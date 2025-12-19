Proč se stále více amerických žen uchyluje k testosteronu?

Dnes se v oblasti ženského zdraví objevuje překvapivý fenomén: stále více amerických žen zkoumá testosteron, aby znovu získaly energii, touhu a vitalitu. Tento trend, poháněný vědeckou zvědavostí a touhou znovu získat svá těla, neustále roste a zpochybňuje předsudky o hormonech a stárnutí.
Hormonální pokles začínající ve třicátých letech
Přibližně od třiceti let začíná ženské tělo přirozeně produkovat méně testosteronu, hormonu často spojovaného s muži, ale nezbytného pro fyzickou sílu a libido žen. Po menopauze se tento pokles zrychluje a mnoho žen pak pociťuje přetrvávající únavu, ztrátu sexuální touhy nebo úbytek svalové hmoty. Pro mnohé nejsou tyto příznaky nevyhnutelné, ale signál k akci.
Právě v této souvislosti některé americké kliniky , včetně těch online, zaznamenaly nárůst konzultací od žen. Tito pacienti, stejně jako mužští biohackeři, se snaží optimalizovat svou vitalitu a volí testosteronové gely nebo injekce, někdy i mimo své tradiční indikace na trhu. Myšlenkou je znovu získat trvalou energii a obnovenou sexuální touhu.
Hmatatelné výhody pro touhu a energii
Studie ukazují, že mírné dávky testosteronu mohou významně zlepšit libido u žen s HSDD (poruchou hypoaktivní sexuální touhy). Uživatelky uvádějí zvýšenou spokojenost se sexuálním vztahem, zlepšenou orgasmickou odezvu a celkově obnovenou vitalitu.
Mnoho pacientů také uvádí nárůst energie, stabilnější náladu a zvýšenou schopnost udržovat si nebo rozvíjet svalovou hmotu, a to i po náročných dnech kombinujících práci, rodinu a společenský život. Účinek na celkovou pohodu je tedy dvojí: ze skutečného povzbuzení těží jak tělo, tak mysl.
Biohacking prováděný ženami
Tento trend je součástí širšího hnutí „biohackingu“ přizpůsobeného ženským cyklům. Některé ženy kombinují testosteron s praktikami, jako je lehký přerušovaný půst, fázovaný trénink nebo optimalizované regenerační rutiny, aby bojovaly proti společenskému vyhoření. Specializované influencery a podcastery tyto přístupy popularizují a slibují duševní jasnost, vytrvalost a dlouhověkost. V některých případech se dávkování blíží dávkování používanému u dospívajících mužů, ale vždy pod lékařským dohledem, v naději, že se dosáhne viditelných a rychlých výsledků.
Nežádoucí účinky a bezpečnostní opatření
Tato praxe samozřejmě není bez rizik. Mezi možné vedlejší účinky patří akné, zvýšený růst ochlupení, hlubší hlas a hypertrofie klitorisu, přičemž některé z nich mohou být při vysokých dávkách nevratné. Odborníci také zdůrazňují nedostatek dlouhodobých údajů týkajících se zdraví kostí a kardiovaskulárního systému. Samoléčba prostřednictvím lázní bez důkladného gynekologického sledování se důrazně nedoporučuje a většina pojišťoven odmítá tyto neregistrované léčby hradit.
V konečném důsledku, ve srovnání s „mužskými terapiemi“ schválenými po celá desetiletí, tento trend zpochybňuje genderové normy v medicíně a mohl by připravit cestu pro výzkum zaměřený konkrétně na potřeby žen.