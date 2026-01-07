V případě nehody je toto sedadlo v autě tím, které by zachránilo nejvíce životů.

Search here...

Když nasedáme do auta, při výběru sedadla jen zřídka přemýšlíme o své bezpečnosti. Ze zvyku, z pohodlí nebo prostě reflexu dáváme přednost přednímu sedadlu, abychom viděli na silnici, nebo bočnímu sedadlu vzadu, abychom si opřeli hlavu o okno. Vědecká studie však odhaluje, že jiné sedadlo, často přehlížené, je ve skutečnosti nejbezpečnější ze všech.

Nejvíce přehlížené… a nejbezpečnější místo

Podle údajů shromážděných Lucasem Waldenbackem , spoluzakladatelem platformy pro výcvik řidičů Zutobi, nabízí zadní prostřední sedadlo nejlepší šanci na přežití při srážce. Studie z roku 2009 zjistila, že cestující v této pozici mají o 46 % vyšší šanci na přežití v případě smrtelné nehody ve srovnání s těmi vpředu. I když vezmeme v úvahu pouze zadní sedadla, výhoda přetrvává: prostřední sedadlo nabízí o 13 % větší bezpečnost než vnější sedadla.

Proč ten rozdíl? Je to otázka inženýrství.

Tajemství spočívá v geometrii vozidla a v tom, jak absorbuje nárazy. Při srážce jsou přední a zadní části navrženy tak, aby se deformovaly a rozptýlily energii nárazu – jedná se o tzv. „deformační zóny“. Prostřední zadní sedadlo se nachází přesně v bodě nejdále od všech těchto zranitelných oblastí, což výrazně snižuje sílu nárazu pro cestujícího, který na něm sedí. Jednoduše řečeno, ať už se jedná o čelní, boční nebo zadní náraz, toto sedadlo zůstává nejcentrálnějším, a proto nejméně exponovaným.

Ale pozor, jeden detail změní všechno

Tato výhoda má smysl pouze tehdy, pokud má spolujezdec správně zapnutý bezpečnostní pás. A právě v tom spočívá problém: studie ukazují, že lidé sedící vzadu mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že se zapomenou připnout. V důsledku toho jsou v případě kolize vystaveni vážným, dokonce smrtelným zraněním, což zcela neguje výhody této bezpečnější oblasti.

Bezpečnost je otázkou zvyku.

Jak nám připomíná Lucas Waldenback: „Neexistuje nic jako dokonale bezpečné sedadlo, existuje pouze bezpečnější chování.“ Nejlepším způsobem, jak se chránit, je důsledně používat bezpečnostní pás, ať už sedíte kdekoli – i na krátkou cestu.

Ponaučení z tohoto příběhu je, že až příště nasednete do auta, mějte na paměti toto: i když se prostřední sedadlo vzadu nemusí vždy zdát nejpohodlnější, podle statistik zůstává vaším nejlepším spojencem pro bezpečnost.

