před nanesením pasty se může zdát hygienické, ale tato studie dokazuje opak: ředění, měkké štětiny a ztráta fluoridu. Pro optimální čištění si zubní kartáček vyčistěte nasucho – váš zubař vám poděkuje!