Měl by být tento průlom v boji proti rakovině financován? Požadavek výzkumníka je kontroverzní.

Mariano Barbacid, významný španělský výzkumník a průkopník v boji proti rakovině, nedávno oznámil zásadní průlom v boji proti rakovině slinivky břišní a v televizi vyzval k financování ve výši 30 milionů eur „na zahájení klinických studií na lidech“. Po úplné eliminaci této nemoci u myší však tato žádost hluboce rozdělila veřejné mínění.
Slibný průlom (u myší)
Mariano Barbacid a jeho tým, vedoucí experimentální onkologické skupiny CNIO ve Španělsku, vyvinuli trojitou terapii kombinující tři léky cílené na klíčové proteiny (KRAS, EGFR, STAT3). U myší nádory slinivky břišní zmizely bez významného relapsu, a to i po ukončení léčby, a bez závažných vedlejších účinků. Tyto výsledky, publikované v PNAS, představují naději v boji proti tomuto ultraagresivnímu druhu rakoviny s nízkou pětiletou mírou přežití (méně než 10 %).
Financování, kolosální výzva
Mariano Barbacid odhaduje náklady na přechod ke klinickým studiím na lidech, což je složitý 2–3letý proces zahrnující tři léky současně, na nejméně 30 milionů eur. Vyzývá proto k naléhavé podpoře a zdůrazňuje, že „zpoždění by mohla stát tisíce životů“. Odborníci sice slibují, ale zároveň poukazují na to, že „úspěchy na zvířatech“ se ne vždy přenášejí na lidi a vyžadují důkladné ověření.
Kontroverze na sociálních sítích
- Reakce na internetu byly vášnivé i rozdělené. Na jedné straně nadšení: „Boxer vydělá 30 milionů za jeden nebo dva zápasy. Fotbalista za rok. Byla by škoda pro lidstvo nedat tomuto muži 30 milionů na zahájení klinických studií, které by mohly zachránit miliony životů.“
- Na druhou stranu je tu skepticismus: „Všichni se ptají ‚kde jsou miliardáři?‘ Vědí, že je to nesmysl. Lidské pokusy by stály miliardu. Místo toho, abyste se ptali ‚kam investovat?‘, se zeptejte sami sebe ‚proč neinvestovat?‘ To miliardáři dělají.“
Barbacidova žádost o 30 milionů eur vyvolala zásadní debatu: měly by se masivně investovat do této trojité terapie rakoviny slinivky břišní, validované na myších, nebo by se mělo vyčkat na další záruky? Tato kontroverze, která se odehrává mezi legitimní nadějí a vědeckou opatrností, podtrhuje naléhavou potřebu financovat výzkum proti „tichému zabijákovi“, který by potenciálně mohl zachránit miliony životů.