Cítíte se vyčerpaní? Tato porucha spánku by mohla být příčinou.

Máte pocit, že trávíte noci zíráním do stropu, i když váš budík ukazuje rozumný počet hodin spánku? Tato přetrvávající únava nemusí být nutně známkou selhávajícího těla. Mohla by spíše odhalovat dosud nerozpoznanou poruchu spánku, která stírá hranici mezi tím, co cítíte, a tím, co vaše tělo skutečně prožívá.
Když mozek a vnímání již nejsou v souladu
Paradoxní nespavost, někdy nazývaná „chybné vnímání spánku“, je založena na překvapivém rozporu: spíte, ale jste přesvědčeni o opaku. Objektivně vaše tělo odpočívá, váš mozek prochází různými fázemi spánku, ale subjektivně máte pocit, že jste celou noc vzhůru.
Výsledek: pocit hlubokého vyčerpání, doprovázený nepochopením a někdy i jistou vinou, jako by vás tělo „zradilo“. Přesto se vaše tělo snaží ze všech sil. Nadále funguje, zotavuje se, podporuje vás, i když o vás vaše mysl pochybuje. Tato myšlenka je zásadní: vaše tělo není proti vám; pracuje důsledně a laskavě.
Co věda odhalila
Vědecký výzkum osvětlil tento matoucí jev. V roce 2018 australská badatelka Hannah Scottová pozorovala pacientku připojenou k elektroencefalogramu (EEG). Data ukázala hluboký a stabilní spánek, zatímco žena tvrdila, že zůstala vzhůru. Tento experiment posílil myšlenku, že mozek se někdy dokáže pohybovat v hybridním stavu, kdy některé oblasti zůstávají aktivní, zatímco jiné jsou v plném klidu.
Podle amerických neurovědců mnoho lidí trpících nespavostí ve skutečnosti spí téměř stejně dlouho jako ti, kteří nemají žádnou specifickou poruchu. Rozdíl spočívá ve vnímání. Nové techniky zobrazování mozku odhalily, že určité oblasti mozku si mohou udržovat vysokou aktivitu po celou noc, a tím udržovat tento pocit bdělosti. Vaše mysl je bdělá, ale vaše tělo se zotavuje.
Intenzivní a často minimalizovaný emocionální zážitek
Paradoxní nespavost není jen otázkou hodin spánku. Ovlivňuje také sebevědomí a vnímání vlastního těla. Postižení popisují intenzivní únavu, sklíčenost a někdy i úzkost z předvídavého usínání. Můžete mít pocit, že si nikdy doopravdy neodpočinete, jako by vaše tělo odmítalo pohodlí spánku.
Je důležité si uvědomit, že tento pocit je legitimní. Vaše zkušenost si zaslouží být vyslechnuta, bez odsuzování. Pocit únavy neznamená, že jste slabí nebo že vaše tělo nefunguje správně. Znamená to jednoduše, že se změnilo vaše vnímání odpočinku.
Soucitné přístupy k opětovnému získání sebevědomí
Dobrou zprávou je, že existují účinná řešení. Kognitivně behaviorální terapie speciálně navržená pro nespavost je nyní jednou z nejvíce doporučovaných metod. Jejím cílem je zmírnit vztah se spánkem, dekonstruovat úzkostné myšlenky a obnovit klidný a sebevědomý vztah s vlastním tělem.
Mezi používanými technikami vás některé dokonce povzbuzují k tomu, abyste přestali „chtít spát za každou cenu“. Přestat bojovat s ospalostí, stres se snižuje a zbývá více prostoru pro přirozený spánek, který respektuje vaše potřeby. Tento přístup se může zdát neintuitivní, ale je založen na jednoduché myšlence: čím více si dovolíte uvolnit, tím více může vaše tělo projevit svou vrozenou schopnost odpočívat.
Sladění těla a mysli
Paradoxní nespavost nám připomíná, že spánek není jen o číslech nebo nočním výkonu. Je to intimní zážitek ovlivněný emocemi, myšlenkami a tím, jak vnímáme své vlastní tělo. Pěstováním jemnějšího a důvěrnějšího vztahu k sobě samému je možné proměnit tyto noci frustrace v prostor smíření.
Zkrátka, vaše tělo si zaslouží vaši úctu a trpělivost. I když o tom pochybujete, nese vás dál, noc co noc. A někdy první krok k lepšímu odpočinku začíná právě tímto poznáním.