Muž trénoval 320 dní pouze jednu stranu těla, aby pozoroval její účinky.

Po dobu 320 dnů tvůrce obsahu známý jako „The Crooked Man“ (Křivý muž) budoval svaly výhradně na jedné straně těla. Tento satirický počin přinesl výsledky, které zaujaly uživatele internetu po celém světě.
Záměrně asymetrický zážitek
V roce 2024 se „Křivý muž“, tehdy devatenáctiletý, vydal na toto neobvyklé dobrodružství. Úkolem bylo vybudovat svaly pouze na jedné straně těla, přičemž se při tréninku zaměřil především na trapézový sval, jednu paži a jednu stranu zad. Aby tohoto jedinečného výsledku dosáhl, strukturoval své tréninky kolem klasických cviků na vzpírání – zvedání ramen s činkami, mrtvé tahy, shyby – ale prováděl je záměrně nevyváženým způsobem. Metodická disciplína aplikovaná s logikou obrácenou od obvyklé rutiny v posilovně.
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Satirická reakce na looksmaxxing
Za tímto lehce bláznivým přístupem se skrývá velmi specifický záměr. „Křivý muž“ vysvětluje, že chtěl reagovat na znepokojivý trend lookmaxxingu, který se již několik let šíří na sociálních sítích a nutí mnoho mladých mužů měnit svůj fyzický vzhled v posedlé touze po „dokonalé postavě“. Údery kladivem do čelisti, užívání steroidů, extrémní kulturistické cvičení: tento trend, často spojovaný s maskulinistickými hnutími, vyvolává obavy u mnoha specialistů na duševní zdraví. „Křivý muž“ se rozhodl pro opačný přístup, a to prostřednictvím humoru a absurdity.
„Minimalizace vzhledu“, protiproudý přístup
Aby tvůrce obsahu shrnul svůj projekt, vymyslel nový termín: „looksminimizing“ (minimalizace vzhledu). Tato satirická fráze, na rozdíl od looksmaxxingu, znamená nesnažit se optimalizovat svůj vzhled – nebo ho dokonce záměrně kontraproduktivně transformovat. „Je to docela jednoduché. Procházel jsem si TikTok ve svém Ferrari a pořád jsem narážel na videa looksmaxxingu. Všechna říkala: ‚Udělej tohle, udělej tamto. Budeš atraktivnější. Přitáhneš si víc žen,‘“ vysvětlil. Než ironicky dodal: „A já si pomyslel: Mají lidé opravdu tenhle problém? Já mám opačný problém.“
Působivý fyzický výsledek
Po 320 dnech tréninku je výsledek nepopiratelný. Na obrázcích sdílených na jeho instagramovém účtu, který sleduje přibližně 151 000 odběratelů, „The Crooked Man“ ukazuje výrazně asymetrickou postavu: na jedné straně má obzvláště dobře vyvinutý trapézový sval, rameno a paži, zatímco druhá polovina těla zůstává dokonale průměrná. Pozoruhodná vizuální proměna, která okamžitě vyvolala vlnu reakcí na sociálních sítích.
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Uživatelé internetu se střetávají mezi obdivem a nepochopením.
Není divu, že projekt rychle rozdělil uživatele internetu. Zatímco někteří chválili mladíkovu důslednost a vytrvalost – „Lekce disciplíny,“ napsal jeden z komentujících – jiní se snažili pochopit účel projektu. Mnozí ho však rozpoznali jako satiru a ocenili jeho ironický přístup. „Nedává to absolutně žádný smysl, miluji to,“ reagoval jeden z uživatelů. „Tvar jeho hrazdy se mi tak líbí, že jsem začal trénovat jednu po druhé,“ zažertoval další. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, byl, že humorný rozměr projektu byl dobře přijat velkou částí jeho komunity.
Díky svým 320 dnům striktně asymetrického tréninku se „Křivolakému muži“ podařilo splnit svůj cíl: upozornit na excesy lookmaximálního vzhledu a podnítit k zamyšlení nad rostoucím tlakem na mužský vzhled. Za zmínku stojí, že trenéři a fyzioterapeuti doporučují vyvážený trénink, symetricky procvičující obě strany těla, aby se dlouhodobě zachovalo zdraví kloubů a držení těla. Toto je zřejmý bod, který je zde zopakován, ale zaslouží si zdůraznění v době, kdy virtuální výzvy někdy vedou k riskantním praktikám.