Hantavirus: jaké jsou příznaky a jak se tento virus přenáší?

Název hantavirus se již několik dní hojně používá v médiích, zejména po oznámení prvního potvrzeného případu ve Francii a varování souvisejícím s výletní lodí. Jak už v těchto situacích bývá, informace se mohou rychle šířit a vyvolávat úzkost. Je proto užitečné pochopit, co tento virus vlastně je, aniž bychom podlehli panice nebo alarmistickým scénářům.
Vzácný virus, ale ten, který je monitorován
Hantavirus, nyní seskupený pod názvem Orthohantavirus, označuje čeleď RNA virů vyskytujících se v různých oblastech světa. Podle mise COREB jich existuje asi dvacet, přičemž každý z nich je spojen s různými klinickými projevy v závislosti na zeměpisné oblasti.
Hantaviry se obecně dělí do dvou hlavních kategorií: hantaviry Starého světa, které se vyskytují v Evropě, Asii a Africe, a hantaviry Nového světa, které se vyskytují v Americe. Ve Francii je nejčastěji identifikovaným virem Puumala, přenášený malým divokým hlodavcem, hrabošem polním.
Případy zůstávají vzácné, ve Francii bylo za posledních dvacet let zaznamenáno něco málo přes 2 000 případů , zejména v některých oblastech severovýchodu. Nejde tedy o novou nebo nekontrolovanou nemoc.
Jak se virus přenáší?
Hantavirus je zoonóza, což znamená, že se jedná o onemocnění přenášené ze zvířat na člověka. K přenosu nedochází běžným každodenním kontaktem, ale primárně vdechováním kontaminovaných částic.
Konkrétně se virus může nacházet v moči, slinách nebo exkrementech nakažených hlodavců. Po zaschnutí se tyto látky mohou přeměnit na mikroskopické částice, které se dostávají do vzduchu, zejména v uzavřených nebo špatně větraných prostorách, jako jsou sklepy, půdy, kůlny nebo zemědělské budovy.
Méně často může k přenosu dojít kousnutím nebo přímým kontaktem s kontaminovaným povrchem. Přenos z člověka na člověka zůstává výjimečný a byl pozorován pouze u specifického kmene v Jižní Americe.
Příznaky často podobné chřipce
Po inkubační době jednoho až šesti týdnů se první příznaky infekce mohou podobat klasické chřipce: horečka, bolest hlavy, bolesti svalů a někdy i zažívací potíže.
V některých případech se onemocnění může vyvinout do specifičtějších forem:
- Hemoragická horečka s renálním syndromem, pozorovaná hlavně v Evropě a Asii, s různou závažností v závislosti na případu.
- Kardiopulmonální syndrom, častější na americkém kontinentu, může rychle vést k významným respiračním komplikacím.
V současné době neexistuje žádná vakcína ani specifická antivirová léčba. Léčba se proto spoléhá na péči přizpůsobenou symptomům, která v nejzávažnějších případech někdy vyžaduje hospitalizaci.
Mezi informacemi a mediálním šílenstvím
Vznik případu ve Francii a mezinárodní varování přirozeně přitáhly pozornost médií. Informace se šíří rychle, někdy doprovázené poplašnými titulky nebo extrémními scénáři naznačujícími vypuknutí epidemií či rozsáhlá omezení.
V této souvislosti je nezbytné zachovat klidný nadhled. Být informovaný je užitečné a dokonce nezbytné, ale informace šířené rychle ne vždy odrážejí vědeckou realitu nebo skutečnou úroveň rizika. Zdravotnické orgány tento typ viru monitorují již dlouhou dobu. Přítomnost případů neznamená bezprostřední „epidemickou explozi“ ani rozsáhlou krizi.
Ochrana sebe sama bez dramatizace
Prevence se opírá hlavně o jednoduchá opatření, zejména v rizikových oblastech: vyhýbání se kontaktu s hlodavci, větrání uzavřených prostor před jejich čištěním a omezení expozice potenciálně kontaminovanému prachu.
Kromě dodržování preventivních opatření je zásadní zachovat vyvážený přístup. Pochopení rizik neznamená jejich přehánění. Hantavirus je ve Francii stále vzácnou infekcí, kterou znají specialisté a která je sledována po mnoho let. Být informovaný je užitečné, ale nedělat z každé zprávy zdroj neustálé úzkosti.
V konečném důsledku je v otázkách veřejného zdraví ostražitost na úřadech. Pro širokou veřejnost je nejlepším postupem ověřovat zdroje, porovnávat informace a vyhýbat se záměně „zdravotního varování“ za „katastrofický scénář“.