Děsí vás každé nachlazení? Tato porucha by mohla být jeho příčinou.

Třetinu zimy jsi strávil s nosem zabořeným v kapesnících, čichal jsi olej z ravintsary a kašlal celým tělem. Teď, když se cítíš lépe, se děsíš recidivy a vyvinul sis stejné obsesivní návyky jako Monk. Všude vidíš bakterie a bojíš se znovu a znovu prožívat tu vysilující rýmu. Mohla by to být forma hypochondrie.
Zdravotní úzkost, běžný strach
Bakterie vám letos moc nepomohly. Právě jste prošli vyčerpávající chřipkovou sezónou, prokládanou zimnicí, horečkami a všudypřítomnými příznaky. Zimu jste strávili s rýmou, kašlem až do bezvědomí a bojovali jste s těmito vnitřními parazity. Navzdory deseti vrstvám oblečení, šátku, opakovaným kúrám léků na posílení imunity a optimálním hygienickým opatřením jste sezónním virům podlehli.
Je to prostě smůla. Ale teď, když se cítíte lépe, nemůžete přestat myslet na to nejhorší. Bojíte se, že znovu prožijete ty letargické chvíle, hlavu v inhalátoru a Vicks Vaporub stékající do krku. Až tak moc, že tajně sníte o tom, že sterilní obleky a latexové rukavice budou v módě.
Letos je chřipka neúprosná. Není to jen pomíjivé nachlazení, které zmizí stejně rychle, jako přišlo. Je to zákeřné nachlazení, které nás upoutá k posteli a způsobuje, že se cítíme jako zelenina. Není divu, že se cítíte trochu paranoidní. Zdravotničtí odborníci to označují jako zdravotní úzkost, derivát hypochondrie. Nejste sice úplně ve fobické fázi, ale panikaříte, jakmile vás šimrá v krku nebo vás přemůže únava.
Nezaměnitelné příznaky
Už jste se někdy přistihli, že si ohmatáváte krk, hledáte oteklé lymfatické uzliny nebo se zkoumáte v zrcadle a představujete si fantomové příznaky? To je jistě známka zdravotních obav. Kontrolujete se několikrát denně a hledáte odpovědi na internetu. Pokud je vaším nejcennějším náramkem tlakoměr a při prvním náznaku návalu horka sáhnete po teploměru, pak pravděpodobně trpíte tímto moderním neduhem.
„Liší se to od člověka k člověku a záleží na stavu, který danou osobu nejvíce znepokojuje, a tyto obavy se mohou měnit,“ vysvětluje Dr. Spelman , psycholog a klinický ředitel Private Therapy Clinic. Jak poznáte, že vaše obavy jsou nepřiměřené? Zde jsou některé běžné příznaky u lidí žijících s úzkostí ohledně zdraví:
- Posedlost tělesnými signály: věnování nadměrné pozornosti malým pocitům, jako je mírné nepohodlí, měnící se mateřské znaménko nebo dokonce mírně rychlejší srdeční tep než obvykle.
- Kompulzivní hledání odpovědí: konzultace s Googlem pro pochopení příznaku, nekonečné čtení lékařských článků nebo zkoumání každé drobné změny ve vašem zdraví.
- Opakované kontroly: měření pulsu, kontrola teploty nebo sledování krevního tlaku častěji, než je nutné.
- Neustálá potřeba ujištění: volání příbuzným, konzultace s lékaři nebo shánění zdravotních potvrzení pro uklidnění mysli.
- Přetrvávající obavy navzdory uklidňujícím výsledkům: i po lékařském vyšetření, které prokázalo, že je vše v pořádku, obavy přetrvávají.
To zvyšuje obavy o zdraví
Jak vysvětluje specialista, tato úzkost o zdraví, která se nyní stala součástí lékařského žargonu, se na vrcholu krize Covid-19 zintenzivnila. A od té doby chirurgických roušek, dezinfekce rukou a sociálního distancování se stala téměř chronickou. Úzkost vyvolávající zprávy , které dramatizují každou nemoc, neustále nám připomínají nárůst případů rakoviny a s každým titulkem nám dávají iluzi odsouzení k záhubě, však tento duševní zmatek jen zhoršují. I když se přímo netýkají vaší osobní situace, mají tendenci zvyšovat vnitřní napětí.
Mít všechny světové lékařské zdroje na dosah ruky se může zdát uklidňující… dokud nenarazíte na ten nejhorší scénář. Hledání symptomů může rychle vést k alarmujícím hypotézám, zejména pro ty, kteří mají sklon předvídat to nejhorší. Návštěva lékaře obden v naději, že vyléčí neduhy, které existují jen ve vaší hlavě, však není nejlepší přístup. Dr. Spelman doporučuje komplexnější přístup: kognitivně behaviorální terapii (KBT). Nevyléčí to neviditelné, ale detoxikuje vás od negativních myšlenek a zbavuje vás škodlivých přesvědčení.
Pokud panikaříte z každého sebemenšího kašle, jako by to mělo být smrtelné, je to úzkost o zdraví. A s několika dobrými strategiemi můžete tento začarovaný kruh prolomit. Samozřejmě nejde o to, nechat se zhroutit nebo přerušit vztahy s lékařem, ale spíše o to, abyste se svými obavami rozumně zabývali.