Je manželství v Japonsku v krizi? Tato anketa znovu oživuje debatu.

Manželství
Nedávný průzkum v Japonsku odhalil, že 70 % vdaných žen lituje svého manželství, což znovu oživilo debatu o krizi manželství v souostroví. Toto číslo z průzkumu provedeného seznamovací agenturou Presia mezi 287 ženami ve věku 20 až 59 let vyžaduje určité upřesnění: velikost vzorku je omezená a online seznamovací služba může být spojena s potenciální zkreslení.

Lítosti soustředěné na peníze a domov

Mezi vyjádřenými lítostmi převládají ekonomické problémy: 22,6 % lituje, že snížily svá očekávání ohledně příjmu svého manžela, a 14,6 % lituje nedostatečné finanční disciplíny. Na třetím místě je odmítnutí nebo neschopnost doma (11,1 %). Naopak 36,6 % nelituje, že slevily na fyzickém vzhledu svého partnera. 54 % uvádí, že by se s ním znovu nevdaly, kdyby mohly vrátit čas. Tyto výsledky posilují myšlenku klesající míry sňatků v Japonsku, která se vyznačuje pozdějšími sňatky a rostoucím počtem svobodných.

Kontext Japonska, které se zdráhá vdát/oženit

Země zažívá historický pokles sňatků s rekordním počtem svobodných lidí: 17,3 % mužů a 14,6 % žen ve věku 18–34 let se podle předchozích průzkumů neplánuje vdát. Mezi uváděnými důvody je preference samoty (40 %), vnímaný nedostatek benefitů (33 %) a potíže se seznámením s někým (49 %). Mladí lidé také zmiňují vyčerpání ze sociálních a ekonomických tlaků, které zhoršuje rychle stárnoucí populace.

Zkreslení průzkumu

Platforma seznamovací agentury Presia se však zaměřuje na potenciálně nespokojené publikum – návštěvníky webových stránek nebo uživatele sociálních médií, kteří s menší pravděpodobností cítí ve svých vztazích štěstí. To negativně zkresluje výsledky, jak je uvedeno v původní analýze. Tento průzkum zdaleka neposkytuje komplexní obraz, ale zdůrazňuje skutečné frustrace (finance, dělbu práce), ale neodráží realitu všech japonských vztahů.

Stručně řečeno, tato čísla odrážejí strukturální pokles: počet sňatků klesá a porodnost je na nejnižší úrovni. Přesto iniciativy, jako jsou seznamovací agentury, přetrvávají a průzkumy ukazují, že mnoho lidí stále touží po tom, aby se jednoho dne oženili/vdali. Krize je v Japonsku skutečná, ale zmírňují ji vyvíjející se očekávání ohledně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a finanční pohody.

„Na svatbě jsme jedli těstoviny“: boří se s konvencemi, které tento den obklopují
Na svou svatbu si přála vysněný make-up a výsledek ji zděsil.

