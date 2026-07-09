Díky specifickému genu jsou někteří lidé méně náchylní k zápachu potu.

Pohoda
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Co kdyby náš sklon k vydávání tělesného pachu byl částečně způsoben naší genetickou výbavou? Výzkum se již několik let zaměřuje na specifický gen zvaný ABCC11, který ovlivňuje vnímání pocení v podpaží. Podle dostupných studií někteří lidé nesou variantu tohoto genu, která je činí výrazně méně náchylnými k tělesnému pachu.

Gen s názvem ABCC11

Podle Medical News Today kóduje gen ABCC11 transportní protein, což je druh „pumpy“ zodpovědný za přesun určitých molekul přes buněčné membrány. Bodová variace v DNA, mutace nazývaná 538G>A, může tuto pumpu deaktivovat. Lidé, kteří zdědí tuto neaktivní verzi na obou kopiích genu (tzv. genotyp „AA“), produkují jen velmi málo sloučenin způsobujících zápach. Naopak aktivní, dominantní verze s pouze jednou přítomnou kopií stačí k vyvolání zapáchajícího potu.

Proč pot nakonec zapáchá?

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je samotný pot prakticky bez zápachu. Zápach vzniká, když bakterie přirozeně přítomné na kůži rozkládají určité sloučeniny v potu produkovaném apokrinními žlázami, zejména těmi, které se nacházejí v podpaží. Gen ABCC11 hraje v tomto procesu klíčovou roli: podílí se na transportu prekurzorových molekul do kůže, které pak bakterie transformují na sloučeniny způsobující zápach, zejména thioly. Když je tento protein neaktivní, tyto prekurzory již nejsou transportovány: bakterie zodpovědné za pot mají k dispozici méně surovin a zápach je výrazně menší.

Varianta, která je velmi nerovnoměrně rozložena

Jak je vysvětleno ve studii publikované v časopise Journal of Investigative Dermatology , četnost této varianty se mezi různými populacemi značně liší. Několik studií odhaduje, že postihuje 80 až 95 % lidí východoasijského původu, zatímco v populacích evropského nebo afrického původu zůstává vzácná a vyskytuje se u přibližně 0 až 3 %. Mezi východoasijskými skupinami se zdá, že nejvyšší prevalenci mají Korejci. Toto kontrastní rozložení zaujalo výzkumníky, kteří navrhují hypotézu selekce během lidské evoluce, ačkoli žádné vysvětlení dosud nedosáhlo univerzálního konsensu.

Stopa v ušním mazu

Překvapivě tento samý gen určuje také typ cerumenu neboli ušního mazu. Neaktivní verze („AA“) je obecně spojována se suchým, čirým cerumenem, zatímco aktivní verze je spojena s vlhkým cerumenem. Pozorování povahy vašeho cerumenu proto může poskytnout indikaci, i když přibližnou, kterou variantu nosíte. Pro spolehlivou odpověď může přesný genotyp identifikovat pouze genetické testování.

Genetika nevysvětluje všechno: strava, hygiena, stres a dokonce i bakteriální flóra kůže také ovlivňují tělesný pach. Gen ABCC11 však ukazuje, jak i minimální změna v DNA může mít hmatatelné, každodenní účinky. Pro lidi s neaktivní verzí genu se používání deodorantu stává teoreticky téměř zbytečným. Tato zvláštnost nám připomíná, že za našimi nejběžnějšími rozdíly se někdy skrývají složité evoluční příběhy.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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