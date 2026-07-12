Proč se podle výzkumníků po 45. roce života často vrací pohoda

Pohoda
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : Sean Thomas / Unsplash

Co když to nejlepší teprve přijde? V posledních zhruba dvaceti letech popsaly četné studie pozoruhodný vzorec: vnímaná pohoda má tendenci klesat v mládí a rané dospělosti, nejnižšího bodu dosahuje kolem konce čtyřicátých let a poté opět stoupá. Jinými slovy, po nízkém bodu kolem 45.–50. roku života mnoho lidí uvádí, že se opět cítí spokojenější se svým životem.

Slavná trajektorie ve tvaru U

Ekonom David Blanchflower zpopularizoval myšlenku „trajektorie štěstí“ ve tvaru písmene U. Analyzoval data z více než stovky zemí a pozoroval, že spokojenost se životem, která je vysoká u mladých dospělých, postupně klesá na minimum kolem 47 let, než opět stoupne. Tento vzorec, který se vyskytuje u mužů i žen a v široké škále kontextů, naznačuje, že věk ovlivňuje náladu nezávisle na příjmu, úrovni vzdělání nebo rodinné situaci.

Proč se to vrací po karanténě?

Výzkumníci nabízejí několik vysvětlení. První se týká úpravy očekávání: se zkušenostmi přestáváme neustále srovnávat se s ostatními a lépe přijímáme svůj život takový, jaký je. Druhé se týká zvládání emocí: s přibývajícím věkem mnoho lidí věnuje více pozornosti pozitivním aspektům svého každodenního života. To je často doprovázeno snížením tlaků středního věku – kariéry, financí, malých dětí – což vede ke klidnějšímu období. Pokles středního věku tedy není nevyhnutelný, ale spíše přechodnou fází.

Systém, který je nyní znovu přezkoumáván.

Věda však tento obraz změnila. Nedávný výzkum, zejména výzkum Blanchflowera a kolegů, zjistil, že tato trajektorie ve tvaru písmene U v mnoha zemích od poloviny roku 2010 mizí. Důvod: blahobyt mladých lidí, zejména mladých žen, se výrazně snížil, a to do té míry, že se zdá, že morálka nyní s věkem roste stabilněji. Hlavní poselství však zůstává stejné: starší lidé uvádějí, že jsou v průměru šťastnější než mladší dospělí. Jiní výzkumníci také poukazují na to, že tyto trendy jsou statistické průměry, které maskují širokou rozmanitost individuálních trajektorií.

Ať už mluvíme o trajektorii ve tvaru písmene U nebo o lineárnějším postupu, jedna věc je jasná: stárnutí nemusí nutně znamenat pokles morálky; právě naopak. Pro mnohé je padesátka a později doprovázena obnoveným pocitem klidu, živeným zkušenostmi, sebepřijetím a jasnějšími prioritami. To jim umožňuje přistupovat ke čtyřicítce s trochou většího optimismu.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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