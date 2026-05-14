Tato pilulka, určená ke zvýšení libida po menopauze, vyvolává kontroverze.

Zatímco muži dokázali po léta zvyšovat svou touhu a vyvolávat sexuální reakci pomocí slavné modré pilulky, ženy na trhu neměly obdobu. Nyní mají ti, kteří vstupují do menopauzy a chtějí znovu získat „dívčí libido“, svou vlastní Viagru. I když intimní potěšení nezná věk, toto laboratorně vyrobené afrodiziakum není nutně univerzálně populární.
Co potřebujete vědět o téhle „růžové pilulce“, o které všichni mluví
Je to lék, který lékařská komunita oslavuje jako „mini-revoluci“. Addyi, mužský ekvivalent Viagry , je určen pro menopauzální ženy mladší 65 let, které chtějí „restartovat motor“ a znovu získat kontrolu nad svým upadajícím libidem. Tato pilulka, přezdívaná „malá růžová pilulka“, což je genderově podmíněný název, který již naznačuje její účel. Dříve byla vyhrazena pro premenopauzální ženy, je nyní dostupná širšímu publiku a slibuje pulzující sexuální život. Tato iniciativa byla umožněna díky Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), americké agentuře odpovědné za veřejné zdraví.
Už to není záhada: účinky menopauzy jsou dobře zdokumentovány. Menopauza není jen pár návalů horka a vysazení menstruace. V tomto klíčovém období, které znamená konec jedné éry a začátek nové, se ženské tělo někdy přepne do „pohotovostního režimu“. Upraví si své parametry, přeprogramuje se a už nereaguje tak dobře jako dříve. Co je dříve nutilo třást se, chvět se a cítit se jako vařící, nyní je nechává lhostejnými. K této biologické realitě se přidává vaginální suchost, snížená energie, změny nálad a bolest v intimních partiích. Podle zprávy seznamovací aplikace Adam & Eve zažívá 43 % žen během menopauzy pokles libida.
Tato „růžová pilulka“, údajně účinnější než zázvorové elixíry a odvary z macy, údajně pomáhá ženám s nízkým libidem udržet si touhu a „kompenzovat“ údajné tělesné poruchy. Není to však kouzelná hůlka. Na rozdíl od Viagry, která mechanicky narovná mužský penis, Addyi ovlivňuje neurotransmitery, včetně serotoninu, hormonu „dobré nálady“.
Dodatečný požadavek, nebo reakce na skutečnou potřebu?
I když snížené libido samo o sobě není tragédií, natož anomálií, kterou je třeba napravit, pro některé ženy představuje skutečné duševní utrpení. Odborníci na intimní vztahy to označují jako poruchu hypoaktivní sexuální touhy (HSDD). Touha po spojení s milovanou osobou je jistě přítomna, ale tělo nereaguje a zůstává necitlivé na veškeré pohlazení, i na to nejodolnější. Právě zde se Addyi ukazuje jako obzvláště užitečný: protože řeší pocit neklidu, nikoli normu ani tlak na výkon. Tato pilulka, připomínající intimní palivo, by podle Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu mohla pomoci 1 z 10 žen postižených touto poruchou.
Kromě čistě lékařského aspektu zdůrazňují zdravotní specialisté na stránkách SELF také symbolický rozměr této pilulky. Podle nich Addyi zpochybňuje rozšířenou mylnou představu, že sexuální život žen v menopauze náhle končí, jako by touha měla datum spotřeby.
Jeho pozdní příchod na trh ve srovnání s Viagrou, která je dostupná na lékařský předpis od roku 1998, odráží rozšířené stigma obklopující ženské potěšení. „Nabídka této možnosti je zásadním uznáním, že potěšení je pro zralé ženy důležité,“ říká Dr. Rahman, „jak pro jejich kvalitu života, tak pro jejich celkové zdraví.“ Tato pilulka se však nesmí stát „běžným“ lékem, předepisovaným bez rozdílu k udržení aktivního sexuálního života nebo k dosažení ideálu mládí.
Lék, který je třeba užívat s opatrností.
Každá zkušenost je jedinečná. Žádné dvě ženy neprožívají menopauzu stejně. Některé si jí sotva všimnou, zatímco jiné se cítí jako cizinky ve vlastním těle. Kromě toho, že tento lék, který konkuruje Viagře, vzbuzuje podezření, zůstává koncentrovanou chemikálií. Navíc je nemožné ho sehnat volně. Ve Spojených státech, jediné zemi, která jej povoluje, je k jeho získání nutný lékařský předpis.
Nejvíce postižené ženy také váhají s polykáním pilulky, která přímo cílí na jejich mozek a manipuluje s jejich hormony. Podle odborníků se nejedná o zázračný lék, který by měl očarovat tělo nebo podvést potěšení; je to lék, který vyžaduje individuální přístup. Zatímco mnoho žen užívá antikoncepční pilulky již léta a trpí jejich vedlejšími účinky, Addyi riskuje, že si tento zlozvyk prodlouží.
Podstata věci je v tomto: učinit z antikoncepce možnost, nikoli skrytou povinnost. Protože skutečný pokrok nespočívá jen v existenci léku, ale ve svobodě, která je ženám dána, aby se bez společenského či lékařského tlaku rozhodly, co chtějí znovu objevit, prozkoumat nebo nechat za sebou.