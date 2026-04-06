Tento životní styl, oblíbený mezi třicátníky, může oslabit duševní zdraví.

Delší život bez partnera se stal běžným mezi mnoha třicátníky. Tento životní styl je atraktivní, poháněn touhou po nezávislosti, zaměřením na kariéru a osobní poznávání. Některé výzkumy však naznačují rafinovanější účinky na duševní pohodu.
Dlouhodobý celibát, stále častější volba
Být single se již několik let stalo plně akceptovaným životním stylem. Pojmy autonomie, svobody a osobního naplnění hrají v životních cestách významnou roli. Pojmy jako „osobní život“ nebo považání sebe sama za vlastního partnera tento vývoj odrážejí. Delší studium, profesní ambice nebo touha po větším sebepoznání: priority se posunuly.
Studie provedená Univerzitou v Curychu , která se zaměřila na více než 17 000 mladých dospělých ve věku 16 až 29 let v Evropě, ukazuje, že stále více lidí odkládá svůj první vážný milostný vztah.
Trend v oblasti pohody, který stojí za to sledovat
Podle tohoto výzkumu může být dlouhodobé setrvání v nezadaném stavu u některých lidí doprovázeno postupným poklesem spokojenosti se životem s blížícím se třicátým rokem. Vědci také v některých případech pozorovali nárůst pocitů osamělosti. Tento jev postihuje muže i ženy, ačkoli zkušenost každého jednotlivce je jedinečná.
Tento pocit může být ovlivněn různými faktory: vaším prostředím, vaší sociální sítí nebo dokonce kulturními normami. Ve věku, kdy jsou vztahy často stále ceněny, může být rozdíl mezi těmito očekáváními a realitou někdy přítěží.
Vstup do vztahu, jeden z faktorů mimo jiné
Výzkum také ukazuje, že prožívání prvního romantického vztahu je často spojeno se zlepšením určitých ukazatelů pohody, jako je spokojenost se životem a pocity spojení. To však neznamená, že být svobodný „poškozuje“ duševní zdraví, ani že být ve vztahu je univerzálním řešením.
Výzkumníci zdůrazňují klíčový bod: jedná se o statistické souvislosti, nikoli o vztahy příčiny a následku. Osobnost, přátelství, životní okolnosti a emoční stabilita hrají stejně důležitou roli. Navíc se zdá, že některé ukazatele, jako jsou depresivní příznaky, se s navázáním vztahu významně nemění, což zdůrazňuje multifaktoriální povahu pohody.
Svobodný/á… a v tomhle ohledu naprosto šťastný/á
Je důležité si pamatovat: být single není ani problematické, ani ostudné. Není to „zpoždění“, nedostatek ani chyba, kterou je třeba napravit. Někteří lidé prosperují sami a nacházejí bohatou rovnováhu v přátelstvích, práci, vášních a vztahu sami k sobě. A to si zaslouží stejnou úctu jako jakýkoli jiný životní styl.
Výsledky tohoto výzkumu by v žádném případě neměly být interpretovány jako nátlak na vstup do vztahu, „abyste se cítili lépe“. Máte právo dát přednost single, vybrat si ho, milovat ho nebo se v něm v určitém okamžiku svého života prostě cítit dobře. Vaše hodnota, vaše rovnováha a váš blahobyt nezávisí na vašem partnerském statusu.
Skutečný problém: vztahy ve všech jejich podobách
Tyto studie primárně zdůrazňují nikoli protiklad mezi single a párem, ale důležitost sociálních vazeb. Dlouhodobé pocity osamělosti – ať už single nebo ve vztahu – mohou ovlivnit pohodu. Naopak pocit obklopení, podpory a spojení s ostatními hraje klíčovou roli v emoční rovnováze. Hluboká přátelství, rodinné vazby, komunity a skutečné výměny: všechny tyto formy spojení jsou důležité.
Rozmanitost životních cest
Životní cesty se vyvíjejí a už neexistuje jediný model, který by se dal následovat. Dlouhodobá samota je součástí těchto proměn, stejně jako jiné způsoby budování života. Někteří lidé v ní nacházejí vzácnou svobodu, jiní procházejí obdobími pochybností: všechny tyto zkušenosti jsou platné.
Tento výzkum nakonec zdůrazňuje jeden klíčový bod: vaše pohoda závisí na křehké rovnováze. A mezi těmito rovnováhami je nejdůležitější ta, která respektuje vaše touhy, vaše tempo a váš jedinečný způsob, jak se ve svém životě cítit dobře.