Její přítel ji požádal o ruku, ale jeho výběr prstenu ji „nechal beze slov“.

Manželství
Julia P.
@rochelleevelyn14 / TikTok

Příběh se stal virálním na sociálních sítích. Rochelle Mindrum, 29letá Floriďanka, přijala nabídku k sňatku od svého partnera Jaka Kellera – jen aby zjistila, že prsten, který si vybral, nebyl přesně takový, jaký očekávala. Tato „nehoda“ se stala virální senzací na TikToku.

Romantická žádost o ruku v přírodě

Příběh začíná v soutěsce Tallulah, úchvatné přírodní lokalitě v Georgii, kam se pár vydal na túru. Rochelle a Jak o svatbě mluvili už šest nebo sedm měsíců. Rochelle měla pro svého budoucího snoubence jen jednu podmínku: žádost o ruku se musela odehrát v přírodě – a především to muselo být skutečné překvapení. „Měla jsem pocit, že by se to mohlo stát během naší túry, ale nebyla jsem si jistá. Jak se celou dobu zdál být tak nervózní, že jsem věděla, že se něco děje,“ vzpomíná. Bylo to na okraji útesu, s chytrým telefonem připraveným zachytit ten okamžik, když si její partner konečně klekl na jedno koleno. A Rochelleino „ano“ přišlo přirozeně.

@rochelleevelyn14 EDIT: Opravdu se omlouvám, že tvrzení „je to tak modré, nevěděla jsem, že to bude tak modré“ zaznělo 4 minuty poté, co jsem řekla ano a doplakala a řekla snoubenci, jak jsem šťastná, se rovná tomu, že jsem nevděčná a že z toho lidi TAK strašně štve. Je to tak krásné, ale upřímně řečeno ne pro mě 😭😭😭 #návrhkřesťanství #zasnoubení #militarywife #nevěsta ♬ původní zvuk - A - 🌊🛩️

Překvapení modrého diamantu

Při bližším prozkoumání prstenu si Rochelle všimla nečekaného detailu: diamant, který si vybral její partner, byl zářivě modrý – zatímco si svůj prsten vždycky představovala s bezbarvým diamantem. „Nejdřív jsem si myslela, že je to jen odraz osazení, které samo o sobě bylo tmavě modré. Ale jakmile jsem měla prsten na prstě, jasně jsem viděla, že samotný diamant je modrý,“ svěřila se.

První věc, která jí spontánně vyšla najevo, byla: „Je tak modrý!“ Reakce byla zachycena na videu a následně široce komentována. Důležitý detail: Rochelle před několika měsíci poslala svému partnerovi všechny charakteristiky svého „ideálního prstenu“ (oválný brus, zasazení do tulipánového košíku, katedrálové zasazení) a také uvedla, že preferuje bezbarvý kámen. Tento poslední bod však nikdy výslovně nezdůraznila.

Jednoduchá dezinterpretace

Vysvětlení se ukázalo být docela dojemné. Když Jak Keller hledal diamant vyšší kvality na specializovaných webových stránkách, špatně si vyložil obrázky na webu, které zobrazovaly luxusní diamanty s mírně namodralým nádechem (běžná chyba ve fotografii šperků). Přesvědčen, že své budoucí manželce dává výjimečný kámen, byl i on překvapen, když po nošení prstenu zjistil skutečnou barvu.

„Bál se, že diamant upustí, takže před žádostí o ruku nikdy nevyndal prsten z krabičky,“ vzpomíná. Doma se pár konečně vydal ke klenotníkovi, aby kámen vyměnil. Podařilo se jim ponechat zasazení, které Rochelle zbožňuje, a vyměnili pouze samotný diamant.

Video na TikToku rozděluje uživatele internetu

Krátké šestnáctisekundové video, které zveřejnila Rochelle, okamžitě rozpoutalo sociální sítě – a to z dobrých i špatných důvodů. Někteří uživatelé internetu mladou ženu obvinili z „nevděčnosti“, z toho, že „zničila okamžik“ nebo z toho, že je necitlivá k úsilí svého partnera.

Jiní naopak chválili její upřímnost a otevřenost. „Nejtěžší je pochopit, jak si lidé z šestnáctivteřinového klipu vytvářejí vlastní příběh,“ naříká Rochelle. Zdaleka nejde o hádku páru, tvrdí, že ona a její snoubenec rychle našli společnou řeč – a že tento příběh nakonec zůstane jednou z jejich nejoblíbenějších vzpomínek.

Kromě anekdoty slouží příběh Rochelle Mindrum jako připomínka toho, jak může výběr zásnubního prstenu krystalizovat intimní, někdy špatně vyjádřená očekávání. A že za záře sociálních médií je mnoho milostných příběhů nejlepší nechat... mezi dvěma zúčastněnými lidmi.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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