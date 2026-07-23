Méně než 1 % žen má zvláštní zrakové schopnosti

Co kdyby některé ženy dokázaly vnímat barvy, které většina z nás nikdy nevidí? Tetrachromacie je výjimečná vizuální schopnost, která otevírá dveře do vesmíru netušených odstínů. Skutečný smyslový poklad, pro vědce stále do značné míry záhadný.
Pohled schopný objevit miliony nuancí
Většina lidí jsou „trichromati“: jejich sítnice mají tři typy čípků, ony vzácné senzory, které analyzují světlo a umožňují nám rozlišit asi milion barev. U některých žen dochází k ohromujícímu jevu: čtvrtý typ čípku obohacuje tuto vizuální paletu.
Tito jedinci, známí jako tetrachromati, teoreticky dokázali vnímat až 100 milionů odstínů. Skutečná exploze barev, téměř jako by se každodenní svět proměnil v trvalé umělecké dílo. Tam, kde jeden člověk vidí jednoduchou zelenou, tetrachromat si dokáže všimnout jemných variací tyrkysové, fialové nebo dokonce nádechů oranžové.
Zvláštnost spojená s ženskými chromozomy
Tato mimořádná schopnost má svůj původ v genetice. Geny zapojené do vnímání barev se nacházejí na chromozomu X. Ženy mají dva chromozomy X, což zvyšuje jejich šanci zdědit variaci, která umožňuje vývoj čtvrtého čípku. Naopak muži, kteří mají pouze jeden chromozom X, jsou více postiženi poruchami barevného vidění, jako je barvoslepost.
Výzkum odhaduje , že přibližně 12 % žen může mít tento konkrétní potenciál. Mít tento čtvrtý čípek však nemusí nutně znamenat, že se jim denně bude lépe zobrazovat. Skutečně „funkční“ tetrachromati, schopní rozlišovat v testech více barev, ve skutečnosti představují méně než 1 % populace. Výzkumníky také fascinuje překvapivý detail: tato schopnost se někdy zdá být spojena s barvoslepostí u otce nebo syna.
Concetta Antico, umělkyně, která vidí za hranice obvyklých barev
Mezi vzácnými jedinci identifikovanými jako funkční tetrachromati je obzvláště fascinující případ malířky Concetty Antico. V roce 2012 ji studovali američtí vědci , kteří potvrdili její výjimečné vizuální schopnosti.
Její každodenní život se zdá být plný barevných detailů, které jsou pro mnoho ostatních neviditelné. Ve svých obrazech zobrazuje odrazy, stíny a nuance, kterých si většina pozorovatelů nevšimne. Podle ní je překvapivé, kolik dalších lidí vnímá méně barev než ona.
Před ní britská neurovědkyně Gabriele Jordanová v roce 2010 identifikovala prvního skutečného tetrachromata pomocí laboratorních experimentů. Testy prokázaly, že žena dokáže rozlišit odstíny, které ostatní účastníci rozlišit nedokázali.
Dohled, který někdy zůstává nečinný
Proč je tedy tato výjimečná schopnost tak vzácná? Výzkumníci nabízejí jednoduché vysvětlení: naše prostředí je primárně navrženo pro lidi se třemi typy čípků. Obrazovky, oblečení, barvy a předměty denní potřeby používají barevné palety určené pro konvenční vidění. Čtvrtý čípek proto nemusí být nikdy dostatečně stimulován k tomu, aby rozvinul svůj plný potenciál.
Někteří vědci se domnívají, že specifický trénink nebo vystavení se určitým barevným rozsahům by mohlo toto vnímání dále aktivovat. Jinými slovy, některé ženy mohou mít mimořádné vizuální schopnosti, aniž by si toho byly vědomy.
Další pohled na bohatství světa
Tetrachromacie nám připomíná zásadní věc: naše vnímání reality není pro každého stejné. To, co považujeme za „všechny barvy“, může být pro některé oči viditelná jen malá část spektra.
Tato schopnost, stále zahalená rouškou tajemství, nepřestává fascinovat badatele. Zároveň nás vybízí k jinému pohledu na lidskou rozmanitost: za každým párem očí se skrývá jedinečný způsob objevování světa. Možná v každém okamžiku některé ženy obdivují duhu nuancí, které pro nás zůstávají neviditelné.