Pohled do vesmíru nemusí být nutně snění, tvrdí výzkumníci.

Někdy máte zastřené oči a mysl upřenou: bez mrknutí oka zíráte na bod, předmět, osobu. Fyzicky jste přítomni, ale mentálně někde jinde. Z vnějšího pohledu působíte dojmem, že jste zcela odpojeni od reality, jako byste byli chyceni v paralelní dimenzi. To, co mnozí nazývají „klidem“, není vždy systémovou závadou nebo příznakem denního snění.
„Mentální prázdnota“, která je stále špatně interpretována
Právě se věnujete svým povinnostem, když se vaše tělo náhle přepne do pohotovostního režimu. Váš pohled, zcela nehybný, připomíná pohled voskové panenky a nepohne se ani o píď. Upřený na nějaký náhodný předmět se nezabývá svou obvyklou pozorovací činností. Evokuje určitou představu nicoty. I když si s vámi vaši přátelé povídají a pokračují v konverzaci, už nejste vnímaví k tomu, co říkají.
Navzdory okolnímu ruchu, ruchu a lidskému tanci, který se před vámi odehrává, zůstáváte „ve svém vlastním světě“, paralyzovaní na místě. Na několik minut jste jako socha. Zdá se, že improvizujete v osamělé hře na „Červené světlo, zelené světlo“. V tu chvíli vás okolí obviní ze snění, z rozptýlení nebo dokonce z úplné ztráty vědomí. Někdy vaši blízcí dokonce tleskají rukama nebo vydávají sérii onomatopoických zvuků, aby vás vrátili zpět na zem.
Tento krátký okamžik rozptýlení je často mylně považován za hrubost nebo nepozornost. Ve skutečnosti vědci toto selhání nazývají „prázdná mysl“. „Vyprázdnění mysli je definováno jako úplná absence jakéhokoli mentálního obsahu, který lze popsat ostatním,“ vysvětluje Esteban Munoz-Musat, neurolog a bývalý doktorand, v tiskové zprávě Brain Institute. Na rozdíl od toho, co si vaše okolí může představovat, neprocházíte si seznamem úkolů ani nemyslíte na večeři. Mozek je zcela amorfní, jako by byl anestetizován nebo deaktivován.
Způsob, jak ušetřit energii
Během této fáze, kdy připomínáte vypnutého robota, je vaše mysl pouští: žádná vtíravá myšlenka, žádný vnitřní hlas, který by vás poučoval, žádné připomínky vašich povinností. Mozková aktivita prakticky neexistuje. V pronikavé studii publikované v časopise Trends in Cognitive Sciences vědci přirovnávají tuto „mentální prázdnotu“ k mikrozdřímnutí, jakési vnitřnímu resetu.
Analyzovali tento snový stav pomocí funkční magnetické rezonance, aby lépe pochopili jeho účel. A na rozdíl od očekávání se nejedná o známku nudy ani o důkaz ztráty zájmu. Jde o vynucený odpočinek. Vědci dokonce pozorovali podobnosti s hlubokým spánkem v mozkové kůře. V konečném důsledku je to stejné jako spát ve stoje. Když máte oči ztracené v myšlenkách, dobíjíte si baterie. Je to podobný proces s telefony a dalšími elektronickými zařízeními: nabíjejí se rychleji, když jsou vypnuté.
Lidé s ADHD jsou postiženi více.
Tyto okamžiky prázdnoty, během kterých jste dočasně nedostupní, představují přibližně 20 % vašeho bdělého stavu. Někteří lidé k nim však mají predispozice. Podle jiné studie na toto téma jsou tato období mentálního zpomalení častější u dospělých a dětí s diagnózou ADHD .
V Brain Institute se Esteban Munoz-Musat hlouběji ponořuje do tohoto záhadného jevu. „Vyprázdnění mysli je součástí klinického obrazu některých psychiatrických stavů, jako je generalizovaná úzkostná porucha. Zdá se, že je častější u lidí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).“
Prázdný pohled a klidná mysl jsou fyzickým důkazem toho, že se vaše tělo regeneruje. Nejste mimo hru ani nesníte, ale procházíte kompletní rekonstrukcí. A to se obvykle stává, když trpíte nedostatkem spánku.