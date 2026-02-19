Podle výzkumníků tento konkrétní koníček stimuluje mozek.

Když se dostaví nuda, mnoho lidí instinktivně sáhne po svých chytrých telefonech. Podle výzkumníků však může specifická aktivita tyto chvilky klidu skutečně proměnit ve skutečný trénink mozku. Co kdyby klíčem nebylo vyhnout se nudě, ale lépe ji využít?
Nuda, klíčový moment pro mozek
Nuda je součástí každodenního života. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nemusí být tento stav nutně negativní . Několik psychologických studií ukázalo, že chvíle nečinnosti mohou podporovat kreativitu a osobní reflexi. Vše záleží na tom, jak tento čas naplníme. Obracení se na pasivní obsah, jako je procházení sociálních médií, nezapojuje stejné kognitivní mechanismy jako strukturovaná aktivita. Přesně to zkoumali vědci z Oregonské univerzity. Jejich zjištění: volba aktivity během nudy může mít měřitelný dopad na určité mozkové funkce.
Hraní pro stimulaci kognitivních schopností
Podle této studie mohou krátké sezení online deskových her – jako jsou Snakes and Ladders, Snakes and Ladders nebo Bingo – pomoci posílit základní matematické dovednosti. Výzkumníci pozorovali významné zlepšení schopností, jako například:
- počítání,
- rozpoznávání čísel,
- pochopení množství.
Tyto hry, často vnímané jako pouhá zábava, ve skutečnosti zapojují několik kognitivních procesů. Vyžadují pozornost, předvídání a dovednosti v řešení pravidel – to vše jsou prvky, které stimulují mozkovou aktivitu. Podle Geny Nelsonové, která vedla studii, tyto výsledky ukazují, že i krátké hry mohou mít při pravidelném hraní pozitivní účinek.
Dopad na prefrontální kortex
Odborníci také poukazují na to, že tento typ hry aktivuje prefrontální kortex, oblast mozku zapojenou do výkonných funkcí. Patří sem zejména:
- plánování,
- rozhodování,
- pulzní řízení.
Neuroložka Natalie Mackenzie v deníku The Independent vysvětluje, že hry fungují jako multisenzorické stimulátory. Zapojují zrak, ale také propriocepci – tedy vnímání těla v prostoru – když zahrnují manipulaci nebo interakci. Tato kombinovaná stimulace pomáhá udržovat mozek v bdělém stavu, zejména v dobách, kdy se pozornost může snadno rozptýlit.
Aktivnější alternativa k „rolování“
Když se člověk nudí, nejčastějším reflexem zůstává používání chytrého telefonu pro rychlý přístup k obsahu. Podle výzkumníků však ne všechny digitální aktivity jsou si rovny. Používání telefonu k hraní strukturovaných a interaktivních her zapojuje kognitivní schopnosti více než pasivní konzumace obsahu. Cíl, kterého je třeba dosáhnout, pravidla, která je třeba dodržovat, a rozhodnutí, která je třeba učinit, vytvářejí hlubší mentální zapojení. Tento rozdíl je důležitý, zejména pro děti a dospívající, jejichž mozek se stále vyvíjí. Vědci proto podporují integraci jednoduchých, ale stimulujících her do denních rutin.
Také sociální dávky
Kromě matematických dovedností a výkonných funkcí mohou deskové hry – a to i v digitální podobě – při sdílení posílit sociální vazby. Snaha o dosažení společného cíle, střídání se a řízení interakcí podporuje spolupráci a komunikaci. Tyto sociální dimenze hrají roli i v celkovém kognitivním vývoji. Pro mladší děti se tyto okamžiky mohou stát příležitostmi k neformálnímu učení, bez akademického tlaku, ale s měřitelnými přínosy.
Proměňte nudu v příležitost
Cílem není úplně se zbavit chvil nečinnosti. Nuda může být produktivní, může vést k představivosti a osobní reflexi. Když se však rozhodneme ji vyplnit, některé aktivity se zdají být prospěšnější než jiné. Výsledky studie Oregonské univerzity naznačují, že jednoduchá změna zvyku – volba digitální deskové hry namísto automatického posouvání – může pomoci stimulovat mozek.
Stručně řečeno, když vás přepadne nuda, hraní online deskových her může být mnohem víc než jen zábava. Tento výzkum nás na nudu nedívá jako na prázdnotu, kterou je třeba za každou cenu zaplnit, ale naopak povzbuzuje k tomu, abychom ji vnímali jako příležitost. Se správnou volbou aktivity se může stát cenným časem pro cvičení mozku, a to v jakémkoli věku.