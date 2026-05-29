Jelikož byla pětkrát vdaná za stejného muže, povzbuzuje páry, aby se u ní inspirovaly.

Manželství je jedinečná událost. Prezentováno jako nejšťastnější den v životě, je v kalendáři zredukováno na jedno datum. Obecně se člověk musí rozvést, aby mohl znovu nosit ty bezvadné šaty. Přesto je zcela možné toto pravidlo porušit a znovu prožít tento romantický scénář bez společenských událostí nebo čestné stráže. Jedna Američanka se pětkrát vdala za svého prvního partnera. Neobnovila své manželské sliby, jak to dělají jiní k prvnímu výročí svatby; oslavila toto spojení po svém, daleko od konvencí.
Vstoupit do manželství se stejnou osobou vícekrát: neobvyklý nápad
V kolektivní představivosti je manželství symbolickou událostí, která trvá pouze 24 hodin. Nemělo by se opakovat, pokud pár nerozpadne zasnoubení uprostřed romantického vztahu a nevrátí se k oltáři s jiným partnerem. Ve skutečnosti si nevěsta a ženich této reality plně uvědomují a dělají vše pro to, aby prožili tuto pohádku, o které snili od dětství. Vkládají svá srdce do toho, aby se obřad stal splněným snem. A často jsou tak zaměřeni na úspěch své svatby, že se jim jen těžko stává, že si užívají přítomný okamžik.
Jak Lis Anna-Langstonová vypráví na stránkách HuffPostu , nechtěla, aby svatba byla statickou událostí. Nechtěla zůstat s pocitem neúplnosti ani mít na obřad jen jednu vzpomínku. Když svému partnerovi řekla „ano“, věděla, že to nebude naposledy. Vdala se podle tradice: svou lásku formalizovala u soudu v Yorku malým, soukromým obřadem. Přestože byl čistě administrativní, tento den znamenal skutečný zlom v jejich románku.
Žádné hedvábné ubrusy ani čerstvě nařezané kytice; Amorova žačka se pro tuto neomezenou svatbu rozhodla pro jednoduchost. Byla si jistá, že si to vynahradí jindy. Protože opakované sňatky se stejným partnerem nejsou jen trendy ani rozmary. Je to silný způsob, jak si dát více šancí a vyhnout se přemýšlení o minulých zklamáních.
Od soudní síně až po podzemní jeskyni, každá svatba zní jinak.
Pak, aby uctila své vnitřní dítě a splnila si dětský sen, zvolila okázalejší svatbu, hodnou časopisů. Ozdobená krajkovými šaty si vyměnila sliby v rustikálním prostředí hostince v Connecticutu. Byl to vskutku magický okamžik. Novomanželé, nikdy nespokojení, si svatbu zopakovali v Las Vegas, umělém ráji, kde Elvis Presley žehná párům písní v kaplích o velikosti domečků pro panenky. Ironií osudu bylo, že kostel stál přes ulici od striptýzového klubu.
Při svém čtvrtém slibu se setkali ve speciálně připravené jeskyni a znovu si potvrdili své city na podzemním jezeře pod dohledem rozhlasového moderátora. A při svém pátém slibu se políbili před francouzským knězem na vrcholu Mont Saint-Michel. Tento pár si přál, aby jejich manželství trvalo věčně, a pokud by to měli zopakovat, ujistili by se, že se vyhnou jakémukoli pocitu déjà vu.
Způsob, jak lépe porozumět vašemu vztahu a oslavit ho
Pro mnohé je manželství vrcholem života. Velkolepý den plánovaný měsíce, pak uložený ve fotoalbu a několika roztřesených videích pořízených hosty. Ale tím, že se pětkrát vdala za stejného muže, prosazuje tato Američanka jinou vizi závazku : lásku, kterou stojí za to znovu prožívat, znovu objevovat a přizpůsobovat se různým verzím sebe sama.
Protože pár nikdy nezůstává stejný. Vyvíjí se se stěhováním, úmrtím blízké osoby, povýšením, dětmi a někdy i zklamáním. Partneři mění svůj vkus, priority a tempo života. Rekonstrukce svatby je v tomto kontextu téměř jako uznání této proměny, spíše než předstírání, že se od prvního nasazení prstenu na prst nic nezměnilo.
Slavíme narozeniny, profesní úspěchy a významné životní milníky. Proč by se láska měla omezovat na jediný formální rituál? Někteří sní o intimním obřadu po velké, příliš formální svatbě. Jiní si naopak přejí zažít oslavu, kterou si ve dvaceti nemohli dovolit. Jak zdůrazňuje dotyčná žena: „Pro mě není nové manželství o datu splatnosti. Jde o pozornost.“
Samozřejmě není nutné rezervovat si kapli v Las Vegas ani podzemní jeskyni, abyste tuto dynamiku podpořili. Některé páry obnovují své sliby, jiné si zavádějí vlastní tradice: každoroční výlet, milostný dopis v určený den, symbolickou večeři na oslavu milníků, kterých společně dosáhli. Cílem není proměnit lásku v neustálý projev, ale dát jí aktivní roli.