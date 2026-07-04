„Ženy by neměly zvedat činky“: tato sportovkyně reaguje na stále přetrvávající stereotyp

Podle některých mužů by se ženy měly spokojit s několika cviky na střed těla na pěnové podložce, cvičit s mírou a opatrně se vyhýbat oblasti s činkami, která je zjevně vyhrazena pro muže. Těm, které znechucuje pohled na ženy zvedající činky a provádějící herkulovské cviky, tato kulturistka reaguje svými mohutnými rameny a napnutými pažemi.
Demonstrace síly, která boří mýtus o slabé ženě
Jakmile ženy na sociálních sítích ukážou své vyrýsované postavy díky vzpírání a sdílejí své děsivé tréninky s těžkými váhami, muži si stěžují. Obávají se o svou ženskost a věří, že ženy se stávají méně atraktivními, a tím snižují své šance na získání srdcí. Volají po svalové skromnosti, aby ženy zůstaly atletické a nezastínily je svými impozantními postavami. Nechtějí, aby se muži cítili méněcenní, ale spíše si chtějí zachovat zdání důvěryhodnosti v případě nebezpečí.
Podle převládajícího estetického ideálu by žena neměla mít nadměrnou svalovou hmotu, ale spíše by měla být pevná , štíhlá a formovat se kroužením nohama, výpady s vlastní vahou a malými pohyby paží s činkami, které váží méně než mozky jejích odporců – sotva pár gramů. @kechynara se však odmítá nechat těmito standardy štíhlosti diktovat její rutinu v posilovně.
Tvůrkyně obsahu, která jediným pokrčením ramen boří stereotyp křehké a bezbranné ženy, tráví čas zdokonalováním své postavy. Cvičí ne proto, aby zhubla, ale aby je zvedla, a neustále testuje hranice svých sil. Vidíme ji v akci, jak při lat pulldownu tahá celou řadu závaží, viditelně trpí během dne s plnou zátěží na nohy a roztahuje paže jako pták s křídly.
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Zvedání závaží, aby si hejtrři dvakrát rozmysleli, než promluví.
Tato žena, směsice Lary Croft, Wonder Woman a She-Hulk, sdílí svou sportovní cestu online v jakémsi iniciačním rituálu. Kromě toho, že poskytuje silný příklad ženské síly, nese také závažná poselství. „Oslavuji sama sebe, protože mnoho verzí mé osobnosti bojovalo za tento klid a sebevědomí,“ prohlašuje v příspěvku plném soucitu.
Její cvičení je v konečném důsledku spíše o opětovném spojení se sebou samým, o projevech sebelásky než o mimoškolních aktivitách. „Posilovna je moje terapie,“ říká v jiném příspěvku. A i když se na obrazovce zdá, že strašně trpí, odchází s lehkým srdcem a s povzbuzeným sebevědomím.
Daleko od toho, aby se její postava zobrazovala v reklamních kampaních těchto posiloven, se nesnaží napodobovat dívky ve výlohách. Ve skutečnosti dosáhla vrcholu sebevědomí. Když si zrovna nepodporuje ego, vzdoruje kritice tím, že napíná svaly a zaujímá pozice připomínající řecké bohy. Činky, které zvedá s vzdorovitým pohledem, jsou proti jejím kritikům silnými zbraněmi.
Za tímto zákazem se skrývá strach ze svalnatých žen.
Pokud svalnaté ženy vyvolávají tak silné reakce, není to jen otázka vkusu nebo estetiky. Po staletí byla fyzická síla téměř biologickou výsadou vyhrazenou pro muže. Pohled na ženu, jak zvedá těžší váhy než někteří muži, tak zpochybňuje hierarchii, která byla dlouho považována za přirozenou.
V komentářích k těmto videím se kritika vždy drží stejného vzoru. Uživatelé internetu tvrdí, že tyto sportovkyně „vypadají jako muži“, že „ztrácejí svou ženskost“ nebo že si nikdy nenajdou partnera. Jako by sportovní aktivita musela především zůstat slučitelná s mužským pohledem. Za těmito poznámkami se často skrývá stejná myšlenka: žena může být atletická, pokud se nestane silnější než ti, kteří ji sledují.
Prostřednictvím svých videí nám @kechynara v konečném důsledku připomíná očividnou pravdu: činky nikdy neměly pohlaví. Naložená činka nevyžaduje před zvednutím identifikační kartu ani chromozomy. Jednoduše odměňuje tvrdou práci, důslednost a disciplínu. Čím více si ženy dovolí tento prostor obsadit, tím více boří představu, že jejich těla by měla být diskrétní, lehká nebo křehká, aby byla přijata.
Skutečná váha, kterou tato sportovkyně zvedá, nakonec nemusí být ta, která je vyryta na závaží. Jsou to desítky let stereotypů, které spojovaly sílu s muži a jemnost s ženami. S každým opakováním dokazuje, že žena se nemusí jevit slabá, aby byla ženská, ani se omlouvat za to, že je silná, aby byla plně sama sebou.