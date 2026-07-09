Díky specifickému genu jsou někteří lidé méně náchylní k zápachu potu.

Co kdyby náš sklon k vydávání tělesného pachu byl částečně způsoben naší genetickou výbavou? Výzkum se již několik let zaměřuje na specifický gen zvaný ABCC11, který ovlivňuje vnímání pocení v podpaží. Podle dostupných studií někteří lidé nesou variantu tohoto genu, která je činí výrazně méně náchylnými k tělesnému pachu.
Gen s názvem ABCC11
Podle Medical News Today kóduje gen ABCC11 transportní protein, což je druh „pumpy“ zodpovědný za přesun určitých molekul přes buněčné membrány. Bodová variace v DNA, mutace nazývaná 538G>A, může tuto pumpu deaktivovat. Lidé, kteří zdědí tuto neaktivní verzi na obou kopiích genu (tzv. genotyp „AA“), produkují jen velmi málo sloučenin způsobujících zápach. Naopak aktivní, dominantní verze s pouze jednou přítomnou kopií stačí k vyvolání zapáchajícího potu.
Proč pot nakonec zapáchá?
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je samotný pot prakticky bez zápachu. Zápach vzniká, když bakterie přirozeně přítomné na kůži rozkládají určité sloučeniny v potu produkovaném apokrinními žlázami, zejména těmi, které se nacházejí v podpaží. Gen ABCC11 hraje v tomto procesu klíčovou roli: podílí se na transportu prekurzorových molekul do kůže, které pak bakterie transformují na sloučeniny způsobující zápach, zejména thioly. Když je tento protein neaktivní, tyto prekurzory již nejsou transportovány: bakterie zodpovědné za pot mají k dispozici méně surovin a zápach je výrazně menší.
Varianta, která je velmi nerovnoměrně rozložena
Jak je vysvětleno ve studii publikované v časopise Journal of Investigative Dermatology , četnost této varianty se mezi různými populacemi značně liší. Několik studií odhaduje, že postihuje 80 až 95 % lidí východoasijského původu, zatímco v populacích evropského nebo afrického původu zůstává vzácná a vyskytuje se u přibližně 0 až 3 %. Mezi východoasijskými skupinami se zdá, že nejvyšší prevalenci mají Korejci. Toto kontrastní rozložení zaujalo výzkumníky, kteří navrhují hypotézu selekce během lidské evoluce, ačkoli žádné vysvětlení dosud nedosáhlo univerzálního konsensu.
Stopa v ušním mazu
Překvapivě tento samý gen určuje také typ cerumenu neboli ušního mazu. Neaktivní verze („AA“) je obecně spojována se suchým, čirým cerumenem, zatímco aktivní verze je spojena s vlhkým cerumenem. Pozorování povahy vašeho cerumenu proto může poskytnout indikaci, i když přibližnou, kterou variantu nosíte. Pro spolehlivou odpověď může přesný genotyp identifikovat pouze genetické testování.
Genetika nevysvětluje všechno: strava, hygiena, stres a dokonce i bakteriální flóra kůže také ovlivňují tělesný pach. Gen ABCC11 však ukazuje, jak i minimální změna v DNA může mít hmatatelné, každodenní účinky. Pro lidi s neaktivní verzí genu se používání deodorantu stává teoreticky téměř zbytečným. Tato zvláštnost nám připomíná, že za našimi nejběžnějšími rozdíly se někdy skrývají složité evoluční příběhy.