Podle studie by čichání čokolády před cvičením mohlo zlepšit výkon.

Co kdyby se váš čich mohl stát užitečným spojencem před tréninkem? Nedávná studie naznačuje, že vůně hořké čokolády před a během cvičení vám může pomoci dokončit více opakování, aniž byste nutně měli pocit, že se namáháte intenzivněji. Tento překvapivý objev zdůrazňuje fascinující spojení mezi našimi smysly, mozkem a tělem.
Když se do tréninku dostane vůně čokolády
Tato myšlenka se může zdát překvapivá: zlepšení sportovního výkonu jednoduše prostřednictvím lahodné vůně. Přesto je to cesta, kterou zkoumali vědci z Malajské univerzity ve studii publikované ve vědeckém časopise Frontiers in Physiology .
Vědci zkoumali relativně neprozkoumanou otázku: vliv čichu na to, jak prožíváme fyzickou námahu. Za tímto účelem najali 23 středně zdatných mužů, kteří byli požádáni, aby po alespoň desetihodinovém půstu provedli cviky na extenzi nohou. Před cvičením a během něj byli účastníci vystaveni různým pachům: velmi bohaté vůni hořké čokolády (90 %), vůni mléčné čokolády (60 %) nebo jednoduše vodě, která byla použita jako reference pro porovnání výsledků.
Hořká čokoláda tomu možná trochu dodala energii.
Výsledky vědce překvapily. Ti, kteří byli vystaveni vůni hořké čokolády, provedli v průměru více opakování než ti v kontrolní skupině. Pozorovaný rozdíl byl přibližně o 18 opakování více ve srovnání s účastníky vystavenými vodě. Vůně mléčné čokolády se také zdála mít pozitivní účinek, a to přibližně o 9 opakování více.
Nejzajímavější bod se však netýká pouze počtu provedených pohybů. Účastníci neuváděli pocit, že vynakládají větší úsilí. Jinými slovy, dokázali jít o něco dále a přitom si zachovali podobné vnímání obtížnosti. Pro výzkumníky je tento jev obzvláště zajímavý, protože ukazuje, že naše prožívání úsilí nezávisí pouze na našich svalech. Náš mozek také hraje klíčovou roli v tom, jak vnímáme své schopnosti.
Příběh o mozku, hladu a pocitech
Jak lze tento efekt vysvětlit? Autoři studie navrhují hypotézu týkající se chuti k jídlu. Vůně hořké čokolády mohla přispět ke snížení pocitu hladu u účastníků a posílení pocitu sytosti. Při cvičení na lačný žaludek se hlad někdy může stát rozptýlením. Tím, že vůně čokolády poskytuje mozku signál spojený s potěšením a odměnou, by mohla některým lidem pomoci lépe se soustředit na trénink. Vědci to dokonce označují jako „naučený signál“: v průběhu času si náš mozek může spojovat bohatou vůni hořké čokolády s příjemným a uspokojivým pocitem, což by ovlivnilo naše vnímání během cvičení.
Zajímavý objev, ale takový, který by se neměl přeceňovat.
Ačkoli jsou tyto výsledky zajímavé, měly by být interpretovány s opatrností. Studie byla provedena na malé skupině mladých, středně zdatných mužů. Zahrnovala také specifické cvičení za určitých podmínek, včetně prodlouženého období půstu. Sami vědci tuto práci popisují jako předběžný průzkum. Budou zapotřebí další studie, aby se zjistilo, zda se tyto účinky vztahují na širší spektrum lidí, různé úrovně fyzické zdatnosti nebo jiné typy fyzické aktivity.
Sport není jen o překonávání rekordů
Tato studie nabízí nový pohled na vliv našich smyslů na náš vztah k pohybu. Je však důležité si uvědomit jeden klíčový bod: sport nemusí být neustálou snahou o výkon. Pohyb může být jednoduše způsobem, jak si odpočinout po náročném dni, načerpat nové síly nebo zažít potěšení. Každý trénink se počítá, ať už vede k pokroku, objevování nebo prostě jen k příjemnému okamžiku strávenému s vaším tělem.
V konečném důsledku, i když se vůně hořké čokolády může pro některé stát motivujícím malým rituálem, nikdy nenahradí potěšení z pohybu vlastním tempem. Nejdůležitější je najít si aktivitu, při které se budete cítit dobře a oslavovat to, čeho je vaše tělo schopné.