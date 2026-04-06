Tento životní styl, oblíbený mezi třicátníky, může oslabit duševní zdraví.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Omar Ramadan / Pexels

Delší život bez partnera se stal běžným mezi mnoha třicátníky. Tento životní styl je atraktivní, poháněn touhou po nezávislosti, zaměřením na kariéru a osobní poznávání. Některé výzkumy však naznačují rafinovanější účinky na duševní pohodu.

Dlouhodobý celibát, stále častější volba

Být single se již několik let stalo plně akceptovaným životním stylem. Pojmy autonomie, svobody a osobního naplnění hrají v životních cestách významnou roli. Pojmy jako „osobní život“ nebo považání sebe sama za vlastního partnera tento vývoj odrážejí. Delší studium, profesní ambice nebo touha po větším sebepoznání: priority se posunuly.

Studie provedená Univerzitou v Curychu , která se zaměřila na více než 17 000 mladých dospělých ve věku 16 až 29 let v Evropě, ukazuje, že stále více lidí odkládá svůj první vážný milostný vztah.

Trend v oblasti pohody, který stojí za to sledovat

Podle tohoto výzkumu může být dlouhodobé setrvání v nezadaném stavu u některých lidí doprovázeno postupným poklesem spokojenosti se životem s blížícím se třicátým rokem. Vědci také v některých případech pozorovali nárůst pocitů osamělosti. Tento jev postihuje muže i ženy, ačkoli zkušenost každého jednotlivce je jedinečná.

Tento pocit může být ovlivněn různými faktory: vaším prostředím, vaší sociální sítí nebo dokonce kulturními normami. Ve věku, kdy jsou vztahy často stále ceněny, může být rozdíl mezi těmito očekáváními a realitou někdy přítěží.

Vstup do vztahu, jeden z faktorů mimo jiné

Výzkum také ukazuje, že prožívání prvního romantického vztahu je často spojeno se zlepšením určitých ukazatelů pohody, jako je spokojenost se životem a pocity spojení. To však neznamená, že být svobodný „poškozuje“ duševní zdraví, ani že být ve vztahu je univerzálním řešením.

Výzkumníci zdůrazňují klíčový bod: jedná se o statistické souvislosti, nikoli o vztahy příčiny a následku. Osobnost, přátelství, životní okolnosti a emoční stabilita hrají stejně důležitou roli. Navíc se zdá, že některé ukazatele, jako jsou depresivní příznaky, se s navázáním vztahu významně nemění, což zdůrazňuje multifaktoriální povahu pohody.

Svobodný/á… a v tomhle ohledu naprosto šťastný/á

Je důležité si pamatovat: být single není ani problematické, ani ostudné. Není to „zpoždění“, nedostatek ani chyba, kterou je třeba napravit. Někteří lidé prosperují sami a nacházejí bohatou rovnováhu v přátelstvích, práci, vášních a vztahu sami k sobě. A to si zaslouží stejnou úctu jako jakýkoli jiný životní styl.

Výsledky tohoto výzkumu by v žádném případě neměly být interpretovány jako nátlak na vstup do vztahu, „abyste se cítili lépe“. Máte právo dát přednost single, vybrat si ho, milovat ho nebo se v něm v určitém okamžiku svého života prostě cítit dobře. Vaše hodnota, vaše rovnováha a váš blahobyt nezávisí na vašem partnerském statusu.

Skutečný problém: vztahy ve všech jejich podobách

Tyto studie primárně zdůrazňují nikoli protiklad mezi single a párem, ale důležitost sociálních vazeb. Dlouhodobé pocity osamělosti – ať už single nebo ve vztahu – mohou ovlivnit pohodu. Naopak pocit obklopení, podpory a spojení s ostatními hraje klíčovou roli v emoční rovnováze. Hluboká přátelství, rodinné vazby, komunity a skutečné výměny: všechny tyto formy spojení jsou důležité.

Rozmanitost životních cest

Životní cesty se vyvíjejí a už neexistuje jediný model, který by se dal následovat. Dlouhodobá samota je součástí těchto proměn, stejně jako jiné způsoby budování života. Někteří lidé v ní nacházejí vzácnou svobodu, jiní procházejí obdobími pochybností: všechny tyto zkušenosti jsou platné.

Tento výzkum nakonec zdůrazňuje jeden klíčový bod: vaše pohoda závisí na křehké rovnováze. A mezi těmito rovnováhami je nejdůležitější ta, která respektuje vaše touhy, vaše tempo a váš jedinečný způsob, jak se ve svém životě cítit dobře.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
