Dávání studených obkladů do spodního prádla: nečekaný nápad, který některé ženy osvojují

Během této vlny veder, která působí jako remake filmu „Groundhog Day“, všichni hledají úlevu od horka, ať už v klimatizovaných uličkách supermarketů nebo pomocí ventilátoru. Zatímco někteří si snižují tělesnou teplotu mrazivou sprchou, některé ženy si dávají kostky ledu jinam než na zátylek nebo do sklenic na víno: do spodního prádla. Ne, tohle není moderní čarodějnictví, ani to není výsledek nějaké přitažené za vlasy teorie nalezené na internetu. Tato zdánlivě ledová, prastará praxe má velmi vážný název: sedací koupel.
Sedací koupel, dlouholetý rituál
Chlad je součástí mnoha wellness procedur a během vln veder ochlazuje tělo víc než jen mrazí. I když může způsobit mírné zimomřivé pocity a překvapené výkřiky, je pro tělo neuvěřitelně prospěšný. Některé ženy si ponořují hlavu do misek s ledovou vodou, aby zpevnily pokožku a stáhly póry, zatímco jiné to dělají pro stimulaci bloudivého nervu . Ty, které jsou méně citlivé na chlad, zakončují sprchu ledovým proudem vody, aby podpořily krevní oběh a šly spát s lehkými nohami. Není náhoda, že sportovci podstupují kryoterapii v kapslích při teplotě -110 °C.
Chlad je užitečný i ve spodním prádle. I když ženy během menstruace spíše používají termofory než mrazicí obklady, měly by zkusit si mezi nohy aplikovat něco studeného. A ne, nejedná se o novou techniku pro sólové vzrušení nebo probuzení pocitů podobných těm, které vyvolává vibrace. Výhoda je zcela jiná.
Sedací koupel, oficiální název pro tuto neobvyklou praxi, spočívá v aplikaci chladu na hráz po dobu 10 až 30 minut denně ke snížení tělesné teploty. Tento název je zavádějící, protože sedací koupel nezahrnuje umyvadla v životní velikosti, ale jednoduše odnímatelný váček připomínající hygienickou vložku, který přivádí chlad. Nedávný vynález pro mnohem starší praxi. V Číně je sedací koupel součástí kultury po tisíciletí. Ženy ve Střední říši se cákaly studenou vodou od hráze až po rozkrok.
Výhody chladu na tuto intimní oblast
Zatímco v Padesáti odstínech šedi nepředvídatelný křesťan kutálí kostku ledu po těle své partnerky, dokud nedosáhne klíčového bodu, sedací koupel má jiný účel. Podle jejích zastánců slouží sedací koupel především k regulaci vnitřní teploty a následně ke snížení zánětu v těle. Naše tělesná teplota již několik let divoce kolísá a stoupá v souladu s okolním prostředím. Jak ukazuje několik studií, naše tělesná teplota se zvýšila o šest desetin.
Říká se, že sedací koupel vyvolává malý tepelný šok a návrat k normálu prostřednictvím jakési řetězové reakce. Mezi další uváděné výhody patří účinky na imunitní systém, zvýšení energie a zlepšení spánku. Sedací koupel může také eliminovat toxiny, zmírnit menstruační křeče a dokonce zlepšit trávení. Tyto pozitivní účinky zdokumentovala France Guillain, přední osobnost francouzské praxe sedací koupele, ve své knize „Sedací koupel: Sto let po Louisi Kuhnem“.
Co si o této technice myslí odborníci
V tomto úmorném vedru, které nám evokuje pocit, jako bychom žili na jižní polokouli, je proměna spodního prádla v ledovou kra docela vítaná. Je to skoro účinnější než ventilátor nebo přenosné topidlo, obzvlášť v tomto místě, které při sebemenší delší zastávkě na lavičce v metru rychle připomíná saunu.
Odborníci však nejsou tímto přístupem, který považují za empirický, přesvědčeni. Metodu zmírňují a poukazují na to, že sedací koupel dosud nezkoumala žádná seriózní vědecká studie. Na stránkách mediálního portálu „Allô Docteur“ Dr. Odile Bagot připomíná čtenářům, že argumenty ve prospěch sedacích koupelí nebyly nikdy prokázány, s výjimkou neoficiálních důkazů. „Jediný lékařský přínos aplikace chladu na hráz může být v případech zánětu v této oblasti (například po epiziotomii, v přítomnosti hematomu nebo hemoroidů),“ píše.
Mediální agentura Dopamin Paris zase upozorňuje, že studie o chladu přehlížejí určité anatomické aspekty žen, zejména hormony, menstruační cyklus a také nervový systém, který je strukturován odlišně. I když chlad může jistě zlepšit celkové zdraví, tělo ho někdy může vnímat jako hrozbu. Je synonymem stresu a aktivuje reakci „bojuj, nebo uteč“.
Placebo nebo skutečný wellness objev, sedací koupel má stále svá tajemství. Ti, kteří tuto holistickou metodu vyzkoušeli, však říkají jen samé chvály. Možná nejlepším způsobem, jak to zjistit, je vyzkoušet si ji sami v chladivém spodním prádle.