Prarodiče, kteří se věnují péči o své vnoučata, mohou být méně vystaveni kognitivnímu poklesu.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : freestocks.org/Pexels

Nedávný výzkum zdůrazňuje souvislost mezi zapojením prarodičů do péče o děti a lepším kognitivním zdravím ve stáří. Podle této studie by být pečujícím prarodičem mohlo v průběhu času pomoci zachovat určité mozkové funkce.

Studie tisíců prarodičů

Zjištění vycházejí z analýzy dat od 2 887 prarodičů, všech starších 50 let, s průměrným věkem 67 let, z English Longitudinal Study of Ageing . Účastníci uváděli frekvenci a povahu péče, kterou svým vnoučatům poskytovali, jako je hraní si s nimi, pomoc s domácími úkoly, příprava jídla nebo pravidelné hlídání dětí.

Zachované kognitivní funkce

Výsledky ukazují, že prarodiče, kteří se pravidelně starají o svá vnoučata, dosahují lepších výsledků v testech paměti a verbální plynulosti než ti, kteří se o to nestarají. Tyto kognitivní výhody přetrvávají i po zohlednění věku, zdravotního stavu a dalších faktorů, což naznačuje silnou souvislost mezi zapojením rodiny a zdravím mozku.

Kvalita zapojení je důležitější než frekvence nebo typ péče

Výzkumníci zdůrazňují, že kvalita zkušenosti s prarodiči se zdá být důležitější než četnost péče o děti nebo specifických aktivit prováděných s vnoučaty. S pozorovanými kognitivními přínosy tedy nesouvisí ani tak počet strávených hodin, jako spíše celková povaha zapojení.

Účinky výraznější u babiček

Studie také odhaluje, že kognitivní výhody jsou obzvláště výrazné u babiček, které vykazují méně výrazný pokles paměti a verbální plynulosti než jejich méně aktivní protějšky.

Limity a perspektivy výzkumu

Autoři studie znovu zdůrazňují, že tyto výsledky definitivně neprokazují kauzální souvislost mezi péčí o vnoučata a prevencí kognitivního poklesu. Zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu, který by lépe pochopil základní mechanismy a určil, zda tuto souvislost ovlivňují i jiné rodinné nebo kontextové faktory.

Přínosná aktivní sociální a mentální role

Podle výzkumníků představuje péče o vnoučata stimulující formu sociálního zapojení, která by mohla pomoci udržet mentální schopnosti u starších dospělých. Tato studie doplňuje další výzkumy, které naznačují, že aktivní společenský život a mezigenerační interakce mohou přispět ke zdravějšímu kognitivnímu stárnutí.

Zapojení prarodičů do péče o vnoučata zdaleka není jen jednoduchým řešením pro rodiče, ale zdá se, že je skutečným faktorem kognitivní pohody seniorů. I když jsou zapotřebí další studie, tato první zjištění posilují myšlenku, že mezigenerační vazby jsou přínosem pro všechny generace – emocionální, sociální a možná i neuroprotektivní výhodou.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
