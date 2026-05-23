Proč zubaři tolik trvají na používání zubní nitě?

Čištění zubů po každém jídle je základem ústní hygieny. Kromě tohoto téměř automatického zvyku byste však měli svůj čisticí rituál vylepšit pomocí zubní nitě. Tento malý nástroj, určený k odstranění zachycených drobků a nepříjemných bakterií mezi zuby, není zrovna vychvalován influencery v oblasti krásy. Přesto je mnohem užitečnější než wellness vychytávky, které vidíte po celém internetu.
Doplněk, který je příliš často podceňován
Mnoho členů generace Z sní o tom, že dostanou svou první výplatu, aby si mohli v zahraničí nechat udělat fazety, nebo touží po vybělení zubů pro úsměv hodný reklamy. Přesto jen málokdo skutečně pečuje o své zuby a dodržuje správné návyky ústní hygieny, které jim vštípili rodiče. Zatímco v dětství bylo čištění zubů časově omezenou činností, nevyhnutelnou rutinou, jako dospělí tento jinak nezbytný rituál někdy odkládáme . Máme tendenci si zuby čistit ve spěchu. To je docela paradoxní, když vezmeme v úvahu množství času stráveného před zrcadlem nanášením krémů, omlazujících sér a podivně barevných masek.
Ale tady je věc: zubní problémy jsou neodpustitelné. I když nyní existují supersonické zubní kartáčky vylepšené nejmodernější technologií, zubní nit zůstává nezbytnou součástí péče. Tento doplněk, který nemusí být nutně nejstylovějším kouskem v koupelnové skříňce, je pravidelně předepisován zubními lékaři. Zdaleka není volitelný, ale slouží skutečnému účelu. Zatímco mnozí ho používají k tomu, aby se vyhnuli obávanému „salátu mezi zuby“, primárně se používá k čištění těžko dostupných koutků a štěrbin. Jak připomněl zubní chirurg Kami Hoss serveru SELF , zubní kartáček čistí pouze 60 % povrchu zubu. Logický závěr: zubní nit se postará o zbytek.
Odstraňuje plak, předchází vzniku zubního kazu, snižuje riziko onemocnění parodontu a zároveň osvěžuje dech. Jinými slovy, přispívá k dobrému zdraví zubů a doplňuje tradiční čištění zubů pro skutečně čistá ústa.
Pozitivní důsledky i mimo ústa
Zubní nit dělá víc než jen odstraňuje zbytky po jídle a zdokonaluje váš úsměv. Přispívá k celkovému zdraví a může dokonce prodloužit délku života. Ano, tato často opomíjená věc, kterou nikdy nevidíme ve virálních hashtazích, by mohla prodloužit náš život. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení jsou ústa někdy výchozím bodem pro další nemoci, které na první pohled nemají s touto oblastí nic společného.
„Gingivální sulcus, tenká drážka, kde se dáseň setkává se zubem, je vystlána jednou z nejpropustnějších tkání v lidském těle,“ vysvětluje specialista. „Je bohatě vaskularizována a umožňuje bakteriím a všem látkám, které do ní vpravujeme, vstupovat přímo do krevního oběhu.“ Bakterie, které se v této oblasti daří, se proto díky své vysoké míře absorpce mohou nacházet i jinde v těle. Pozornost přitahuje zejména jedna bakterie: Porphyromonas gingivalis. Odborník upřesňuje, že může ucpat tepny během infarktu a že již byla nalezena v mozkové tkáni pacientů s Alzheimerovou chorobou. „Chronická onemocnění parodontu způsobují systémový zánět, který postihuje téměř všechny hlavní kategorie onemocnění,“ varuje Dr. Hoss.
Jak správně používat zubní nit
Zubní nit není na trhu tím „nejžádanějším“ nástrojem, ale hraje cennou preventivní roli v boji proti určitým onemocněním. I když to rozhodně není kouzelný proutek, který vyřeší všechny problémy najednou, je to nástroj veřejného zdraví. Pokud nejste se zubní nití obeznámeni, zde je návod, jak ji používat k intenzivnímu a účinnému čištění:
- Ustřihněte si dostatečnou délku. Vezměte si asi 40 až 50 cm zubní nitě. Zdá se dlouhá, ale umožňuje vám měnit čisticí oblast pro každé místo.
- Omotejte kolem prstů: Většinu nitě omotejte kolem prostředníčků a poté mezi prsty nechte napnutou 2 až 3 cm.
- Jemně vložte nit mezi zuby. Posouvejte nit bez použití síly. Vyhněte se zacvaknutí nitě o dásně (to je častá chyba).
- Vytvořte kolem zubu písmeno „C“. Jakmile se dostanete mezi dva zuby, přitlačte drát k jednomu zubu, čímž vytvoříte písmeno C, a jemně jej posouvejte směrem nahoru od dásně.
- Vyčistěte obě strany. Tento pohyb proveďte na levém zubu a poté na pravém ve stejném prostoru.
- Změňte místa u každého zubu. Na každém novém místě odviňte trochu čisté zubní nitě, abyste zabránili šíření bakterií.
Specialista doporučuje provádět tento rituál jednou denně, nejlépe večer před spaním, pro optimální a konzistentní užívání.
Snadno se začlení do každodenní rutiny, trvá to jen pár minut denně, ale jeho účinky jsou dlouhodobé. Zkrátka, toto malé, diskrétní gesto má velký vliv na to, aby vaše zuby zůstaly déle zdravé.