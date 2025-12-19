Search here...

Proč se stále více amerických žen uchyluje k testosteronu?

Pohoda
Clelia Campardon
Riccardo/Pexels

Dnes se v oblasti ženského zdraví objevuje překvapivý fenomén: stále více amerických žen zkoumá testosteron, aby znovu získaly energii, touhu a vitalitu. Tento trend, poháněný vědeckou zvědavostí a touhou znovu získat svá těla, neustále roste a zpochybňuje předsudky o hormonech a stárnutí.

Hormonální pokles začínající ve třicátých letech

Přibližně od třiceti let začíná ženské tělo přirozeně produkovat méně testosteronu, hormonu často spojovaného s muži, ale nezbytného pro fyzickou sílu a libido žen. Po menopauze se tento pokles zrychluje a mnoho žen pak pociťuje přetrvávající únavu, ztrátu sexuální touhy nebo úbytek svalové hmoty. Pro mnohé nejsou tyto příznaky nevyhnutelné, ale signál k akci.

Právě v této souvislosti některé americké kliniky , včetně těch online, zaznamenaly nárůst konzultací od žen. Tito pacienti, stejně jako mužští biohackeři, se snaží optimalizovat svou vitalitu a volí testosteronové gely nebo injekce, někdy i mimo své tradiční indikace na trhu. Myšlenkou je znovu získat trvalou energii a obnovenou sexuální touhu.

Hmatatelné výhody pro touhu a energii

Studie ukazují, že mírné dávky testosteronu mohou významně zlepšit libido u žen s HSDD (poruchou hypoaktivní sexuální touhy). Uživatelky uvádějí zvýšenou spokojenost se sexuálním vztahem, zlepšenou orgasmickou odezvu a celkově obnovenou vitalitu.

Mnoho pacientů také uvádí nárůst energie, stabilnější náladu a zvýšenou schopnost udržovat si nebo rozvíjet svalovou hmotu, a to i po náročných dnech kombinujících práci, rodinu a společenský život. Účinek na celkovou pohodu je tedy dvojí: ze skutečného povzbuzení těží jak tělo, tak mysl.

Biohacking prováděný ženami

Tento trend je součástí širšího hnutí „biohackingu“ přizpůsobeného ženským cyklům. Některé ženy kombinují testosteron s praktikami, jako je lehký přerušovaný půst, fázovaný trénink nebo optimalizované regenerační rutiny, aby bojovaly proti společenskému vyhoření. Specializované influencery a podcastery tyto přístupy popularizují a slibují duševní jasnost, vytrvalost a dlouhověkost. V některých případech se dávkování blíží dávkování používanému u dospívajících mužů, ale vždy pod lékařským dohledem, v naději, že se dosáhne viditelných a rychlých výsledků.

Nežádoucí účinky a bezpečnostní opatření

Tato praxe samozřejmě není bez rizik. Mezi možné vedlejší účinky patří akné, zvýšený růst ochlupení, hlubší hlas a hypertrofie klitorisu, přičemž některé z nich mohou být při vysokých dávkách nevratné. Odborníci také zdůrazňují nedostatek dlouhodobých údajů týkajících se zdraví kostí a kardiovaskulárního systému. Samoléčba prostřednictvím lázní bez důkladného gynekologického sledování se důrazně nedoporučuje a většina pojišťoven odmítá tyto neregistrované léčby hradit.

V konečném důsledku, ve srovnání s „mužskými terapiemi“ schválenými po celá desetiletí, tento trend zpochybňuje genderové normy v medicíně a mohl by připravit cestu pro výzkum zaměřený konkrétně na potřeby žen.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
Article précédent
Překvapivá souvislost mezi IQ a pozdním strávením noci, uvádí studie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Překvapivá souvislost mezi IQ a pozdním strávením noci, uvádí studie

Je poznávání ponoc známkou bystrější mysli? Tato myšlenka fascinuje, baví a často vyvolává debaty. Rozsáhlá vědecká studie nyní...

V 51 letech jí těchto 10 jednoduchých kroků umožnilo rozloučit se s těžkýma nohama.

Pocit dobrého těla nemá nic společného s rande na narozeninovém dortu. Céline Roy, které je 51 let, sdílí...

Po obědě je ideální zdřímnutí kratší, než si myslíte.

Kdo by nesnil o tom, že se pár hodin po obědě ponoří do klidného a regeneračního spánku? Co...

Máte strach z pořádání svátků? Zde je návod, jak to překonat.

Zima se blíží, rozsvěcují se vánoční světýlka a s nimi se může objevit i menší knedlík v žaludku....

FOFO, tento nový moderní syndrom: Zde je návod, jak zjistit, zda ho máte

FOFO, neboli „strach ze zjištění“, je moderní syndrom, který vede lidi k vyhýbání se lékařským konzultacím nebo vyšetřením...

Unavení „bezdůvodně“? Co se vám asi snaží říct vaše mysl

Cítíte se vyčerpaní i po dobrém nočním spánku a nechápete proč? Tato přetrvávající únava by mohla být nenápadným...

© 2025 The Body Optimist