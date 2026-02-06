Nošení ponožek v noci může usnadnit usínání.

Nošení ponožek v noci se může zdát triviální, dokonce nemoderní, ale několik studií a specialistů na spánek naznačuje, že tento jednoduchý úkon může ve skutečnosti podpořit spánek a mírně zlepšit jeho kvalitu. Ovlivněním regulace tělesné teploty se ponožky v posteli stávají cenným malým termoregulačním nástrojem pro spánek.
Proč ponožky podporují spánek
Oblékání ponožek před spaním zahřeje vaše nohy, což způsobí vazodilataci cév pod kůží. Teplá krev se hrne k povrchu, teplo se rozptýlí a vnitřní teplota těla mírně klesne, což je jeden z klíčových biologických signálů, které si mozek spojuje se spánkem.
V roce 2018 malá studie provedená na Soulské národní univerzitě na šesti mladých mužích ukázala, že ti, kteří spali v ponožkách, usínali v průměru o 7,5 minuty dříve, v noci se budili méně často a spali asi o 32 minut déle než ti, kteří spali naboso. Autoři dospěli k závěru, že regulace teploty nohou během noci může pomoci zlepšit určité aspekty kvality spánku.
Co říkají specialisté na spánek
Odborníci jako profesorka Indira Gurubhagavatula, mluvčí Americké akademie spánkové medicíny, vysvětlují, že mechanismus zahrnuje nejen chodidla, ale celý oběhový systém. Zahříváním končetin dochází k vazodilataci i v jiných částech těla, což usnadňuje odvod tepla a snižuje teplotu jádra, což je stav příznivý pro usínání.
Jiní specialisté, jako například Dr. Raymann, poukazují na to, že mozek interpretuje tento pokles tělesné teploty jako zelenou k zahájení procesu spánku. V praxi se to často projevuje pocitem ospalosti, který se dostaví rychleji, jakmile jsou nohy konečně v teple.
Výběr správných ponožek na noc
Aby byl tento postup prospěšný, je důležitý výběr ponožek: je vhodné zvolit čistý pár vyrobený z prodyšných přírodních materiálů, jako je bavlna nebo merino vlna, aby se omezilo pocení a podráždění. Ponožky by měly být dostatečně široké, aby nestlačovaly kotník ani lýtko, protože těsné ponožky mohou omezit krevní oběh a způsobit necitlivost.
Odborníci nám připomínají, že s výjimkou specifických případů není nutné nosit kompresní punčochy na spaní: při ležení se žilní návrat přirozeně zlepšuje a příliš kompresní ponožky budou pravděpodobně nepohodlné. Pokud máte sklony k atletické noze, problémům s krevním oběhem nebo cukrovce, je nejlepší se před pravidelným osvojováním tohoto nočního zvyku poradit se svým lékařem.
Užitečná rada, ale ne zázračný lék
Lékaři zdůrazňují, že spaní v ponožkách není léčbou poruch spánku, jako je chronická nespavost nebo spánková apnoe, které vyžadují specifickou péči. Spíše se jedná o jednoduchý způsob, jak optimalizovat podmínky příznivé pro spánek: teplé nohy, mírně nižší vnitřní teplotu a zvýšený pocit pohodlí.
Pro ty, kteří se obávají, že jim bude uprostřed noci příliš horko, je jedním z řešení nosit ponožky pouze před spaním, dostatečně dlouho, aby se spustila vazodilatace kůže nezbytná pro usnutí, a poté si je sundat, jakmile usnete. Takto si můžete užívat jejich výhod... aniž byste se pod peřinou cítili duseně.