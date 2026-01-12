Search here...

Trpí Alzheimerovou chorobou a zapomněla na všechno... kromě tance.

Existují příběhy, které nám silně připomínají, že paměť se neomezuje jen na slova. Některé jsou přenášeny tělem, pohybem, čistými emocemi. Příběh Marty Cinty González Saldañové je toho dojemnou a zářivou ukázkou.

Jednoduchá scéna, která se stala univerzální

V roce 2019 se v pečovatelském domě ve španělské Valencii dotklo miliony lidí po celém světě video natočené bez jakékoli zvláštní inscenace. Zobrazuje Martu Cintu González Saldañovou, bývalou baletku, která nyní trpí Alzheimerovou chorobou. Sedí v křesle a působí klidně, téměř nehybně. Pak se začnou hrát první tóny Čajkovského Labutího jezera.

V tu chvíli se něco pohne. Její tělo se narovná, paže se zvednou, dlaně se přesně otevřou. Každé gesto je plynulé, ladné a dokonale kontrolované. Není to improvizovaný pohyb, ale hluboce zakořeněný tanec, tanec života zasvěcený baletnímu umění.

Když si tělo pamatuje dříve než slova

Marta nemluví. Přesto její tělo vypráví celý příběh. Její pohyby jsou přesné, rytmické, vedené neporušenou tělesnou pamětí. Navzdory nemoci zůstává její tělo prostorem poznání, síly a krásy. Stává se jazykem samo o sobě, schopným vyjádřit to, co slova již nedokážou sdělit.

Tato scéna nám připomíná, že tělo nikdy není prázdné, nikdy není zbytečné. I když je oslabeno nemocí, zachovává si svou důstojnost, inteligenci a schopnost cítit. Martina gesta jsou důkazem toho, že tělo uchovává hluboce zakořeněné vzpomínky, které daleko přesahují kognitivní schopnosti.

Klíčová role terapeutické hudby

Video natočila asociace Música para Despertar, která se specializuje na využití hudby jako terapeutického nástroje pro lidi s kognitivními poruchami. Jejich přístup je založen na jednoduché, ale silné myšlence: personalizovaná hudba může stimulovat paměť, zklidňovat úzkost a obnovovat emocionální vazby.

V případě Martiny je účinek okamžitý. Od prvních tónů melodie funguje jako spouštěč. Hudba otevírá prostor, kde se tělo může svobodně vyjadřovat, bez omezení, bez soudů.

Paměť, která odolává nemoci

Neurověda potvrzuje to, co tato scéna tak působivě ilustruje. Hudební a motorická paměť u lidí s Alzheimerovou chorobou často mizí mezi posledními. Oblasti mozku spojené s rytmem, hudbou a dlouho naučenými gesty jsou někdy degenerací postiženy méně. Proto někteří lidé stále dokáží zpívat, držet krok nebo tančit, i když už své blízké nepoznávají. Hudba funguje jako neviditelné vlákno spojující minulost s přítomností, tělo s emocemi.

Video, které se stalo virálním a dalo naději

Martino video se rychle stalo virálním na sociálních sítích. Získalo miliony zhlédnutí a vyvolalo celosvětovou vlnu emocí. Mnoho uživatelů internetu se podělilo o své vlastní zkušenosti a zmínilo se o rodiči, prarodičích nebo blízkých, které tato nemoc zasáhla. Tento natočený moment pomohl změnit vnímání Alzheimerovy choroby. Už nebyla vnímána pouze jako nemoc zapomnětlivosti, ale také jako stav, kdy stále existuje prostor pro citlivost, potěšení a fyzické vyjádření.

Scéna je krátká, ale její dopad je obrovský. Marta si své vzpomínky neobnovila slovy, ale tančila. A toto gesto nám stačí k tomu, abychom si připomněli, že i v zapomnění zůstávají určité památky hluboce zakořeněny. Její tělo se stává symbolem naděje: ukazuje, že paměť může mít i jiné podoby, že krása stále existuje a že tanec si někdy pamatuje za nás.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
